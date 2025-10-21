PUBLICIDADE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na segunda-feira que não acredita que a Ucrânia possa ganhar a guerra contra a Rússia, mas acrescentou que "tudo é possível".

"Eles ainda podem ganhar", disse Trump na Casa Branca na segunda-feira.

"Eu não acho que eles vão ganhar. Eles ainda podem ganhar. Eu nunca disse que eles iriam ganhar... vocês sabem que a guerra é uma coisa muito estranha".

Na sexta-feira, Trump apelou a Kiev e Moscovo para congelarem as linhas de batalha e "pararem onde estão", numa tentativa de acabar com a guerra cada vez mais brutal, após uma longa reunião em Washington com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy

Os comentários de segunda-feira representam mais uma mudança na posição de Trump sobre os combates.

Depois de se ter reunido com Zelenskyy em Nova Iorque, à margem da Assembleia Geral anual da ONU, no mês passado, Trump chegou a dizer que acreditava que os ucranianos podiam recuperar todo o território que tinham perdido para a Rússia desde que Putin lançou a invasão em grande escala em 2022.

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala aos jornalistas a bordo do Air Force One, 19 de outubro de 2025 AP Photo

Essa foi uma mudança dramática para Trump, que na campanha de 2024 e durante grande parte do início de seu segundo mandato como presidente, insistiu que Kiev teria que ceder terras perdidas para a Rússia para encerrar os combates.

Enquanto isso, Zelenskyy disse que a sua reunião supostamente tensa com Trump na sexta-feira foi "positiva", embora não tenha garantido os mísseis Tomahawk para a Ucrânia.

Zelenskyy disse que Trump renegou a possibilidade de enviar os mísseis de longo alcance para a Ucrânia, o que teria sido um grande impulso para Kiev, após o seu telefonema com o presidente russo Vladimir Putin horas antes do encontro entre o líder ucraniano e o presidente americano na sexta-feira.

"Na minha opinião, ele não quer uma escalada com os russos até se encontrar com eles", disse Zelenskyy aos jornalistas no domingo, em comentários que foram embargados até segunda-feira.

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, fala aos jornalistas no Parque Lafayette, em frente à Casa Branca, 17 de outubro de 2025 AP Photo

A Ucrânia espera adquirir 25 sistemas de defesa aérea Patriot a empresas americanas, utilizando ativos russos congelados e a ajuda de parceiros, mas Zelenskyy disse que a aquisição de todos eles exigiria tempo devido às longas filas de produção.

Zelenskyy disse que falou com Trump sobre a possibilidade de o ajudar a adquirir estes sistemas mais rapidamente, potencialmente através de parceiros europeus.

De acordo com Zelenskyy, Trump disse durante a reunião que as exigências maximalistas de Putin, no sentido de a Ucrânia ceder a totalidade das regiões de Donetsk e Luhansk, no leste do país, não foram alteradas.

Zelenskyy foi diplomático em relação ao seu encontro com Trump, apesar dos relatos de que enfrentou pressões para aceitar as exigências de Putin, uma tática que Trump tem mantido desde a desastrosa discussão na Sala Oval em fevereiro, quando o presidente ucraniano foi repreendido em direto na televisão por alegadamente não estar suficientemente grato pelo apoio americano contínuo.

Um carro e uma rua danificados em Kostiantynivka, 13 de outubro de 2025 AP Photo

Zelenskyy disse que, como Trump acabou por apoiar o congelamento ao longo da atual linha da frente, a sua mensagem global "é positiva" para a Ucrânia.

O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, conversaram por telefone na segunda-feira para discutir os próximos passos para acabar com a guerra, após conversas na semana passada entre os presidentes Trump, Zelenskyy e Putin.

Ambos os ministérios emitiram declarações vagas semelhantes, afirmando que a conversa se baseou nos entendimentos alcançados por Trump e Putin na sua chamada de 16 de outubro.

A declaração russa descreveu o telefonema Rubio-Lavrov como "construtivo", enquanto a declaração dos EUA dizia que Rubio tinha "sublinhado a importância dos próximos compromissos como uma oportunidade para Moscovo e Washington colaborarem na promoção de uma resolução duradoura da guerra Rússia-Ucrânia".