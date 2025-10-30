Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

A partir de dezembro, será possível voar diretamente da Europa para Bagdade

Um avião da Aegean Airlines aproxima-se do terminal enquanto outros aviões estão estacionados no Aeroporto Internacional Eleftherios Venizelos, em Atenas, a 31 de março de 2020
Um avião da Aegean Airlines aproxima-se do terminal enquanto outros aviões estão estacionados no Aeroporto Internacional Eleftherios Venizelos, em Atenas, a 31 de março de 2020 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Rory Sullivan
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O ministro grego dos Negócios Estrangeiros, Giorgos Gerapetritis, confirmou que o voo inaugural entre as capitais da Grécia e do Iraque terá lugar a 16 de dezembro. É o primeiro voo direto da Europa para a capital iraquiana.

A Aegean Airlines será a primeira companhia aérea europeia a voar diretamente para Bagdade quando lançar uma rota a partir de Atenas, no final deste ano, afirmou o Ministro dos Negócios Estrangeirosda Grécia esta quinta-feira, durante uma visita ao Iraque.

A companhia aérea grega deverá efetuar o seu voo inaugural de Atenas para a capital iraquiana a 16 de dezembro, de acordo com Giorgos Gerapetritis.

A companhia aérea já voa para Irbil, a capital da região curda semi-autónoma do norte do Iraque, mas anteriormente evitava Bagdade por questões de segurança. "Penso que isto irá aumentar substancialmente os laços económicos e culturais entre os nossos povos", afirmou Gerapetritis numa conferência de imprensa com o seu homólogo iraquiano Fuad Hussein.

Numa declaração, Hussein congratulou-se com a iniciativa, afirmando que os dois países estavam também a discutir "a cooperação nos domínios da agricultura, do investimento e do turismo".

Hussein acrescentou que as recentes visitas de líderes europeus mostram "a estabilidade que o país está a viver" e "a sua crescente posição na cena internacional".

O ministro iraquiano dos Negócios Estrangeiros, Fuad Hussein, aperta a mão ao seu homólogo grego, Giorgos Gerapetritis, em Bagdade, a 30 de outubro de 2025
O ministro iraquiano dos Negócios Estrangeiros, Fuad Hussein, aperta a mão ao seu homólogo grego, Giorgos Gerapetritis, em Bagdade, a 30 de outubro de 2025 AP Photo

Estão em curso planos para modernizar o aeroporto internacional de Bagdade. O Iraque adjudicou recentemente um contrato de 764 milhões de dólares (573 milhões de euros) para a expansão e exploração do aeroporto a um consórcio mundial constituído pela Corporacion America Airport, um operador aeroportuário sediado no Luxemburgo, e pela empresa de investimento iraquiana Amwaj International.

O Iraque realizará eleições parlamentares em 11 de novembro, com o atual primeiro-ministro Mohammed Shia al-Sudani a tentar um segundo mandato, algo que raramente foi alcançado pelos antecessores.

Após ter chegado ao poder em 2022 com o apoio de partidos pró-Irão, al-Sudani tem tentado equilibrar as relações do seu país com Teerão e Washington.

Cerca de 8000 candidatos - 2248 mulheres e 5520 homens - vão concorrer aos 329 assentos parlamentares do país no escrutínio de novembro.

Depois de a invasão liderada pelos Estados Unidos ter derrubado o ditador Saddam Hussein em 2003, o Iraque debateu-se com um vazio de segurança e com o aparecimento de grupos extremistas armados como o auto-intitulado Estado Islâmico.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Grécia apoia Portugal no Conselho de Segurança da ONU

EUA retiram alguns funcionários da embaixada do Iraque devido à escalada das tensões com o Irão

Iraque: marcos históricos devastados pela guerra em Mossul reabertos após projeto de restauração liderado pela UNESCO