Quando o desporto se cruza com a guerra: a resistência física como arma política

Os políticos sublinham frequentemente a sua condição física nas mensagens mediáticas. Karol Nawrocki já "correu" durante a campanha presidencial, um facto que lhe foi regularmente apontado pelos seus adversários. Agora que as eleições terminaram, as suas redes sociais estão repletas de imagens a treinar no ginásio. Mostram-no a bater num saco de boxe, a levantar pesos e a fazer elevações na barra.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Do ginásio para a arena política

Nawrocki não é exceção - há décadas que muitos líderes fazem questão de se apresentar em contextos desportivos. Os exemplos são vários: Vladimir Putin, que gosta de exibir o tronco, monta a cavalo e treina judo; Barack Obama, que lança uma bola de três pontos; ou Donald Trump, que caminha solenemente pelo campo de golfe.

Também não faltam atletas que decidiram trocar a cultura física pelos jogos políticos. Entre eles, por exemplo, o pugilista ucraniano Vitali Klitschko, que hoje é presidente da câmara de Kiev. Mas também o antigo jogador do Manchester City Mikheil Kavelashvili, o polémico presidente eleito da Geórgia, Imran Khan, antigo jogador de críquete e antigo primeiro-ministro do Paquistão, George Weah, presidente da Libéria de 2018 a 2024, e um antigo futebolista que, entre outras coisas, jogou no Paris PSG e foi aclamado como o melhor futebolista africano. Não podemos esquecer também Arnold Schwarzenegger, o ator e cultor profissional que foi governador da Califórnia.

Presidente francês Emmanuel Macron calça luvas de boxe durante um evento de campanha em Paris, 21 de abril de 2022. Francois Mori/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Barack Obama joga basquetebol depois de falar com membros da família de Andy Evers. Jae C. Hong/2008 AP

Na Polónia, carreiras semelhantes foram desfrutadas por Szymon Ziolkowski, um atleta polaco de atletismo e campeão olímpico, que chegou ao Sejm, e Witold Bańka, um atleta e velocista, a quem foi atribuída a pasta de ministro do desporto.

Um político atlético é um político credível?

Um político atlético tem mais probabilidades de convencer os eleitores? A boa forma física ajuda um político?

"Nas nossas diferentes reações corporais, estamos um pouco ligados ao equipamento animal. É por isso que, se virmos alguém muito bem constituído, com músculos, etc., pensamos para nós próprios: "Oh, esta pessoa será capaz de nos manter em segurança". Porque, durante muitos milhares de anos da nossa evolução, foi de facto assim", disse Jacek Wasilewski, especialista em comunicação social da Universidade de Varsóvia, em entrevista à Euronews.

De acordo com Wasilewski, os políticos exploram a imagem desportiva.

"Ou todos aqueles monumentos ao cavalo, que mostram que é um certo tipo de guerreiro que domina e assegura a paz à sua volta. Em tempos de incerteza, quando as pessoas se sentem ansiosas, um político que exibe força física ou capacidade de confronto transmite a ideia de estabilidade", acrescenta Wasilewski.

As guerras modernas são travadas à distância, com drones ou táticas de precisão, mas o nosso pensamento continua a ser guiado pela imagem de um guerreiro a medir-se contra um adversário em combate direto. É um contraste entre a visão moderna e os instintos arcaicos.

A questão de saber se é apropriado que um político exale força física é complexa. Sting cantou "A gentleman will walk but never run", sugerindo que a proeza física pode ser vista como um conflito com a elegância intelectual.

Jacek Wasilewski observa que a política costumava ser dominada por aristocratas que se apresentavam de uma forma mais refinada.

"Hoje em dia, os políticos dirigem a sua mensagem às massas, o que exige uma linguagem mais simples e mais pop-cultural, por vezes agressiva ou ofensiva. As imagens dos políticos aludem a heróis cinematográficos ou a símbolos de força, que na cultura pop estão associados à segurança. Para os eleitores imersos nesta cultura, esse líder é um guerreiro que 'não deixa ninguém pisar-lhe a cabeça', mas também não deixa ninguém pisar a cabeça do nosso país".

