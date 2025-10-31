Estudantes que iam para a manifestação em Novi Sad tiveram de dormir na rua

Milhares de estudantes e universitários marcham de Belgrado para Novi Sad para participar na grande manifestação prevista para este fim de semana na cidade do norte da Sérvia.

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A fachada da estação ferroviária de Novi Sad desabou no dia 1 de novembro do ano passado, causando a morte de 16 pessoas. A tragédia desencadeou uma onda de protestos contra o governo, que ainda continua: dezenas de milhares de pessoas são esperadas em Novi Sad para os eventos do fim de semana, que marcam o aniversário do desastre.

Muitos saudaram os manifestantes em Belgrado, com alguns a buzinarem das suas viaturas e outros a saírem das suas casas para os cumprimentar. A marcha, com um total de 90 quilómetros, parou na noite de quinta-feira para descansar numa localidade chamada Ingyija, mas o presidente da câmara fechou as escolas, pelo que muitos tiveram de dormir na rua.

O “alojamento” dos manifestantes em Ingyija AP Photo

“Estou muito orgulhosa dos jovens que vieram para cá. Os estudantes ajudaram a organizar tudo. Mas, ao mesmo tempo, estou muito triste porque a autarquia local não lhes providenciou alojamento”, disse uma estudante local, Jovana Radic.

Há um ano que se prolonga a crise política na Sérvia

Segundo os manifestantes, a tragédia de Novi Sad foi consequência da corrupção do governo. O primeiro-ministro sérvio, Milos Vucevic,caiu após meses de protestos, mas o presidente Aleksandar Vučić permaneceu no poder.

Nos últimos meses, as autoridades prenderam vários manifestantes, enquanto muitos deles reclamaram da brutalidade policial. Vučić rotulou os estudantes manifestantes como terroristas apoiados pelo Ocidente.

Treze pessoas foram acusadas pelo acidente ocorrido na estação ferroviária de Novi Sad, mas a data do primeiro julgamento ainda não foi marcada.