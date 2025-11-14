A Hungria vai contestar o plano da União Europeia para acabar com as importações de energia russa e levar o caso a um tribunal da UE, disse o primeiro-ministro Viktor Orbán na sexta-feira.

Em declarações à rádio estatal, Orbán acusou o bloco de tentar contornar o seu poder de veto sobre as sanções à energia russa, recorrendo às regras comerciais no seu plano para eliminar gradualmente todas as importações de petróleo e gás russo até ao final de 2027.

"Estamos a recorrer ao Tribunal de Justiça Europeu sobre este assunto", disse Orbán na sexta-feira.

"Trata-se de uma violação flagrante do direito europeu, do Estado de direito e da cooperação europeia... Eles vão pagar um preço muito alto por isto".

A Hungria, um país sem litoral, continua fortemente dependente dos combustíveis fósseis russos e tem procurado isenções e ameaçado vetar as sanções da UE desde a invasão total da Ucrânia em 2022.

Durante uma visita a Washington na semana passada, Orbán garantiu uma isenção das sanções dos EUA a duas empresas de energia russas após uma reunião na Casa Branca com o presidente dos EUA, Donald Trump.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, e o presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma reunião na sala do gabinete da Casa Branca, 7 de novembro de 2025 AP Photo

Durante uma conferência de imprensa após a reunião, Viktor Orbán e Donald Trump, afirmaram que a Hungria "obteve uma isenção total das sanções" sobre o gás russo fornecido através do gasoduto TurkStream e o petróleo do gasoduto Druzhba.

"Pedimos ao presidente para levantar as sanções", disse Orbán. "Concordámos e o presidente decidiu que as sanções não serão aplicadas a estes dois gasodutos".

A Hungria concordou em comprar gás natural liquefeito (GNL) dos EUA como parte das discussões, disse o Departamento de Estado dos EUA, observando que os contratos deveriam valer cerca de 600 milhões de dólares (518,6 milhões de euros).

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que a isenção, que garante que o petróleo e o gás russos continuarão a fluir para a Hungria, terá a duração de um ano.

Na sexta-feira, Orbán creditou a sua relação pessoal próxima com Trump para receber a isenção reforçando que esta permaneceria em vigor enquanto ele e o presidente estivessem no cargo.

Um homem caminha junto ao Tribunal de Justiça Europeu no Luxemburgo, 5 de outubro de 2015 AP Photo

Orbán considerou o acesso contínuo à energia russa "vital" para o seu país e avisou que o seu corte resultaria num colapso económico, embora alguns críticos contestem essa afirmação.

O líder húngaro disse na sexta-feira que estava "também a explorar outros meios de natureza não legal" para evitar ser abrangido pelo plano da UE de eliminação progressiva da energia russa, mas recusou-se a dizer quais eram.

Eliminação progressiva da energia russa

No início de maio, a UE fixou o ano de 2027 como o prazo para os 27 Estados-membros eliminarem gradualmente todas as compras de energia russa, incluindo o gás natural liquefeito (GNL).

A eliminação será efetuada gradualmente, começando com a proibição de novos contratos de curto prazo até ao final de 2025.

Numa segunda fase, os contratos a longo prazo, que representam dois terços do gás russo, serão rescindidos até ao final de 2027.

Equipas de salvamento trabalham no local de um edifício danificado após um ataque russo em Kiev, 14 de novembro de 2025 AP Photo

O Parlamento Europeu vai também introduzir novas restrições para reprimir a "frota fantasma", que transporta secretamente petróleo russo, de forma a impedir as importações de urânio e outros materiais nucleares russos.

Cada Estado-membro será convidado a elaborar um plano nacional que descreva em pormenor a forma como tenciona retirar o gás, a energia nuclear e o petróleo russos do seu cabaz energético.

Em 2024, a UE gastou cerca de 23 mil milhões de euros em combustíveis fósseis russos, um valor superior ao apoio militar prestado à Ucrânia.

Este desequilíbrio tem sido uma fonte de fricção de longa data entre os Estados-membros, que, apesar dos constantes apelos de Kiev, nunca conseguiram chegar a um consenso e eliminar totalmente a energia russa.

No início deste ano, 10 países da UE - República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Irlanda, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia e Suécia - assinaram uma carta conjunta exigindo a proibição total do gás russo, incluindo as importações de GNL.

"A capacidade da Rússia para sustentar os seus esforços de guerra está profundamente ligada às suas receitas energéticas", escreveram.

Hungria e Eslováquia, pelo contrário, cerraram fileiras para se oporem às sanções, argumentando que isso poria em risco as suas economias nacionais e a competitividade da UE.