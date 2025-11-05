Tufão nas Filipinas faz mais de 90 mortos

Pelo menos 90 pessoas morreram nas Filipinas devido às fortes chuvas e inundações causadas pelo tufão Kalmaegi na região central do país. O porta-voz da Defesa Civil Nacional, Junie Castillo, disse que a maioria das vítimas da tempestade se afogou, enquanto outras morreram devido à queda de árvores, deslizamentos de terras e eletrocussão.

A Cruz Vermelha foi destacada para todo o país insular, pois as pessoas ficaram presas em telhados e em povoações inundadas.

Antes da chegada da tempestade, foram efetuadas evacuações em grande escala nas zonas mais vulneráveis, incluindo um grupo de ilhas onde mais de 6000 pessoas morreram em 2013 na sequência do supertufão Yolanda.

Foram igualmente registados cortes de energia e perturbações nos transportes no país, com voos e ferries imobilizados.

Embora a tempestade tenha vindo a "enfraquecer" constantemente desde que atingiu a costa na manhã de terça-feira, Kalmaegi - conhecido localmente como Tino - tem vindo a varrer as Visayas em direção a Palawan, no oeste do país, com ventos médios de 120 quilómetros por hora, atingindo por vezes 165 quilómetros.

As autoridades retiraram dezenas de milhares de pessoas de zonas vulneráveis na parte central do país, onde a chuva provocou inundações, alagando casas, ruas e veículos. As evacuações foram ordenadas principalmente nas Visayas e na parte sul da ilha de Luzon e na parte norte da ilha de Mindanau.

Um porta-voz da província de Cebú disse que várias pessoas foram dadas como desaparecidas e que os trabalhos de salvamento estão em curso.

Prevê-se que o tufão deixe as Filipinas na noite de quarta-feira ou na madrugada de quinta-feira e continue em direção ao Vietname, onde já começaram os preparativos para a sua chegada.