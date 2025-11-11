Águas turvas: por que razão uma barragem no Nilo está a causar tanta tensão?

Quando o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, inaugurou a vasta barragem do Grande Renascimento Etíope, no oeste do país, a 9 de setembro, não poupou nas palavras.

"Este lago trouxe consigo uma riqueza maior do que o PIB da Etiópia. Esta geração realizou um grande feito com a Barragem do Renascimento. A era da mendicidade terminou", afirmou perante um grupo de funcionários, meios de comunicação social e alguns líderes regionais.

Atrás de si, jorravam lençois de água sobre o betão do reservatório, que contém quase 74 mil milhões de metros cúbicos de água numa superfície aproximadamente do tamanho da Grande Londres.

O primeiro-ministro considerou a mega-barragem, que deverá produzir entre 5.000 e 6.000 megawatts de eletricidade, uma "oportunidade comum" para a região.

No entanto, os representantes dos dois países a jusante, o Sudão e o Egito, não estiveram presentes na cerimónia.

Apenas um mês após a inauguração, o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi disse na conferência da Semana da Água do Cairo que o Egito "não vai ficar de braços cruzados" perante o que classificou de ações "irresponsáveis" da Etiópia.

No entanto, a questão da distribuição da água do Nilo tem sido um pomo de discórdia diplomática desde há anos, antes mesmo de a barragem ter sido concebida, quanto mais quando a construção começou em 2011.

Precedente histórico

"Houve vários acordos sobre o Nilo e a Etiópia continua a violá-los", disse à Euronews Abbas Sharaky, professor de geologia e recursos hídricos na Universidade do Cairo e um dos principais críticos do GERD.

Cerca de 85% das águas do Nilo, que convergem para Cartum, são provenientes das terras altas da Etiópia, no chamado ramo do Nilo Azul, apesar da sua reputação de ser mais lamacento e sedoso do que o outro ramo do Nilo Branco, que flui do Vale do Rift.

É por esta razão que a diplomacia da água sobre o rio se tem centrado mais frequentemente no controlo da Etiópia.

Quando a primeira grande barragem foi construída, em 1902, em Assuão, durante o período de colonização britânica, o Reino Unido assinou também um acordo com a Etiópia, em nome das suas colónias, que conferia a estas últimas poderes de veto sobre qualquer construção a montante "que impedisse o fluxo das suas águas para o Nilo".

Os tratados subsequentes, de 1929 e 1959, favoreceram fortemente um Egito maior e mais poderoso, acabando por lhe atribuir 55,6 mil milhões de metros cúbicos, ou seja, 66% do caudal.

O académico e analista egípcio Ahmed Morsey disse à Euronews que esta situação se manteve durante muito tempo porque "os egípcios, e até certo ponto os sudaneses, e mesmo alguns dos anteriores líderes etíopes, entendiam que estes acordos antigos tinham vindo para ficar".

O membro visitante do Conselho do Médio Oriente para os Assuntos Globais disse que a construção do GERD foi a primeira vez que estes tratados, que há muito governavam as águas, foram realmente postos em causa.

O seu colega etíope Tsedenya Girmay explicou que nem sempre foi assim, apontando para uma declaração de princípios de 2015 que visava pôr fim ao longo litígio, de modo a que "a Etiópia continuasse com a barragem, mas de uma forma que não prejudicasse os países a jusante".

"Mas depois as questões internas tiveram um impacto no fracasso dos esforços diplomáticos", disse Tsedenya.

Não é apenas uma questão interna

Na Etiópia, no Egito e no Sudão, muita coisa mudou desde o acordo de 2015. Apenas um dos três líderes que assinaram a declaração de 2015, o egípcio al-Sisi, continua no poder. Enquanto a política em Adis Abeba e no Cairo resvalou para um maior autoritarismo, o Sudão sofreu uma guerra civil em grande escala.

A questão da barragem tornou-se tanto um futebol político interno de unidade nacional como uma disputa transfronteiriça.

Tsedenya deslocou-se recentemente à capital da Etiópia, onde afirmou que esta situação é mais preponderante do que nunca.

"Falei com pessoas do Ministério dos Negócios Estrangeiros e parece ser a única coisa que está a unificar e a orientar qualquer política que tenhamos. A barragem em si é a única coisa que nos unifica", disse à Euronews, referindo-se aos conflitos internos no país africano, incluindo o conflito devastador em Tigray.

De acordo com Tsedenya, a centralidade da barragem no currículo escolar etíope é prova do seu estatuto de grito de guerra nacional, especialmente num país onde quase 60 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade.

No Egito, o professor Sharaky disse à Euronews que o Nilo representa "a vida" para uma população crescente de mais de 115 milhões de pessoas, 95% das quais estão concentradas nos 5% de terra ao longo do rio.

É por esta razão que o Nilo é visto como uma ameaça existencial para o país, em grande parte coberto de deserto, com al-Sisi a avisar em 2021 que "ninguém pode tirar uma única gota de água do Egito".

