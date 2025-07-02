Novas provas sugerem que as forças russas abateram o voo 8432 da Azerbaijan Airlines

As forças militares russas estiveram envolvidas no ataque com mísseis ao voo 8432 da Azerbaijan Airlines, que se despenhou a 25 de dezembro de 2024, segundo uma nova gravação áudio e uma carta publicadas na terça-feira por um site de notícias do Azerbaijão.

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A agência noticiosa azerbaijanesa Minval afirma ter recebido uma "carta anónima (...) contendo testemunhos, clips de áudio e detalhes técnicos" que apontam para "deficiências técnicas no equipamento de comunicações utilizado na altura".

A Minval afirma que a carta inclui uma declaração escrita "alegadamente assinada pelo capitão Dmitry Sergeyevich Paladichuk, um oficial da defesa aérea russa (que) estava a agir sob ordens diretas do Ministério da Defesa da Rússia quando autorizou o ataque com mísseis".

A Euronews não pode verificar, de forma independente, a autenticidade das afirmações do jornal azerbaijanês.

O relatório do Minval na terça-feira citou a carta afirmando que "o capitão Paladichuk estava estacionado perto de Grozny em serviço de 24 a 25 de dezembro. Às 05:40 do dia do incidente, a sua unidade recebeu ordens para entrar em prontidão total de combate".

"Devido à má receção móvel e à falta de comunicação funcional por cabo, a coordenação dependia fortemente de ligações móveis instáveis", acrescenta a carta.

"Um alvo potencial foi detetado às 08:11 e seguido por radar. Dois mísseis foram disparados contra o objeto, depois de Paladichuk ter recebido instruções por telefone para o destruir - apesar de o nevoeiro intenso ter obscurecido a confirmação ótica."

De acordo com a carta, "as coordenadas, velocidades e direções do alvo no momento dos dois lançamentos de mísseis foram fornecidas em pormenor na explicação escrita. O primeiro míssil terá falhado, enquanto o segundo terá detonado suficientemente perto para que os estilhaços atingissem o avião".

A Minval também afirmou que analisou "três mensagens de voz" que se acredita apoiarem as afirmações feitas na carta. As vozes confirmam que foram dadas ordens operacionais, dois mísseis foram disparados e os estilhaços da explosão atingiram a aeronave, segundo o jornal.

A agência divulgou uma gravação áudio que supostamente mostra a sequência em que uma voz em russo dá instruções militares, ordena o disparo de um míssil, seguida do som do que parece ser uma sequência de disparos, a mesma voz diz "alvo falhado" e, alegadamente, ordena o disparo de outro míssil.

No dia da tragédia, fontes governamentais do Azerbaijão disseram à Euronews que um míssil terra-ar russo foi disparado contra o voo 8432 durante uma atividade aérea de drones sobre Grozny, o destino do voo. As mesmas fontes afirmaram que os estilhaços atingiram os passageiros e a tripulação de cabina quando o míssil explodiu junto ao avião em pleno voo, desactivando-o.

O avião danificado não foi autorizado a aterrar em nenhum aeroporto russo, apesar dos pedidos dos pilotos para uma aterragem de emergência, disseram as mesmas fontes, e foi-lhe ordenado que atravessasse o Mar Cáspio em direção a Aktau, no Cazaquistão, onde se despenhou ao tentar uma aterragem de emergência, matando 38 pessoas e ferindo 29.

Relatórios posteriores à tragédia afirmaram que o voo 8243 foi abatido por um míssil de um sistema russo Pantsir-S1.

Putin considera o acidente um "incidente trágico"

Três dias após a queda do avião, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, afirmou, num discurso à nação, que "podemos dizer com toda a clareza que o avião foi abatido pela Rússia (...) Não estamos a dizer que foi intencionalmente, mas foi".

Nessa altura, em 29 de dezembro, Aliyev declarou que Baku tinha feito três exigências à Rússia relacionadas com o acidente.

"Primeiro, a Rússia tem de pedir desculpa ao Azerbaijão. Em segundo lugar, tem de admitir a sua culpa. Em terceiro lugar, punir os culpados, responsabilizá-los criminalmente e pagar uma indemnização ao Estado azerbaijanês, aos passageiros feridos e aos membros da tripulação", sublinhou Aliyev.

Aliyev referiu que a primeira exigência "já foi cumprida" quando o presidente russo, Vladimir Putin, lhe pediu desculpa a 28 de dezembro. Putin classificou o acidente como um "incidente trágico", embora não tenha reconhecido a responsabilidade de Moscovo.

O Kremlin afirmou, na altura, que os sistemas de defesa aérea estavam a disparar perto de Grozny, onde o avião tentou aterrar, para desviar os ataques de drones ucranianos.

Nos dias que se seguiram à tragédia, bloggers militares russos afirmaram que a referida explosão tinha ocorrido sobre o distrito de Naursky, na Chechénia, onde várias unidades militares russas estavam estacionadas na altura, incluindo as que dispunham de sistemas de defesa aérea, baseando as suas conclusões em dados de fonte aberta.

As novas alegações que ligam os militares russos à tragédia do voo 8432 da Azerbaijan Airlines surgem numa altura em que se assiste a uma escalada acelerada de medidas judiciais entre a Rússia e o Azerbaijão, numa altura em que as relações entre os dois países atingem um novo mínimo.