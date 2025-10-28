Centenas de estudantes manifestam-se em Lisboa pelo fim das propinas

Jovens estudantes criticam o Governo pelo descongelamento das propinas, anunciado para 2026.
Vieram de todo o país para protestar pelo fim das propinas em Portugal. Centenas de estudantes reuniram em Lisboa para deixar críticas ao governo devivo ao desconelamento das proprinas, anunciado para 2026.
Os estudantes saíram do Rossio em direção à Assembleia da República, onde era votada a proposta do Orçamento do Estado para 2026 e nem a chuva demoveu quem se quis fazer ouvir.
"Não faz sentido, não pode ser. A propina podia aumentar 1 euro e nós ainda iríamos à rua. Como vamos à rua todos os 24 de Março dizer que a propina tem de acabar" disse um dos estudantes durante o protesto.
"As propinas têm de acabar, não aumentar", "Bolsas sim, propinas não" e "Tudo aumenta, a luta aumenta" foram algunsdos slogans entoados pelos estudantes, refletindo problemas de longa data que, segundo eles, serão agravados pelo descongelamento das propinas anunciado para o ano letivo de 2025/2026.
As propinas do ensino superior público em Portugal serão atualizadas a partir do próximo ano letivo. A propina anual máxima para os cursos de licenciatura vai aumentar 13 euros, passando de 697 para 710 euros .
Além do fim das propinas os jovens pedem mais ação social, queixando-se dos custos com alojamento, uma das grandes dificuldades de quem quer estudar em Portugal. Em Lisoa, a renda de um quarto ronda os 500 euros mensais.