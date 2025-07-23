Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Duas crianças entre os três mortos em tiroteio na Irlanda do Norte, diz polícia

O cenário na zona de Drummeer Road em Maguiresbridge, Irlanda do Norte, quarta-feira, 23 de julho de 2025, após um incidente com tiros.
O cenário na zona de Drummeer Road em Maguiresbridge, Irlanda do Norte, quarta-feira, 23 de julho de 2025, após um incidente com tiros. Direitos de autor  Oliver McVeigh/AP
Direitos de autor Oliver McVeigh/AP
De Kieran Guilbert
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

A polícia não revelou o motivo do tiroteio fatal ocorrido numa aldeia no condado de Fermanagh, mas uma legisladora local classificou-o como "um incidente doméstico".

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas num tiroteio na Irlanda do Norte, informou a polícia esta quarta-feira.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

família mortos — incluindo duas crianças — e outro gravemente ferido, informaram as autoridades.

A Polícia da Irlanda do Norte (PSNI) disse que não havia risco para população devido ao tiroteio ocorrido nos arredores da vila de Maguiresbridge, no condado de Fermanagh, localizado a cerca de 120 quilómetros a sudoeste de Belfast.

A polícia e os paramédicos foram chamados a um endereço na aldeia após as 7:00 de quarta-feira, hora local. Duas pessoas foram declaradas mortas no local.

Outras duas foram levadas para hospitais, onde uma delas morreu mais tarde. A quarta — um homem adulto — estava em estado grave, informou a polícia.

“Todos os quatro sofreram ferimentos a bala, e posso confirmar que todos os quatro indivíduos são da mesma família”, disse o superintendente da polícia Robert McGowan.

Ainda esta quarta-feira, a polícia informou que tinha iniciado uma investigação por homicídio. Não foi feita qualquer detenção e as autoridades não preveem que isso aconteça.

Related

Numa publicação no X, Jemma Dolan, membro da Assembleia Legislativa da Irlanda do Norte, pelo partido Sinn Fein, classificou-o como "um incidente doméstico".

"Estou em choque, mas os meus primeiros pensamentos estão com os falecidos e com o seu círculo familiar mais alargado", escreveu a legisladora local. "Por favor, não especulem, deixem a investigação seguir o seu curso".

Deborah Erskine, membro da Assembleia pelo Partido Unionista Democrático, disse que a comunidade estava "chocada" com o tiroteio numa "zona rural e tranquila".

"Todos estão profundamente afetados pelo que aconteceu esta manhã", afirmou.

"As minhas mais profundas condolências vão para as famílias das pessoas que foram mortas em resultado deste incidente. As suas vidas foram viradas de cabeça para baixo esta manhã".

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Irlanda e Espanha entre os países mais hostis à comunidade judaica, diz ministro israelita à Euronews

Irlanda abre inquérito sobre os abusos sexuais nas escolas religiosas

Crise dos requerentes de asilo na Irlanda: Serviços no ponto de rutura