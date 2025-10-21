O ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, membro do conservador Centro Democrático, figura-chave da direita colombiana e líder do país sul-americano entre 2002 e 2010, foi absolvido das acusações de suborno e fraude processual pelo Tribunal Superior de Bogotá, num novo marco do seu longo percurso judicial.

Uribe passou 20 dias na prisão depois de ter sido condenado por estes crimes, mas foi libertado provisoriamente depois de recorrer da decisão da primeira instância. O político também foi multado e impedido de exercer cargos públicos por oito anos.

A condenação do antigo Presidente baseou-se, entre outras provas, no testemunho do antigo paramilitar Juan Guillermo Monsalve, atualmente na prisão. Monsalve alegou que um advogado de Uribe o pressionou na prisão para que retirasse o seu testemunho contra o antigo presidente.

No entanto, o TSJ de Bogotá considera que não existem provas suficientes de tal pressão. A sentença original, segundo o tribunal de segunda instância, é enferma de erros metodológicos, interpretações subjectivas e uma avaliação tendenciosa das provas.

Este caso remonta a 2012, quando Uribe processou o senador Iván Cepeda por adulteração de testemunhas. O Tribunal não só decidiu não investigar Cepeda , como abriu um processo contra Uribe quando encontrou provas de que tinha sido de facto o conservador a manipular várias testemunhas para esconder as suas ligações a vários grupos paramilitares da guerrilha colombiana.

Numa nova reviravolta desta novela político-judicial, Iván Cepeda anunciou em agosto a sua pré-candidatura presidencial para as eleições de 2026 pelo Pacto Histórico, a coligação do atual presidente Gustavo Petro.

O que vai acontecer agora com Uribe?

Os partidos ainda têm a possibilidade de apresentar um novo recurso perante o Supremo Tribunal de Justiça, o mais alto tribunal da Colômbia. Uma vez que Cepeda faz parte do processo como vítima, o caso tem um grande impacto na vida pública colombiana, pois tanto Cepeda - um candidato presidencial de esquerda - como Uribe - um ícone da direita - simbolizam a situação política cada vez mais polarizada no país sul-americano.

O caso Uribe não fica por aqui: um juiz de Medellín está atualmente a reunir provas contra o antigo presidente e o seu irmão, Santiago Uribe, por alegada participação num crime contra dois activistas dos direitos humanos nos anos 90: Jesús María del Valle e Eduardo Umaña Mendoza. Diferentes órgãos judiciais estão também a investigar outros casos ligados ao tráfico de droga colombiano nos seus anos mais difíceis.