O especialista em comunicação social explica que o desporto na política tem duas facetas. A primeira, aristocrática, associada ao fair play, como nas escolas britânicas de elite onde se jogava futebol ou pólo. A segunda, mais plebeia, trata o desporto como uma guerra ritualizada, em que o clube constrói a identidade e a comunidade e o jogo nem sempre está em primeiro lugar. Desportos como o boxe, outrora domínio da classe trabalhadora, são contrastados com desportos "distintos" como o golfe.

Tusk e Nawrocki no boxe

À lista de políticos polacos apaixonados pelo desporto, devemos acrescentar Donald Tusk, que é um adepto declarado do Lechia Gdańsk. Chegou mesmo a ser vice-presidente do clube de adeptos, no início da década de 1970.

"A ocupação dos ramos é uma ocupação de cavalheiros", disse Donald Tusk, na altura responsável pelo Conselho Europeu, em resposta a um comentário feito pelo então chefe do governo do PiS, Mateusz Morawiecki, que disse, de forma pungente: "Nós não somos preguiçosos, não temos ramos, trabalhamos arduamente".

Primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, joga futebol com alunos da escola primária de Elk, em Varsóvia, 22 de junho de 2011. Czarek Sokolowski/AP

"Haratanie w gałę" é um termo popularizado por Robert Górski, um comediante do Kabaret Moralnego Niepokoju, que durante vários anos interpretou a personagem de Donald Tusk numa série de esquetes de cabaré sobre reuniões governamentais. Mais do que política, a personagem interpretada por Górski estava interessada na "queca" em questão.

Parece que Nawrocki ganhou um pouco mais em termos políticos com a sua imitação desportiva. Jacek Wasilewski especula porquê.

"Se compararmos o 'saltar à bola' de Donald Tusk com o boxe de Karol Nawrocki, vemos diferenças de perceção. O jogo de bola de Tusk era visto como um jogo de 'quintal' - é entretenimento, passar tempo juntos, o que não constrói necessariamente uma imagem de poder. O boxe de Nawrocki, por outro lado, está associado à identidade masculina, à coragem e à resistência aos golpes".

Wasilewski acredita que o boxe, tal como as batalhas de cavaleiros de antigamente, está mais próximo do arquétipo do guerreiro. Em tempos de tensões sociais ou internacionais, esta imagem atrai mais eficazmente aqueles que se sentem ameaçados, uma vez que o boxe simboliza a força individual e a prontidão para se defender, ao contrário do futebol, que é mais "divertido" do que "guerreiro".

"O desporto, em particular na tradição olímpica, provém do exercício dos guerreiros. O boxe é um reflexo direto disso, enquanto o futebol é um jogo de equipa ritualizado. Os desportos modernos, como o golfe e o polo, afastaram-se deste simbolismo guerreiro."

A imagem do político-boxeador, ao contrário do político-futebolista, é mais adequada à narrativa da defesa da pátria, pois evoca associações com coragem e força, que dão aos eleitores uma sensação de segurança em tempos difíceis.

2,5 milhões de visualizações

O vídeo do presidente Karol Nawrocki a fazer ginástica na plataforma X foi visto mais de 2,5 milhões de vezes. Mesmo que se trate de teatro político, o relatório da OMS considera que as redes sociais têm um grande impacto na promoção de estilos de vida saudáveis.

A investigação da organização mostra que mais de 80% dos adolescentes e 27% dos adultos em todo o mundo não atingem o nível recomendado de atividade física (pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana).

O apelo das forças armadas americanas a hábitos saudáveis foi feito sem pudor pelo chefe do Pentágono, Pete Hegseth.

"Não podemos ter soldados e comandantes gordos a andar pelo Pentágono. Dá mau aspeto", afirmou.

Colaboração: Jakub Dutkiewicz