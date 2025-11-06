Prisioneiro britânico libertado por engano entrega-se em Londres, outro continua a ser procurado

Um dos dois reclusos que foram erradamente libertados mais cedo de uma prisão londrina entregou-se na quinta-feira depois de acenar aos jornalistas e fumar um cigarro nos degraus da prisão da era vitoriana.

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Billy Smith, de 35 anos, entregou-se no estabelecimento prisional de Wandsworth três dias depois de ter sido libertado, no mais recente erro administrativo que chamou a atenção para um sistema prisional sobrelotado e sobrecarregado, que se tornou uma responsabilidade política para o governo trabalhista.

Os diretores das prisões foram convocados para uma reunião na quinta-feira para discutir os erros e estão a ser feitos esforços para atualizar um sistema que ainda utiliza registos prisionais em papel, disse o ministro da Justiça Alex Davies-Jones.

Smith, de 35 anos, foi acidentalmente libertado na segunda-feira, no mesmo dia em que foi condenado a quase quatro anos de prisão por múltiplas fraudes.

A polícia continua à procura de Brahim Kaddour-Cherif, 24 anos, que foi libertado por engano de Wandsworth em 29 de outubro e que cumpria pena por invasão de propriedade com intenção de roubar e é um criminoso sexual registado com uma condenação por exposição indecente.

Vista geral da prisão de Wandsworth, no sudoeste de Londres, 6 de setembro de 2023 AP Photo

Cherif, de nacionalidade argelina, entrou legalmente no Reino Unido em 2019, mas tinha ultrapassado o período de permanência no país e estava na fase inicial do processo de deportação.

Ambos os homens foram erradamente libertados da prisão de Wandsworth, que estava sob escrutínio depois de outro prisioneiro ter escapado há dois anos, agarrando-se à parte inferior de um camião de entrega de alimentos.

As libertações inadvertidas seguiram-se a controlos mais rigorosos que deveriam estar em vigor depois de um requerente de asilo que inspirou um aumento dos protestos anti-imigração ter sido libertado por engano da prisão de Chelmsford, a leste de Londres, em 24 de outubro.

Hadush Gerberslasie Kebatu, que tinha sido condenado a 12 meses de prisão por ter agredido sexualmente uma rapariga de 14 anos, foi capturado após uma busca de dois dias e rapidamente deportado para o seu país de origem, a Etiópia.

Após a busca de Kebatu, o Governo anunciou o reforço dos controlos de segurança nas prisões e lançou uma investigação independente sobre o erro que causou mais embaraços aos serviços prisionais.

Agentes da polícia em patrulha em Londres, 10 de agosto de 2024 AP Photo

O vice-primeiro-ministro David Lammy, que também é ministro da Justiça, disse estar "absolutamente indignado" e procurou culpar o anterior governo conservador pelos problemas que o sistema prisional enfrenta.

De acordo com os números do governo britânico, 262 prisioneiros foram libertados por engano no ano que terminou em março de 2025, um aumento de 128% em relação ao período de 12 meses anterior.

Os porta-vozes conservadores afirmaram que o governo trabalhista tem de assumir a culpa, uma vez que o aumento acentuado dos números está diretamente relacionado com a sua decisão de libertar alguns prisioneiros mais cedo para garantir que as prisões não excedam a sua capacidade.