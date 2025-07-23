Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas num tiroteio na Irlanda do Norte, informou a polícia esta quarta-feira.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

família mortos — incluindo duas crianças — e outro gravemente ferido, informaram as autoridades.

A Polícia da Irlanda do Norte (PSNI) disse que não havia risco para população devido ao tiroteio ocorrido nos arredores da vila de Maguiresbridge, no condado de Fermanagh, localizado a cerca de 120 quilómetros a sudoeste de Belfast.

A polícia e os paramédicos foram chamados a um endereço na aldeia após as 7:00 de quarta-feira, hora local. Duas pessoas foram declaradas mortas no local.

Outras duas foram levadas para hospitais, onde uma delas morreu mais tarde. A quarta — um homem adulto — estava em estado grave, informou a polícia.

“Todos os quatro sofreram ferimentos a bala, e posso confirmar que todos os quatro indivíduos são da mesma família”, disse o superintendente da polícia Robert McGowan.

Ainda esta quarta-feira, a polícia informou que tinha iniciado uma investigação por homicídio. Não foi feita qualquer detenção e as autoridades não preveem que isso aconteça.

Numa publicação no X, Jemma Dolan, membro da Assembleia Legislativa da Irlanda do Norte, pelo partido Sinn Fein, classificou-o como "um incidente doméstico".

"Estou em choque, mas os meus primeiros pensamentos estão com os falecidos e com o seu círculo familiar mais alargado", escreveu a legisladora local. "Por favor, não especulem, deixem a investigação seguir o seu curso".

Deborah Erskine, membro da Assembleia pelo Partido Unionista Democrático, disse que a comunidade estava "chocada" com o tiroteio numa "zona rural e tranquila".

"Todos estão profundamente afetados pelo que aconteceu esta manhã", afirmou.

"As minhas mais profundas condolências vão para as famílias das pessoas que foram mortas em resultado deste incidente. As suas vidas foram viradas de cabeça para baixo esta manhã".