Azerbaijão diz ser "inaceitável" ataque russo à sua embaixada em Kiev

Um apartamento é visto danificado após um ataque russo a um bairro residencial em Kiev, a 14 de novembro de 2025
Um apartamento é visto danificado após um ataque russo a um bairro residencial em Kiev, a 14 de novembro de 2025 Direitos de autor  AP Photo/Evgeniy Maloletka
Direitos de autor AP Photo/Evgeniy Maloletka
De Sasha Vakulina
Publicado a
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, e o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, discutiram o ataque numa chamada telefónica na sexta-feira, na qual Aliyev "condenou este ataque."

O ministério dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão disse ter convocado o embaixador russo na sexta-feira para apresentar um "forte protesto" depois de a embaixada do país em Kiev ter sido danificada por ataque aéreo russo.

Um míssil russo caiu no território da embaixada, provocando uma explosão que danificou as suas instalações e veículos de serviço, informou o comunicado do ministério dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão.

Não foram registadas vítimas entre os funcionários.

"Tais ataques às nossas missões diplomáticas são inaceitáveis e foi solicitado que a parte russa efetuasse uma investigação adequada sobre o assunto e fornecesse uma explicação detalhada", afirmou o ministério dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão num comunicado.

"Além disso, foi declarado que, como resultado de um ataque aéreo realizado com um míssil «Kinzha» pela Rússia a 2 de janeiro de 2024, uma cratera com um diâmetro de aproximadamente três metros foi formada a cerca de 35 passos do prédio administrativo da embaixada, e uma munição não explodida devido a falha de detonação foi descoberta a uma profundidade de oito metros do solo", acrescentaram.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, e Ilham Aliyev, falaram numa chamada telefónica sobre o ataque que o presidente do Azerbaijão "condenou".

Durante a conversa, Zelenskyy informou Aliyev sobre o impacto geral dos ataques, incluindo o número de civis e a pressão exercida sobre as equipas de emergência.

A agência de notícias AnewZ, sediada em Baku, informou que Aliyev salientou a importância de salvaguardar as missões diplomáticas durante o conflito e manifestou a sua preocupação com os riscos crescentes colocados pela instalação de mísseis de alta intensidade em zonas povoadas.

Aliyev reafirmou igualmente a assistência humanitária do Azerbaijão à Ucrânia e assinalou a intenção de Baku de manter a cooperação numa altura de instabilidade acrescida.

Na sexta-feira, Baku também sublinhou os repetidos casos em que os seus edifícios governamentais, ou ativos comerciais, foram danificados nos ataques russos à Ucrânia.

Os danos causados à embaixada assinalam uma potencial renovação das tensões entre o Azerbaijão e a Rússia, países que anteriormente mantinham relações cordiais.

Um apartamento é visto danificado após um ataque russo a um bairro residencial em Kiev, 14 de novembro de 2025
Um apartamento é visto danificado após um ataque russo a um bairro residencial em Kiev, 14 de novembro de 2025 AP Photo

Ataques anteriores a edifícios governamentais do Azerbaijão

Em março de 2022, o consulado honorário do Azerbaijão em Cracóvia sofreu danos e a embaixada de Kiev foi danificada em agosto deste ano.

Os ataques russos também atingiram um depósito de petróleo da empresa azerbaijanesa Socar em agosto.

O ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia afirmou em agosto que Moscovo fazia estes ataques propositadamente, "agindo contra os interesses do Azerbaijão."

"Este facto demonstra mais uma vez a importância do novo nível de cooperação entre a Ucrânia e o Azerbaijão, bem como a necessidade de respostas diplomáticas e jurídicas adequadas a este tipo de ataques."

Os destroços de um jato da Azerbaijan Airlines jazem no chão perto do aeroporto de Aktau, 25 de dezembro de 2024
Os destroços de um jato da Azerbaijan Airlines jazem no chão perto do aeroporto de Aktau, 25 de dezembro de 2024 AP Photo

No mês passado, o presidente russo Vladimir Putin admitiu que as defesas aéreas russas lançaram mísseis contra um avião azerbaijanês, provocando a sua queda no Cazaquistão em dezembro passado, o que causou a morte de 38 das 67 pessoas a bordo.

Em julho, Aliyev anunciou que o seu país se preparava para intentar ações judiciais em tribunais internacionais contra a Rússia a propósito da queda do avião do voo 8243 da Azerbaijan Airlines perto de Aktau.

Aliyev acusou a Rússia de tentar "abafar" a questão durante vários dias, dizendo-se "perturbado e surpreendido" com as versões dos factos apresentadas por funcionários russos.

