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Centenas de estudantes manifestam-se em Lisboa pelo fim das propinas

Estudantes organizam protesto contra o aumento das propinas universitárias, em Lisboa.
Estudantes organizam protesto contra o aumento das propinas universitárias, em Lisboa. Direitos de autor  Armando Franca/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Armando Franca/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Euronews
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Jovens estudantes criticam o Governo pelo descongelamento das propinas, anunciado para 2026.

Vieram de todo o país para protestar pelo fim das propinas em Portugal. Centenas de estudantes reuniram em Lisboa para deixar críticas ao governo devivo ao desconelamento das proprinas, anunciado para 2026.

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Os estudantes saíram do Rossio em direção à Assembleia da República, onde era votada a proposta do Orçamento do Estado para 2026 e nem a chuva demoveu quem se quis fazer ouvir.

"Não faz sentido, não pode ser. A propina podia aumentar 1 euro e nós ainda iríamos à rua. Como vamos à rua todos os 24 de Março dizer que a propina tem de acabar" disse um dos estudantes durante o protesto.

"As propinas têm de acabar, não aumentar", "Bolsas sim, propinas não" e "Tudo aumenta, a luta aumenta" foram algunsdos slogans entoados pelos estudantes, refletindo problemas de longa data que, segundo eles, serão agravados pelo descongelamento das propinas anunciado para o ano letivo de 2025/2026.

As propinas do ensino superior público em Portugal serão atualizadas a partir do próximo ano letivo. A propina anual máxima para os cursos de licenciatura vai aumentar 13 euros, passando de 697 para 710 euros .

Além do fim das propinas os jovens pedem mais ação social, queixando-se dos custos com alojamento, uma das grandes dificuldades de quem quer estudar em Portugal. Em Lisoa, a renda de um quarto ronda os 500 euros mensais.

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