Forte sismo abala Chipre e causa problemas nas telecomunicações

O epicentro do terramoto
O epicentro do terramoto
Direitos de autor Ευρωμεσογειακό Κέντρο
De Georgios Aivaliotis & Euronews com Cyprus Times
Publicado a
O terramoto foi igualmente sentido noutros países do Mediterrâneo Oriental, mas, de acordo com as primeiras informações, não foram registados feridos ou danos graves.

Um forte terramoto com uma magnitude de 5,3 na escala de Richter abalou Chipre na manhã de quarta-feira, e foi sentido em toda a ilha. O epicentro localizou-se na zona de Agia Marina Kelokedara, a cerca de 20 quilómetros a nordeste de Pafos, a uma profundidade estimada em 15 quilómetros.

O tremor foi fortemente sentido em muitas zonas, principalmente em Paphos, Limassol e Nicósia, causando preocupação entre os residentes, muitos dos quais saíram para a rua como medida de precaução.

O sismo foi também sentido noutros países do Mediterrâneo Oriental, embora, de acordo com as primeiras informações, não tenham sido registados feridos ou danos graves.

Pouco depois, seguiram-se pequenos tremores, que fazem parte da atividade normal de réplicas registada após um forte sismo.

OCyprus Times reportouproblemas nas telecomunicações. Alexia Yallouridou, chefe das Relações Públicas, Gabinete de Imprensa e Redes Sociais da Cyta, principal fornecedor de telecomunicações do país, confirmou o problema e disse que estava em vigor um plano de prioridade de chamadas.

De acordo com a mesma fonte, já estão a ser envidados esforços para identificar o problema e, em seguida, corrigi-lo.

Cidadãos na rua
Cidadãos na rua

Entretanto, muitos trabalhadores deixaram os seus escritórios e foram para a rua, preocupados com a sua segurança.

Do mesmo modo, os estudantes reuniram-se nos pátios das escolas, seguindo as instruções dos professores para se manterem em segurança.

"Foi um terramoto muito forte, dando a sensação de que os objectos estavam a ser atirados para o ar", disse o presidente da Organização de Planeamento e Proteção contra Terremotos (OASP), Efthymis Lekkas.

Lekkas confirmou ainda que, alguns minutos depois, houve um tremor secundário, sublinhando que este fenómeno é positivo, uma vez que contribui para o abrandamento da atividade sísmica.

Não há relatos de danos ou feridos em Limassol após o terramoto

Uma hora após o terramoto, que ocorreu por volta das 11h30, a polícia de Limassol disse não ter recebido quaisquer pedidos de ajuda ou relatos de danos materiais.

Algumas escolas contactaram as autoridades solicitando instruções sobre a forma de gerir a situação e a segurança dos alunos.

O tremor foi particularmente sentido em Limassol, com centenas de cidadãos a descreverem a sua experiência nas redes sociais.

