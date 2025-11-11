Senado dos EUA aprova projeto de lei que abre caminho à reabertura do governo

O Senado dos Estados Unidos aprovou a legislação para reabrir o governo, aproximando o mais longo encerramento da história do fim, uma vez que um pequeno grupo de democratas ratificou um acordo com os republicanos, apesar das críticas ferozes do seu partido.

A paralisação de 41 dias poderá prolongar-se por mais alguns dias, uma vez que os membros da Câmara dos Representantes, que se encontra em recesso desde meados de setembro, terão de regressar a Washington para votar a legislação.

O presidente Donald Trump mostrou apoio ao projeto de lei, dizendo na segunda-feira que "vamos abrir o nosso país muito rapidamente".

A votação final no Senado, 60-40, quebrou um impasse desgastante que durou mais de seis semanas, uma vez que os democratas exigiram que os republicanos negociassem com eles a prorrogação dos créditos fiscais de saúde que expiram a 1 de janeiro.

Os republicanos nunca o fizeram, e cinco democratas moderados acabaram por mudar de voto, enquanto a ajuda alimentar federal se atrasava, os atrasos nos aeroportos se agravavam e centenas de milhares de trabalhadores federais continuavam sem receber salários.

Após a votação, o líder da maioria no Senado, John Thune, agradeceu ao pessoal não remunerado e à polícia do Capitólio que se encontrava junto dele no hemiciclo. Disse que se apercebeu de que a tensão tinha sido imensa durante "seis semanas excruciantes".

O líder da maioria no Senado, John Thune, fala aos jornalistas após a aprovação final pelo Senado do projeto de lei de financiamento provisório para reabrir o governo. AP Photo/J. Scott Applewhite

"Estou muito, muito feliz por poder dizer que estamos a chegar ao fim", disse Thune.

O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, exortou os legisladores a começarem a regressar a Washington "agora mesmo", devido aos atrasos nas viagens relacionados com o encerramento. "Temos de fazer isto o mais rapidamente possível", disse Johnson, que manteve a Câmara fora de sessão desde meados de setembro, altura em que foi aprovado um projeto de lei para continuar o financiamento do governo.

A senadora democrata Jeanne Shaheen, ex-governadora que foi uma das que mudaram o sentido de voto, disse que os republicanos se recusaram a ceder em exigências fundamentais e que "esta era a opção em cima da mesa".

"Chegámos a um ponto em que penso que muitos de nós acreditávamos que o encerramento tinha sido muito eficaz para aumentar a preocupação com os cuidados de saúde", afirmou.

Os republicanos prometeram realizar uma votação para prolongar os subsídios de saúde até meados de dezembro, mas não há garantias de sucesso.

A mudança levou a críticas de legisladores democratas que esperavam continuar a luta.

O senador Chuck Schumer, que foi alvo de críticas do seu partido em março, quando votou a favor da manutenção do governo aberto, disse que não podia, "de boa fé", apoiar a proposta depois de se ter reunido com a sua bancada durante mais de duas horas no domingo.

Futuro dos subsídios de saúde incerto

Não é claro se os dois partidos conseguirão chegar a um consenso sobre os subsídios aos cuidados de saúde antes da votação prometida para dezembro no Senado. O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, disse que não se compromete a levantar a questão na sua câmara.

Na segunda-feira, afirmou que os republicanos da Câmara sempre estiveram abertos a votar a reforma do que designou por "lei dos cuidados de saúde incomportáveis", mas não disse se votariam os subsídios.

Alguns republicanos afirmaram que estão abertos à prorrogação dos créditos fiscais da era covid-19, uma vez que os prémios podem disparar para milhões de pessoas, mas também querem novos limites para quem pode receber os subsídios. Alguns argumentam que os dólares dos impostos para os planos devem ser encaminhados através de indivíduos.

A presidente do Comité de Dotações do Senado, Susan Collins, disse na segunda-feira que apoia a prorrogação dos créditos fiscais com alterações, como novos limites de rendimento. Alguns democratas deram sinais de que poderiam estar abertos a essa ideia.

"Precisamos de agir até ao final do ano, e isso é exatamente o que o líder da maioria prometeu ", disse Collins.

Outros republicanos, incluindo Trump, aproveitaram o debate para renovar as suas críticas de há anos à lei e apelaram à sua eliminação ou revisão.

Numa possível antevisão, o Senado votou 47-53 ao longo das linhas partidárias na segunda-feira para não estender os subsídios por um ano. A maioria dos republicanos permitiu a votação como parte de um acordo separado com os democratas para acelerar as votações e enviar a legislação para a Câmara.