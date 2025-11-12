Forte sismo abala Chipre e causa problemas nas telecomunicações

Um forte terramoto com uma magnitude de 5,3 na escala de Richter abalou Chipre na manhã de quarta-feira, e foi sentido em toda a ilha. O epicentro localizou-se na zona de Agia Marina Kelokedara, a cerca de 20 quilómetros a nordeste de Pafos, a uma profundidade estimada em 15 quilómetros.

O tremor foi fortemente sentido em muitas zonas, principalmente em Paphos, Limassol e Nicósia, causando preocupação entre os residentes, muitos dos quais saíram para a rua como medida de precaução.

O sismo foi também sentido noutros países do Mediterrâneo Oriental, embora, de acordo com as primeiras informações, não tenham sido registados feridos ou danos graves.

Pouco depois, seguiram-se pequenos tremores, que fazem parte da atividade normal de réplicas registada após um forte sismo.

OCyprus Times reportouproblemas nas telecomunicações. Alexia Yallouridou, chefe das Relações Públicas, Gabinete de Imprensa e Redes Sociais da Cyta, principal fornecedor de telecomunicações do país, confirmou o problema e disse que estava em vigor um plano de prioridade de chamadas.

De acordo com a mesma fonte, já estão a ser envidados esforços para identificar o problema e, em seguida, corrigi-lo.

Cidadãos na rua

Entretanto, muitos trabalhadores deixaram os seus escritórios e foram para a rua, preocupados com a sua segurança.

Do mesmo modo, os estudantes reuniram-se nos pátios das escolas, seguindo as instruções dos professores para se manterem em segurança.

"Foi um terramoto muito forte, dando a sensação de que os objectos estavam a ser atirados para o ar", disse o presidente da Organização de Planeamento e Proteção contra Terremotos (OASP), Efthymis Lekkas.

Lekkas confirmou ainda que, alguns minutos depois, houve um tremor secundário, sublinhando que este fenómeno é positivo, uma vez que contribui para o abrandamento da atividade sísmica.

Não há relatos de danos ou feridos em Limassol após o terramoto

Uma hora após o terramoto, que ocorreu por volta das 11h30, a polícia de Limassol disse não ter recebido quaisquer pedidos de ajuda ou relatos de danos materiais.

Algumas escolas contactaram as autoridades solicitando instruções sobre a forma de gerir a situação e a segurança dos alunos.

O tremor foi particularmente sentido em Limassol, com centenas de cidadãos a descreverem a sua experiência nas redes sociais.