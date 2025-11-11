Ucrânia: drones russos atingem instalações energéticas em Odessa à medida que se intensificam os combates na linha da frente

Pelo menos uma pessoa ficou ferida e vários incêndios deflagraram depois de uma vaga de ataques de drones russos ter atingido a região ucraniana de Odesa, informou o Serviço Estatal de Emergência (SES) na terça-feira.

Os ataques ocorreram no final da segunda-feira e provocaram incêndios em várias infraestruturas energéticas, segundo o SES.

Foram também registados ataques na região de Dnipropetrovsk. Um incêndio deflagrou numa empresa privada e foi entretanto extinto, segundo informou o chefe da Administração Militar da região, Vladyslav Haivanenko.

Em Kramatorsk, uma cidade da linha da frente no leste da Ucrânia, uma pessoa foi morta num ataque de um drone russo.

As infraestruturas civis e as zonas residenciais foram atingidas, tendo sido registados danos numa instituição de ensino e em várias casas, segundo o conselho.

Os últimos ataques ocorreram numa altura em que prosseguem os combates ferozes ao longo da linha da frente, em especial perto da cidade de Pokrovsk, onde as forças russas têm vindo a avançar nas últimas semanas.

ARQUIVO - Um soldado ucraniano passa por edifícios danificados no centro de Pokrovsk, na região de Donetsk, Ucrânia, 23 de abril de 2025 Michael Shtekel/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Ambas as partes estão envolvidas numa batalha pelo controlo de Pokrovsk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde Volodymyr Zelenskyy afirmou que a Rússia reuniu cerca de 170.000 soldados para uma nova ofensiva.

As forças ucranianas repeliram 63 ataques russos no último dia, informou o Estado-Maior das Forças Armadas na terça-feira.

Os confrontos mais violentos estão a ter lugar na parte norte de Pokrovsk, onde a zona industrial da cidade está sob o fogo mais intenso.

Roménia encontra possíveis fragmentos de drones

Foram, entretanto, descobertos possíveis fragmentos de drones na região fronteiriça sudeste da Roménia, na sequência de ataques russos a portos ucranianos do rio Danúbio durante a noite, informou o Ministério da Defesa romeno na terça-feira.

Os radares romenos detetaram grupos de drones perto do espaço aéreo do país, membro da NATO, pouco depois da meia-noite de terça-feira, o que levou o ministério a emitir um alerta para os residentes na região.

Segundo o Ministério da Defesa, as condições meteorológicas não permitiram a intervenção de aviões de combate, mas as equipas militares conseguiram recuperar possíveis fragmentos de drones a cerca de 5 quilómetros da fronteira da Roménia com a Ucrânia.

As violações do espaço aéreo romeno por drones têm-se tornado cada vez mais frequentes nos últimos meses, uma vez que a Rússia tem como alvo os portos ucranianos do rio Danúbio, do outro lado da fronteira.

As autoridades afirmaram que as amostras recolhidas nos locais onde foram encontrados fragmentos de drones eram semelhantes às utilizadas pelo exército russo.

A Roménia e a Polónia estão a instalar um novo sistema de armamento para se defenderem dos drones russos, na sequência de uma série de incursões no espaço aéreo da NATO nos últimos meses, que expuseram as vulnerabilidades da aliança e colocaram a Europa em perigo.