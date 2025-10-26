Rússia testa novo míssil nuclear. "Único no mundo", realça Putin

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas russas, Valery Gerasimov, informou que foi efetuado um teste do míssil nuclear Burevestnik no dia 21 de outubro. O míssil terá permanecido no ar durante cerca de 15 horas e percorreu uma distância de 14.000 quilómetros. Gerasimov acrescentou que "este não é o limite atingível".

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Segundo a agência noticiosa russa Tass, o desenvolvimento do míssil começou depois de os Estados Unidos (EUA) se terem retirado do Tratado sobre Mísseis Balísticos de 1972, em dezembro de 2001. A criação de novos sistemas de armas estratégicas tem como objetivo melhorar a capacidade de defesa e impedir qualquer agressão contra a Rússia e os seus aliados, sublinhou o ministério da Defesa russo.

Putin: "Produto como nenhum outro no mundo"

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que o míssil de cruzeiro com propulsão nuclear Burevestnik é diferente de qualquer outro no mundo. Disse-o durante uma visita ao posto de comando do Grupo de Forças Conjuntas.

"Tenho um relatório da indústria e as avaliações do ministério da Defesa são geralmente conhecidas. Afinal, este é um produto único, diferente de qualquer outro no mundo", disse Putin.

"Lembro-me perfeitamente de quando anunciámos que estávamos a desenvolver uma arma deste tipo. Até especialistas altamente qualificados me disseram que, sim, era um objetivo digno e meritório, mas irrealizável num futuro próximo. Essa era a opinião de especialistas altamente qualificados, repito", acrescentou.

O Pentágono reconheceu que o míssil Burevestnik é capaz de lançar ataques a partir de praticamente qualquer porta-aviões "graças ao seu extraordinário alcance e autonomia", acrescentou a Tass.

O que sabemos sobre o míssil Burevestnik

De acordo com Vladimir Putin e o ministério da Defesa russo, o míssil Burevestnik é comparável em tamanho ao míssil de cruzeiro Kh-101, mas com um alcance operacional várias ordens de grandeza superior graças à sua pequena unidade de propulsão nuclear. As apresentações oficiais mostram que o míssil pode ser lançado a partir de uma plataforma inclinada utilizando um foguete de propulsão amovível.

Os peritos militares russos descrevem o Burevestnik como sendo cerca de uma vez e meia a duas vezes maior do que o Kh-101, com as asas posicionadas no topo da fuselagem em vez de por baixo, e com protuberâncias caraterísticas em que o ar é provavelmente aquecido pelo reator nuclear. A sua maior massa excluiria aviões como o Tu-160 e o Tu-95 como possíveis lançadores. De acordo com fontes russas, o míssil mede cerca de 12 metros no lançamento e 9 metros em voo, com um nariz elíptico.

Várias análises sugerem que utiliza um motor ramjet ou turbojet, o que implicaria emissões radioativas durante todo o seu funcionamento, ao contrário dos sistemas de propulsão convencionais. Os serviços secretos britânicos descrevem-no como um sistema de mísseis de cruzeiro subsónico movido a energia nuclear, com um alcance global e um tempo de voo quase indefinido, capaz de atacar a partir de direções inesperadas.

No entanto, os peritos ocidentais questionam a sua viabilidade estratégica, salientando que seria tão vulnerável como qualquer outro míssil.