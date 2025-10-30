Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Reforço do armamento faz crescer cooperação no setor da defesa

Fórum aeroespacial ítalo-polaco, Varsóvia, 29.10.2025.
Fórum aeroespacial ítalo-polaco, Varsóvia, 29.10.2025. Direitos de autor  Euronews / fot. Paweł Głogowski
Direitos de autor Euronews / fot. Paweł Głogowski
De Euronews
Publicado a
Os exemplos incluem a cooperação entre a Leonardo e a PZL Świdnik, fabricantes de helicópteros, ou o Projeto Bromo, uma colaboração de três empresas com o objetivo de produzir uma alternativa ao Starlink norte-americano.

Com a corrida ao armamento na Europa, são cada vez mais os exemplos de cooperação entre empresas europeias do setor da defesa, tais como a cooperação entre a Leonardo e a PZL Świdnik, que produz helicópteros, ou o Projeto Bromo (conteúdo em inglês), uma colaboração entre três empresas aeroespaciais - Leonardo, Airbus e Thales - com o objetivo de produzir uma alternativa ao Starlink norte-americano. É também um sinal de que a Europa está a levar a sério a independência e a autonomia no domínio da defesa.

Como afirma o embaixador italiano na Polónia, Luca Franchetti Pardo, numa entrevista à Euronews, "precisamos de investigação, inovação e capital humano para estarmos preparados. Tudo isto requer também um financiamento significativo. É por isso que o programa europeu SAFE e outros são tão importantes para nós".

Embaixador italiano na Polónia, Luca Franchetti Pardo, durante o 5.º Fórum Aeroespacial italo-polaco, Varsóvia, 29.10.2025.
Embaixador de Itália na Polónia, Luca Franchetti Pardo, durante o 5.º Fórum Aeroespacial Italo-Polaco, Varsóvia, 29.10.2025. Euronews / fot. Paweł Głogowski

Em que é que a Europa deve investir? O embaixador sublinha que a comunicação é fundamental no conceito de autonomia europeia. "Precisamos de criar os nossos sistemas. Já existem modelos de satélites europeus, como o Galileo e outros, que acreditamos que devem ser melhorados e reforçados. Por conseguinte, é importante que tenhamos uma abordagem europeia para aquilo que é uma verdadeira necessidade estratégica europeia".

Fórum aeroespacial ítalo-polaco, Varsóvia, 29.10.2025.
Fórum aeroespacial ítalo-polaco, Varsóvia, 29.10.2025. Euronews / fot. Paweł Głogowski

Ainda de acordo com o embaixador, a cooperação com Varsóvia é importante: "A Polónia investe muito não só no sector da defesa, mas em todo o espetro de actividades aeroespaciais. Estamos dispostos a cooperar com eles em todas as áreas, seja no desenvolvimento tecnológico ou na própria produção, mas também no financiamento de projectos futuros", garante.

Editor de vídeo • Glogowski Pawel

