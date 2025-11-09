A paralisação do governo norte-americano entrou no seu 40º dia no domingo, apesar de os senadores terem permanecido em Washington para uma sessão extenuante no fim de semana, na esperança de encontrar um fim para a luta pelo financiamento, que perturbou os voos em todo o país, ameaçou a assistência alimentar a milhões de cidadãos e deixou os trabalhadores federais sem salário.

Até agora, o Senado tem mostrado poucos sinais de progresso num fim de semana que pode ser crucial para ultrapassar o impasse sobre o financiamento dos cuidados de saúde.

Os líderes republicanos esperam votar um novo pacote de propostas de lei que reabrirá o governo até janeiro, aprovando simultaneamente o financiamento anual de várias partes do governo. Mas o apoio democrata necessário para esse esforço está longe de estar garantido.

"Estamos apenas a um punhado de votos de aprovar um projeto de lei para reabrir o governo", disse o líder da maioria no Senado, John Thune, no sábado.

O líder da maioria no Senado, John Thune, fala com membros da imprensa depois de rejeitar a oferta democrata de reabrir o governo, no Capitólio em Washington, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 J. Scott Applewhite/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Ainda assim, os líderes democratas estão a insistir na prorrogação dos subsídios aos planos de saúde oferecidos no âmbito do mercado da Affordable Care Act.

Os republicanos rejeitaram essa oferta, mas sinalizaram abertura para uma proposta emergente de um pequeno grupo de democratas moderados para encerrar a paralisação em troca de uma votação posterior sobre os subsídios do "Obamacare", o que torna a cobertura mais acessível.

Para os inscritos nas bolsas do Affordable Care Act, os prémios deverão, em média, mais do que duplicar no próximo ano se o Congresso permitir que os subsídios reforçados caduquem.

O senador Bernie Sanders, de Vermont, um independente que se junta aos democratas, disse que a promessa de realizar uma votação sobre a extensão dos subsídios de saúde seria um "gesto inútil", a menos que "tenha o compromisso do presidente da Câmara de apoiá-lo e que o presidente dos Estados Unidos o assine".

O presidente Donald Trump deixou claro que é improvável que se comprometa em breve. Durante o fim de semana, voltou a pressionar os republicanos para se livrarem das regras de obstrução do Senado, que impedem a Câmara Alta do Congresso de avançar com a maior parte da legislação sem o apoio de pelo menos 60 senadores.

O Presidente Donald Trump fala ao telefone no Marine One à sua chegada à Base Conjunta Andrews, em Maryland, a caminho da sua propriedade de Mar-a-Lago em Palm Beach, na sexta-feira, 7 de novembro de 2025, Luis M. Alvarez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Continuam as negociações bipartidárias

O pequeno grupo de legisladores democratas, entre 10 e 12, ainda estava a negociar entre si e com os republicanos para explorar a possibilidade de colmatar as lacunas e reabrir o governo. Os republicanos só precisam de obter cinco dos seus votos.

Têm estado a discutir projetos de lei que permitiriam pagar uma parte do governo, incluindo o financiamento da ajuda alimentar e dos programas para veteranos, ao Poder Legislativo e prolongar o financiamento de tudo o resto até dezembro ou janeiro.

O acordo só viria com a promessa de uma futura votação sobre os cuidados de saúde, em vez de uma garantia de subsídios alargados, que é o que os democratas do Senado pretendem.

Não ficou claro se um número suficiente de democratas apoiaria tal plano. Mesmo com um acordo, parece improvável que Trump apoie uma extensão dos benefícios de saúde. O presidente republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, também disse na semana passada que não se comprometeria com uma votação sobre a saúde.

Grandes perturbações em serviços cruciais

As companhias aéreas americanas cancelaram mais de 2500 voos de fim de semana até sábado à noite, uma vez que o mandato da Administração Federal da Aviação (FAA) para reduzir o tráfego aéreo devido ao encerramento não mostrou sinais de abrandamento.

O abrandamento da atividade em muitos dos aeroportos mais movimentados do país não causou perturbações generalizadas imediatas. Mas aprofundou o impacto sentido pelo mais longo encerramento federal de sempre do país.

Os cancelamentos aumentaram no sábado - normalmente um dia de pouco movimento - para mais de 1.500, depois de pouco mais de 1.000 no dia anterior, de acordo com as plataformas de controlo de voos. Ao fim da tarde, as companhias aéreas americanas já tinham cancelado mais de 1 000 voos para domingo.

Os voos são exibidos no Aeroporto Internacional de São Francisco na sexta-feira, 7 de novembro de 2025 Gabrielle Lurie/online_yes

Os aeroportos de Atlanta e Chicago, bem como os de Charlotte, Carolina do Norte, e Nova Jersey, registaram inúmeras interrupções ao longo do dia.

A contínua falta de pessoal nos centros de radar e nas torres de controlo contribuiu para cancelamentos e atrasos em vários aeroportos da Costa Leste, incluindo os que rodeiam a cidade de Nova Iorque, como Newark.

Nem todos os cancelamentos se devem à ordem da FAA, e estes números representaram apenas uma pequena parte do total de voos em nível nacional. Mas é certo que aumentarão nos próximos dias se a paralisação continuar.

Segundo a FAA, as reduções que afetam todas as companhias aéreas comerciais começaram com 4% dos voos em 40 aeroportos visados e serão retomadas na terça-feira, atingindo provavelmente 10% na sexta-feira.