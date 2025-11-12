Ministro da Justiça ucraniano suspenso no âmbito de investigação sobre corrupção

Herman Halushchenko, antigo ministro da Energia da Ucrânia e atual ministro da Justiça do país, foi suspenso no âmbito da investigação de um alegado esquema de corrupção na empresa estatal de energia nuclear Energoatom.
O ministro da Justiça ucraniano, Herman Halushchenko, foi suspenso no âmbito de uma importante investigação de corrupção que envolve a empresa estatal de energia nuclear Energoatom.
A primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, disse que a decisão foi tomada durante uma sessão extraordinária do governo na manhã de quarta-feira.
"Foi tomada a decisão de suspender Herman Halushchenko do exercício das funções de ministro da Justiça", declarou Svyrydenko numa publicação no X.
"Por decisão do governo, o desempenho das funções do ministro foi atribuído a Lyudmila Suhak, a vice-ministra da Justiça para a integração europeia".
Halushchenko era ministro da Energia da Ucrânia desde 2021 e foi nomeado ministro da Justiça em julho. Está agora a ser investigado pelo Gabinete Nacional Anticorrupção (NABU) como parte de um esquema de corrupção em grande escala envolvendo a Energoatom.
Halushchenko disse que apoia a decisão do governo de o suspender, acrescentando que teve uma conversa com o primeiro-ministro.
"Concordo plenamente: primeiro deve ser tomada uma decisão política e só depois devemos tratar de todos os pormenores", afirmou no Facebook.
"Não me estou a agarrar à posição de ministro e não me vou agarrar a ela. Acredito que a suspensão durante a investigação é uma ação civilizada e adequada. Defender-me-ei no domínio jurídico e provarei a minha posição", salientou.
O governo ucraniano também anunciou a decisão de dissolver o conselho de supervisão da Energoatom.
Investigação da NABU continua
Na terça-feira, o gabinete anti-corrupção da Ucrânia acusou oito pessoas de suborno, abuso de poder e enriquecimento ilícito.
Publicou igualmente gravações em que o grupo, utilizando nomes de código e linguagem cifrada, discutia alegados pagamentos e subornos.
Segundo a NABU, o principal organizador do alegado esquema de corrupção é Timur Mindich, um antigo parceiro de negócios do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy.
É coproprietário da Kvartal 95, uma empresa de produção fundada e anteriormente detida em parte pelo chefe de Estado ucraniano.
O procurador anti-corrupção Serhiy Savytskyi afirmou numa audiência em tribunal, na terça-feira, que Mindich terá cometido um crime ao influenciar ilegalmente Halushchenko.
A NABU afirmou que a investigação durou 15 meses e resultou em 1.000 horas de escutas telefónicas e 70 rusgas.
Halushchenko também aparece nas gravações da NABU.