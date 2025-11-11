Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Ucrânia: drones russos atingem instalações energéticas em Odessa à medida que se intensificam os combates na linha da frente

Soldados praticam habilidades militares num campo de treino perto de Kupiansk, na região de Kharkiv, Ucrânia, no domingo, 9 de novembro de 2025.
Soldados praticam habilidades militares num campo de treino perto de Kupiansk, na região de Kharkiv, Ucrânia, no domingo, 9 de novembro de 2025. Direitos de autor  Anatolii Lysianskyi/Ukraine's 127th Separate Brigade via AP
Direitos de autor Anatolii Lysianskyi/Ukraine's 127th Separate Brigade via AP
De Emma De Ruiter
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Foram registados ataques de drones em várias cidades ucranianas, numa altura em que os combates se intensificam na linha da frente, com as forças russas a aproximarem-se da cidade-chave de Pokrovsk.

Pelo menos uma pessoa ficou ferida e vários incêndios deflagraram depois de uma vaga de ataques de drones russos ter atingido a região ucraniana de Odesa, informou o Serviço Estatal de Emergência (SES) na terça-feira.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Os ataques ocorreram no final da segunda-feira e provocaram incêndios em várias infraestruturas energéticas, segundo o SES.

Foram também registados ataques na região de Dnipropetrovsk. Um incêndio deflagrou numa empresa privada e foi entretanto extinto, segundo informou o chefe da Administração Militar da região, Vladyslav Haivanenko.

Em Kramatorsk, uma cidade da linha da frente no leste da Ucrânia, uma pessoa foi morta num ataque de um drone russo.

As infraestruturas civis e as zonas residenciais foram atingidas, tendo sido registados danos numa instituição de ensino e em várias casas, segundo o conselho.

Os últimos ataques ocorreram numa altura em que prosseguem os combates ferozes ao longo da linha da frente, em especial perto da cidade de Pokrovsk, onde as forças russas têm vindo a avançar nas últimas semanas.

ARQUIVO - Um soldado ucraniano passa por edifícios danificados no centro de Pokrovsk, na região de Donetsk, na Ucrânia, a 23 de abril de 2025
ARQUIVO - Um soldado ucraniano passa por edifícios danificados no centro de Pokrovsk, na região de Donetsk, Ucrânia, 23 de abril de 2025 Michael Shtekel/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Ambas as partes estão envolvidas numa batalha pelo controlo de Pokrovsk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde Volodymyr Zelenskyy afirmou que a Rússia reuniu cerca de 170.000 soldados para uma nova ofensiva.

As forças ucranianas repeliram 63 ataques russos no último dia, informou o Estado-Maior das Forças Armadas na terça-feira.

Os confrontos mais violentos estão a ter lugar na parte norte de Pokrovsk, onde a zona industrial da cidade está sob o fogo mais intenso.

Roménia encontra possíveis fragmentos de drones

Foram, entretanto, descobertos possíveis fragmentos de drones na região fronteiriça sudeste da Roménia, na sequência de ataques russos a portos ucranianos do rio Danúbio durante a noite, informou o Ministério da Defesa romeno na terça-feira.

Os radares romenos detetaram grupos de drones perto do espaço aéreo do país, membro da NATO, pouco depois da meia-noite de terça-feira, o que levou o ministério a emitir um alerta para os residentes na região.

Segundo o Ministério da Defesa, as condições meteorológicas não permitiram a intervenção de aviões de combate, mas as equipas militares conseguiram recuperar possíveis fragmentos de drones a cerca de 5 quilómetros da fronteira da Roménia com a Ucrânia.

As violações do espaço aéreo romeno por drones têm-se tornado cada vez mais frequentes nos últimos meses, uma vez que a Rússia tem como alvo os portos ucranianos do rio Danúbio, do outro lado da fronteira.

As autoridades afirmaram que as amostras recolhidas nos locais onde foram encontrados fragmentos de drones eram semelhantes às utilizadas pelo exército russo.

A Roménia e a Polónia estão a instalar um novo sistema de armamento para se defenderem dos drones russos, na sequência de uma série de incursões no espaço aéreo da NATO nos últimos meses, que expuseram as vulnerabilidades da aliança e colocaram a Europa em perigo.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Ministro da Justiça ucraniano suspenso no âmbito de investigação sobre corrupção

Exclusivo: a criação do Tribunal Especial da Ucrânia está em risco devido a preocupações orçamentais

Ucrânia quer comprar 25 sistemas de defesa aérea Patriot aos EUA, diz Zelenskyy