Apesar de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter sugerido que o Egito poderia "explodir" a barragem em 2020, Sisi sempre afirmou que estava determinado a resolver a questão por meios diplomáticos.

No entanto, um antigo alto funcionário dos EUA que mediou o GERD durante a administração Biden, que falou sob condição de anonimato porque ainda trabalha na região, atribuiu grande parte da culpa pelo colapso das negociações ao Egito.

"O que concluímos (...) é que, no final, os egípcios não queriam um acordo. Não havia nenhum acordo em cima da mesa que os satisfizesse", disseram, admitindo que a Etiópia também "não ia facilitar um acordo".

Al-Sisi beneficia com a ameaça de um inimigo externo, uma questão de política interna", especialmente porque a economia egípcia tem vindo a vacilar e a população enfrenta preços mais elevados, nomeadamente depois de as importações de trigo essencial terem disparado na sequência da invasão total da Ucrânia pela Rússia.

A Etiópia também acusou o Egito de interferir na sua política interna. Morsy rejeitou esta acusação, considerando que Adis Abeba está a destruir o Egito para obter vantagens internas, afirmando que as alegações são "sem qualquer prova". Quase desejava que o Egito tivesse esse poder para ver se pode realmente fazer alguma coisa".

O ativista e analista sudanês Kholood Khair também sugeriu que a guerra civil no Sudão tinha empurrado as autoridades de facto e as Forças Armadas Sudanesas (SAF) para mais perto do Cairo e da sua posição sobre a barragem.

Khair dirige um grupo de reflexão centrado no Sudão que esteve sediado em Cartum até à guerra. Afirma que "a oposição ao GERD se tornou muito mais um veículo para obter um maior apoio egípcio do que tinha qualquer coisa a ver com o próprio GERD", dizendo que as autoridades antes da guerra viam a possibilidade de o projeto ser "bom para o Sudão", devido às promessas da Etiópia de partilhar a eletricidade produzida com Cartum.

No entanto, quando o líder das SAF, Abdel Fattah Al-Burhan, se reuniu com al-Sisi no Cairo, a 15 de outubro, na sequência das inundações no Sudão e no Egito, grande parte da culpa foi atribuída ao GERD, uma afirmação que a Etiópia nega veementemente. Os dois discutiram uma posição cada vez mais coordenada relativamente à barragem.

Bruxelas está a investir no Nilo?

Bruxelas parece ter caído cada vez mais na órbita do Cairo em relação ao GERD. Quando a UE recebeu al-Sisi de braços abertos numa cimeira de alto nível na capital belga, em outubro, divulgou uma declaração conjunta em que expressava o seu desejo de cooperação futura.

No final, a declaração destacou que "a UE reitera o seu apoio à segurança hídrica do Egito e ao cumprimento do direito internacional, inclusive no que diz respeito à barragem etíope".

Corrado Čok, do Conselho Europeu de Relações Exteriores, argumentou que isso marca uma mudança na política da UE, que costumava "manter uma posição equilibrada entre o Egito e a Etiópia ... centrada na despolitização da questão, promovendo uma abordagem técnica".

Isto incluiu apoiar "diplomaticamente, tecnicamente e financeiramente" painéis de investigação independentes sobre os impactos da barragem.

Čok vê o raciocínio para o pivô da política como duplo, observando primeiro a guerra devastadora em Tigray entre 2020 e 2022, pela qual o governo em Addis Abeba foi amplamente condenado.

"As divergências sobre a conduta da Etiópia na guerra levaram a UE a suspender os programas de ajuda e, eventualmente, também o diálogo sobre o GERD vacilou", explicou.

Por outro lado, o bloco está a tornar-se cada vez mais dependente do Egito. "O Cairo está a tornar-se um parceiro proeminente por várias razões, tais como a resolução das guerras em Gaza, no Sudão e na Líbia, o apoio à segurança energética da Europa através do gás natural e das energias renováveis e a contenção dos fluxos migratórios", argumentou Čok.

Segundo ele, isto significa que a UE "aceitou" os pedidos de apoio diplomático do Egito em relação à barragem.

Não é apenas Bruxelas que o Cairo tem como alvo. O ex-diplomata norte-americano argumentou que al-Sisi também usou a questão como moeda de troca com Washington. "Isso ajuda-o com os Estados Unidos, porque é um meio de desvio", disseram.

Os EUA virão e dirão: "Parem de fazer X com os russos", e ele dirá: "Adoraria fazer isso, mas não o posso fazer a menos que me ajudem com esta ameaça existencial do GERD".

No entanto, com a barragem construída e a ser utilizada, todas as partes se encontram num impasse político. Morsy concluiu que o Egito vai "ter de lidar com isso", até que os adversários concordem em passar o controlo político para os tecnocratas.

Sharaky mostrou-se recetivo à ideia, mas duvidou da sua probabilidade, uma vez que até os mediadores tendem a adotar uma abordagem mais partidária.

"Eu falaria com outros colegas e geólogos da Etiópia. Só acho que não me iam dar o visto", riu-se antes de desligar o telefone.

