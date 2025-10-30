Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
EUA vão voltar a testar armas nucleares pela primeira vez em 30 anos, diz Trump

O Presidente Donald Trump embarca no Air Force One no Aeroporto Internacional de Gimhae em Busan, Coreia do Sul, quinta-feira, 30 de outubro de 2025, a caminho da Base Conjunta de Andrews, Maryland (AP Photo/Mark
O Presidente Donald Trump embarca no Air Force One no Aeroporto Internacional de Gimhae em Busan, Coreia do Sul, quinta-feira, 30 de outubro de 2025, a caminho da Base Conjunta de Andrews, Maryland (AP Photo/Mark Direitos de autor  Mark Schiefelbein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Mark Schiefelbein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Jeremiah Fisayo-Bambi com AP
Publicado a
O presidente dos EUA sugeriu que as alterações eram necessárias porque outros países estavam a testar as suas armas. A Rússia anunciou recentemente vários testes.

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta quinta-feira que os EUA vão retomar os testes de armas nucleares pela primeira vez em três décadas, afirmando que será numa "base de igualdade" com a Rússia e a China.

"Agora é o momento 'apropriado'", disse Trump aos jornalistas a bordo do Air Force One, a caminho de Washington, pouco depois de uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping na Coreia do Sul.

Trump fez o primeiro anúncio nas redes sociais antes do seu encontro com Xi, sublinhando que tinha a ver com outros".

"Por causa dos programas de testes de outros países, dei instruções ao Departamento de Guerra para começar a testar as nossas armas nucleares numa base de igualdade", disse ele num post na Truth Social. "Esse processo começará imediatamente".

A Casa Branca não respondeu imediatamente a perguntas que pediam mais detalhes, e funcionários do Pentágono não responderam imediatamente a perguntas sobre o anúncio de Trump sobre os testes de mísseis nucleares.

A corrida às armas nucleares está de volta?

O surpreendente anúncio de Trump surge depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter anunciado esta semana que Moscovo testou um novo drone subaquático com capacidade nuclear e atómica e um novo míssil de cruzeiro com potência nuclear.

Putin não anunciou qualquer teste das armas nucleares russas, cujo último teste ocorreu em 1990.

Embora Trump não tenha mencionado especificamente os testes russos no seu post, o líder dos EUA aludiu aos stocks nucleares controlados por Xi e Putin, dizendo: "A Rússia está em segundo lugar, e a China está num distante terceiro lugar, mas estará igual dentro de 5 anos".

Em 2023, Putin assinou um projeto de lei que revogava a ratificação pela Rússia de uma proibição global de testes nucleares, que, segundo Moscovo, era necessária para colocar a Rússia em pé de igualdade com os EUA.

O Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, adotado em 1996 e que proíbe todas as explosões nucleares em qualquer parte do mundo, foi assinado pelo presidente Bill Clinton mas nunca ratificado pelo Senado.

Em 2023, a Rússia afirmou que só retomaria os testes das suas armas nucleares se Washington o fizesse primeiro.

