Agentes da Polícia Nacional, numa operação conjunta com as autoridades francesas e com o apoio da DEA (Drug Enforcement Administration) dos Estados Unidos, intercetaram uma embarcação de alta velocidade carregada com 2.400 quilos de cocaína ao largo da costa de Lisboa, informou a Polícia Nacional em comunicado de imprensa na quarta-feira.

A operação, coordenada pela Procuradoria Especial Antidroga do Tribunal Nacional, teve início na passada sexta-feira, após a receção de um alerta da DEA sobre uma organização criminosa internacional dedicada ao transporte de cocaína através do Atlântico com destino final a Espanha.

Os investigadores da Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO Central) localizaram a lancha de 12 metros de comprimento, equipada com três potentes motores, a oeste de Portugal. A embarcação apresentava problemas mecânicos e aguardava apoio logístico de outro grupo da rede criminosa sediado em território português.

Quatro pessoas foram detidas

Na madrugada do dia seguinte, a operação policial franco-espanhola localizou e intercetou a embarcação quando os seus tripulantes tentaram desfazer-se da droga ao aperceberem-se da presença policial.

A operação conseguiu recuperar toda a carga, cerca de 2.400 quilos de cocaína, e deter os quatro ocupantes da embarcação, acusados de tráfico de droga e de pertencerem a uma organização criminosa.

Durante o reboque, o barco acabou por se afundar devido ao seu mau estado. Tanto os detidos como a droga apreendida serão transferidos nas próximas horas para o porto da Corunha a bordo de um navio francês, onde prosseguirá a investigação judicial, segundo a Polícia Nacional.