Seis detidos após protesto anti-imigração violento em Dublin

Seis pessoas foram detidas depois de manifestantes terem entrado em confronto com a polícia irlandesa em Dublin, durante um protesto anti-imigração desencadeado pela alegada agressão sexual de uma rapariga.

Centenas de manifestantes reuniram-se na terça-feira à noite em frente ao CityWest Hotel, que acolhe requerentes de asilo em Saggart, na zona oeste de Dublin.

A polícia foi atacada com garrafas de vidro, tijolos e fogo de artifício, e um veículo da polícia foi incendiado mesmo em frente ao hotel.

De acordo com a imprensa local, muitos dos manifestantes empunhavam bandeiras irlandesas e cartazes com mensagens anti-imigração.

As manifestações tiveram lugar na sequência de relatos de que um requerente de asilo de 26 anos de idade tinha agredido sexualmente uma menina de 10 anos de idade nos terrenos do hotel.

O homem - que não foi identificado e cuja etnia é desconhecida - foi acusado na terça-feira no âmbito de um processo relacionado com a agressão, noticiaram os média locais.

O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, condenou os ataques aos agentes da polícia.

"Não há justificação para o abuso vil de que foram alvo, nem para as tentativas de agressão e os ataques a membros da polícia que chocam todas as pessoas que pensam corretamente", afirmou.

"Presto homenagem aos gardaí (polícia irlandesa) da linha da frente que atuaram corajosa e rapidamente para restabelecer a ordem."

A rapariga que foi alegadamente atacada estava ao cuidado do Estado e tinha "fugido" durante uma viagem ao centro da cidade, de acordo com a Tusla, a agência irlandesa para a infância e a família.

Martin disse ao Parlamento, na terça-feira, que reconhece a "preocupação, raiva e inquietação de muitas pessoas" relativamente ao incidente.

"Claramente, houve aqui um fracasso em termos da obrigação do Estado de proteger esta criança", afirmou.

Os atos de violência de terça-feira ocorreram quase dois anos depois de um grande motim no centro de Dublin, que se seguiu ao esfaqueamento de três crianças à porta de uma escola. Circularam rumores de que o suspeito do ataque era um migrante.

Nos últimos anos, tem havido um aumento das manifestações contra os imigrantes e refugiados na Irlanda - incluindo ataques incendiários a alojamentos de requerentes de asilo - com os manifestantes a queixarem-se das taxas de criminalidade violenta e da falta de alojamento.

Por todo o país, surgiu recentemente uma tendência de bandeiras tricolores irlandesas serem hasteadas em postes de iluminação.

Grupos de direita estão alegadamente por detrás da campanha, que se assemelha à exibição da Cruz de São Jorge vermelha e branca em Inglaterra.

Os apoiantes dizem que as bandeiras são uma demonstração de patriotismo, mas outros receiam que revelem um crescente sentimento anti-imigração.