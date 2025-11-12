Ministro da Justiça ucraniano suspenso no âmbito de investigação sobre corrupção

O ministro da Justiça ucraniano, Herman Halushchenko, foi suspenso no âmbito de uma importante investigação de corrupção que envolve a empresa estatal de energia nuclear Energoatom.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

A primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, disse que a decisão foi tomada durante uma sessão extraordinária do governo na manhã de quarta-feira.

"Foi tomada a decisão de suspender Herman Halushchenko do exercício das funções de ministro da Justiça", declarou Svyrydenko numa publicação no X.

"Por decisão do governo, o desempenho das funções do ministro foi atribuído a Lyudmila Suhak, a vice-ministra da Justiça para a integração europeia".

Halushchenko era ministro da Energia da Ucrânia desde 2021 e foi nomeado ministro da Justiça em julho. Está agora a ser investigado pelo Gabinete Nacional Anticorrupção (NABU) como parte de um esquema de corrupção em grande escala envolvendo a Energoatom.

Halushchenko disse que apoia a decisão do governo de o suspender, acrescentando que teve uma conversa com o primeiro-ministro.

"Concordo plenamente: primeiro deve ser tomada uma decisão política e só depois devemos tratar de todos os pormenores", afirmou no Facebook.

"Não me estou a agarrar à posição de ministro e não me vou agarrar a ela. Acredito que a suspensão durante a investigação é uma ação civilizada e adequada. Defender-me-ei no domínio jurídico e provarei a minha posição", salientou.

O governo ucraniano também anunciou a decisão de dissolver o conselho de supervisão da Energoatom.

Investigação da NABU continua

Na terça-feira, o gabinete anti-corrupção da Ucrânia acusou oito pessoas de suborno, abuso de poder e enriquecimento ilícito.

Publicou igualmente gravações em que o grupo, utilizando nomes de código e linguagem cifrada, discutia alegados pagamentos e subornos.

Segundo a NABU, o principal organizador do alegado esquema de corrupção é Timur Mindich, um antigo parceiro de negócios do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy.

É coproprietário da Kvartal 95, uma empresa de produção fundada e anteriormente detida em parte pelo chefe de Estado ucraniano.

O procurador anti-corrupção Serhiy Savytskyi afirmou numa audiência em tribunal, na terça-feira, que Mindich terá cometido um crime ao influenciar ilegalmente Halushchenko.

A NABU afirmou que a investigação durou 15 meses e resultou em 1.000 horas de escutas telefónicas e 70 rusgas.

Halushchenko também aparece nas gravações da NABU.