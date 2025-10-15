Os ministros da Defesa da NATO vão reunir-se na quarta-feira para tentar angariar mais apoio militar para a Ucrânia, numa altura em que se assiste a uma queda acentuada nas entregas de armas e munições nos últimos meses ao país devastado pela guerra e que ainda luta contra a invasão total da Rússia.

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Os ministros vão também debater um apelo do chefe da NATO para que sejam levantadas as restrições à utilização dos seus aviões e outros equipamentos, para que possam ser utilizados para defender mais eficazmente a fronteira oriental da aliança com a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia.

Uma série recente de incursões misteriosas de drones e violações do espaço aéreo por aviões de guerra russos alimentou preocupações de que o Presidente Vladimir Putin poderia estar a testar os reflexos defensivos da NATO.

Alguns líderes também o acusaram de estar a travar uma guerra híbrida na Europa, mas Moscovo nega.

Apoio militar à Ucrânia está a diminuir

A guerra convencional da Rússia contra o seu vizinho está agora centrada na rede elétrica da Ucrânia antes do inverno.

A campanha anual de Moscovo tem como objetivo desativar o fornecimento de energia à Ucrânia, negando aos civis o aquecimento e a água corrente à medida que as temperaturas descem.

Um ataque com um foguete russo provoca um apagão no centro de Kiev, 23 de novembro de 2022 AP Photo

O Instituto Kiel, da Alemanha, que acompanha o apoio financeiro e de defesa a Kiev, revela que a ajuda militar ocidental à Ucrânia diminuiu 43% em julho e agosto, em comparação com o primeiro semestre do ano.

A queda ocorreu mesmo depois dos aliados europeus terem começado a comprar armas americanas para a Ucrânia ao abrigo de um novo acordo financeiro conhecido como Lista de Necessidades Prioritárias da Ucrânia (PURL).

Os Estados Unidos não doam qualquer equipamento à Ucrânia, quer através do esquema, quer bilateralmente, mas seis países já contribuíram com 2 mil milhões de dólares (1,72 mil milhões de euros) para o fundo, informou a presidência ucraniana no final de setembro.

A Dinamarca, os Países Baixos, a Noruega e a Suécia têm estado a comprar armas americanas para enviar para a Ucrânia.

Mas a Itália e a Espanha, entre outros membros da aliança de 32 nações, estão a enviar muito pouco em comparação com estes parceiros da NATO.

"Uma e outra vez, alguns países estão muito atrasados em relação ao que deveriam fazer", disse um diplomata sénior da NATO antes da reunião.

"Se a Ucrânia cair", afirmou, "as despesas com a defesa serão muito superiores a 5% do produto interno bruto", o objetivo atual e ambicioso da NATO.

O diplomata informou os jornalistas sobre as preocupações, sob condição de não ser identificado, uma vez que não está autorizado a falar com a imprensa.

Muitos países, entre os quais a Itália, debatem-se com desafios económicos. A França considera que o dinheiro europeu seria mais bem investido na indústria de defesa europeia do que na dos EUA e não tenciona participar no PURL.

A Ucrânia pretende encorajar os países que ainda não contribuíram para o PURL a fazê-lo, sublinhando que a partilha de encargos é uma das questões fundamentais da NATO.

Moradores sobem as escadas de uma passagem subterrânea para peões durante um apagão na sequência de ataques aéreos russos a instalações de energia em Chernihiv, 7 de outubro de 2025 AP Photo

A segunda prioridade de Kiev, de acordo com as fontes da Euronews, é tentar convencer os países que já anunciaram a sua intenção de contribuir para o PURL a aumentar as suas contribuições, acrescentando que os funcionários ucranianos estavam conscientes de que se tratava de um assunto sensível, porque cada país enfrenta os seus próprios problemas internos.

No campo de batalha, as prioridades da Ucrânia são os pacotes de apoio para manter a linha da frente, proteger as cidades e defender as infra-estruturas críticas do país, disseram as fontes.

Defender a frente oriental da NATO

O destacamento de defesas aéreas para o flanco oriental da NATO ainda não privou a Ucrânia de recursos militares. Mas os oficiais de topo da aliança querem que os países levantem as restrições ao equipamento que enviaram para lá para defender o espaço aéreo da NATO contra as ameaças da Rússia.

"Ainda temos algumas destas restrições nacionais e elas estão a impedir-nos de avançar. O Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, disse aos legisladores na Eslovénia na segunda-feira.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, prepara-se para fazer uma declaração durante uma conferência de imprensa na sede da UE em Bruxelas, 30 de setembro de 2025 AP Photo

A NATO criou uma operação de defesa aérea denominada Eastern Sentry no mês passado, depois de vários drones russos terem entrado no espaço aéreo polaco.

É uma das três operações de defesa aérea ao longo do flanco oriental. A segunda opera na região do Mar Báltico, enquanto uma terceira cobre a fronteira da Polónia com a Ucrânia.

O tenente-general norte-americano Alex Grynkewich, Comandante Supremo Aliado da NATO (SACEUR), considera que a resposta aos incidentes no espaço aéreo da Polónia e da Estónia foi "exemplar".

Mas quer ter a liberdade de utilizar aviões em qualquer uma dessas missões noutros locais, proporcionando um escudo aéreo unificado com regras de combate comuns.

As restrições quanto ao momento em que os aviões de combate podem disparar armas também colocam desafios.

Membros da tripulação a bordo de um avião de vigilância Atlantique 2 da Marinha francesa a patrulhar o Mar Báltico, 23 de janeiro de 2025 AP Photo

"Quanto mais advertências nacionais existirem, especialmente no que se refere aos nossos caças, mais difícil será para o SACEUR", disse o enviado dos EUA à NATO, Matthew Whitaker, aos jornalistas antes da reunião de quarta-feira.

Segundo os diplomatas, Grynkewich está a analisar o que pensa que a NATO precisa para gerir os novos desafios que enfrenta.

Espera-se que partilhe os seus planos com os países-membros no início do próximo ano.