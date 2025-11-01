Dezenas de milhares de estudantes e opositores do atual presidente sérvio, Aleksandar Vučić, estão a convergir para a cidade de Novi Sad, no norte do país, para uma manifestação comemorativa do primeiro aniversário da queda de um toldo de betão numa estação de comboios da cidade, que matou 16 pessoas.

Antes da manifestação comemorativa, tem vindo a ganhar força a exigência da oposição de grandes mudanças no país dos Balcãs, depois de quase um ano de protestos contra o governo, liderados por estudantes, que abalaram seriamente Vučić e o seu firme controlo do poder.

Enquanto milhares de manifestantes chegam a Novi Sad vindos de todo o país, Vučić ameaçou com detenções em massa se os manifestantes "recorressem à violência", acrescentando, desafiadoramente, que os seus apoiantes estão a planear uma manifestação "muito maior" na cidade no final de novembro.

Manifestantes preparam-se para continuar a marchar até Novi Sad para uma grande manifestação que assinala o primeiro aniversário de um desastre numa estação de comboios, Indjija, Sérvia, sexta-feira, 31 de outubro de 2025

O Presidente do Parlamento Europeu tentou também minimizar a dimensão e a importância esperadas da manifestação comemorativa da oposição. Quando solicitado por um repórter de TV para comentar a comemoração no sábado, Vučić disse: "O que está a acontecer em Novi Sad? Está a ser jogado algum jogo de futebol?"

Vučić também referiu que "muitos ficarão desiludidos devido às expectativas excessivas da manifestação", acrescentando que "não haverá mudança de governo".

Até agora, a maioria das manifestações lideradas por estudantes tem sido pacífica, com incidentes esporádicos provocados por apoiantes de Vučić.

No entanto, as tensões estão a ferver após um ano de protestos e as emoções estão ao rubro. A polícia de choque reprimiu duramente os manifestantes. Centenas de opositores de Vučić foram detidos por terem participado nas anteriores manifestações contra o governo, incluindo pelo menos duas grandes manifestações na capital, Belgrado.

Estudantes marcham pelos campos enquanto se dirigem a Novi Sad para uma grande manifestação que assinala o primeiro aniversário de um desastre numa estação de comboios, Indjija, Sérvia, sexta-feira, 31 de outubro de 2025

Prevê-se que as pessoas se reúnam em várias manifestações separadas por toda a cidade de Novi Sad, uma tática que se crê ter sido concebida para dificultar a intervenção da polícia e a detenção dos participantes do que se fosse realizada uma única manifestação num local central.

O catalisador dos protestos de um mês foi o colapso mortal do toldo de uma estação ferroviária em 1 de novembro do ano passado, que resultou em 16 mortes.

Este incidente foi amplamente atribuído à negligência governamental, à corrupção endémica e a negócios obscuros feitos com empresas de construção chinesas, que estavam envolvidas em obras de renovação realizadas na estação ferroviária.

As manifestações começaram por ser esporádicas e visavam apenas a responsabilização pela tragédia de Novi Sad.

No entanto, rapidamente evoluíram para um movimento de âmbito nacional que abordava questões mais vastas, que incluíam também exigências como eleições antecipadas e reformas democráticas importantes na sequência das violentas repressões, reunindo um apoio generalizado em todo o país.

Manifestantes preparam-se para continuar a marchar até Novi Sad para uma grande manifestação que assinala o primeiro aniversário de um desastre numa estação de comboios, Indjija, Sérvia, sexta-feira, 31 de outubro de 2025

Inicialmente, Vučić tentou aliviar a pressão sacrificando o primeiro-ministro Miloš Vučević, que se demitiu em janeiro juntamente com o resto do governo. Embora alguns funcionários tenham sido acusados pelo desastre em Novi Sad, até agora ninguém foi julgado, condenado ou sentenciado.

Desde então, Vučić descreveu os protestos como um estratagema organizado pelo Ocidente para o afastar do poder, tendo-se virado para o presidente russo Vladimir Putin e para a China em busca de apoio, à medida que persistiam as repressões contra grupos de direitos liberais no seu país.

Esperava-se que milhares de pessoas apanhassem o comboio de Belgrado para Novi Sad para se juntarem à manifestação.

No entanto, na sexta-feira, a companhia estatal de caminhos-de-ferro anunciou que todos os comboios entre as duas cidades estavam encerrados por tempo indeterminado, devido a uma aparente ameaça de bomba. A empresa já utilizou anteriormente táticas semelhantes antes de outras manifestações de massas nos últimos meses.

No entanto, espera-se que a concentração de sábado atraia um grande número de pessoas, podendo facilmente tornar-se uma das maiores manifestações de sempre no conturbado país dos Balcãs, que tem uma longa história de manifestações antigovernamentais.