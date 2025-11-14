Azerbaijão diz ser "inaceitável" ataque russo à sua embaixada em Kiev

O ministério dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão disse ter convocado o embaixador russo na sexta-feira para apresentar um "forte protesto" depois de a embaixada do país em Kiev ter sido danificada por ataque aéreo russo.

Um míssil russo caiu no território da embaixada, provocando uma explosão que danificou as suas instalações e veículos de serviço, informou o comunicado do ministério dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão.

Não foram registadas vítimas entre os funcionários.

"Tais ataques às nossas missões diplomáticas são inaceitáveis e foi solicitado que a parte russa efetuasse uma investigação adequada sobre o assunto e fornecesse uma explicação detalhada", afirmou o ministério dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão num comunicado.

"Além disso, foi declarado que, como resultado de um ataque aéreo realizado com um míssil «Kinzha» pela Rússia a 2 de janeiro de 2024, uma cratera com um diâmetro de aproximadamente três metros foi formada a cerca de 35 passos do prédio administrativo da embaixada, e uma munição não explodida devido a falha de detonação foi descoberta a uma profundidade de oito metros do solo", acrescentaram.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, e Ilham Aliyev, falaram numa chamada telefónica sobre o ataque que o presidente do Azerbaijão "condenou".

Durante a conversa, Zelenskyy informou Aliyev sobre o impacto geral dos ataques, incluindo o número de civis e a pressão exercida sobre as equipas de emergência.

A agência de notícias AnewZ, sediada em Baku, informou que Aliyev salientou a importância de salvaguardar as missões diplomáticas durante o conflito e manifestou a sua preocupação com os riscos crescentes colocados pela instalação de mísseis de alta intensidade em zonas povoadas.

Aliyev reafirmou igualmente a assistência humanitária do Azerbaijão à Ucrânia e assinalou a intenção de Baku de manter a cooperação numa altura de instabilidade acrescida.

Na sexta-feira, Baku também sublinhou os repetidos casos em que os seus edifícios governamentais, ou ativos comerciais, foram danificados nos ataques russos à Ucrânia.

Os danos causados à embaixada assinalam uma potencial renovação das tensões entre o Azerbaijão e a Rússia, países que anteriormente mantinham relações cordiais.

Um apartamento é visto danificado após um ataque russo a um bairro residencial em Kiev, 14 de novembro de 2025 AP Photo

Ataques anteriores a edifícios governamentais do Azerbaijão

Em março de 2022, o consulado honorário do Azerbaijão em Cracóvia sofreu danos e a embaixada de Kiev foi danificada em agosto deste ano.

Os ataques russos também atingiram um depósito de petróleo da empresa azerbaijanesa Socar em agosto.

O ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia afirmou em agosto que Moscovo fazia estes ataques propositadamente, "agindo contra os interesses do Azerbaijão."

"Este facto demonstra mais uma vez a importância do novo nível de cooperação entre a Ucrânia e o Azerbaijão, bem como a necessidade de respostas diplomáticas e jurídicas adequadas a este tipo de ataques."

Os destroços de um jato da Azerbaijan Airlines jazem no chão perto do aeroporto de Aktau, 25 de dezembro de 2024 AP Photo

No mês passado, o presidente russo Vladimir Putin admitiu que as defesas aéreas russas lançaram mísseis contra um avião azerbaijanês, provocando a sua queda no Cazaquistão em dezembro passado, o que causou a morte de 38 das 67 pessoas a bordo.

Em julho, Aliyev anunciou que o seu país se preparava para intentar ações judiciais em tribunais internacionais contra a Rússia a propósito da queda do avião do voo 8243 da Azerbaijan Airlines perto de Aktau.

Aliyev acusou a Rússia de tentar "abafar" a questão durante vários dias, dizendo-se "perturbado e surpreendido" com as versões dos factos apresentadas por funcionários russos.