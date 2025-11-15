Tornado faz um morto e um ferido grave no Algarve

Uma mulher britânica de 85 anos morreu devido à queda de uma árvore num parque de campismo de Albufeira. O território de Portugal Continental continua a ser afetado pela depressão Cláudia.
Pelo menos uma pessoa morreu como consequência de um tornado que atingiu um parque de campismo em Albufeira, no Algarve. O fenómeno, parte da depressão Cláudia, que continua a afetar todo o território de Portugal Continental, causou a queda de várias árvores, tendo uma delas vitimado uma mulher de 85 anos, de nacionalidade britânica. Deixou ainda um rasto de destruição no parque de campismo afetado. Há pelo menos um ferido grave e 20 feridos ligeiros a registar.
A meteorologista Paula Leitão confirmou, em entrevista ao canal CNN Portugal, que se tratou de um tornado.
O mau tempo atinge o sul português depois de ter afetado gravemente o norte durante a madrugada, com fortes inundações registadas em Santa Maria da Feira e Vila do Conde, onde pelo menos uma família ficou desalojada.
Na quinta-feira, um casal morreu vítima de uma inundação na localidade de Fernão Ferro, no concelho do Seixal (grande Lisboa).
A Proteção Civil colocou em aviso laranja o distrito de Braga este sábado, depois de ter feito o mesmo aviso em relação a Faro, Setúbal e Beja. Os distritos de Viana do Castelo, Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Portalegre, Santarém e Lisboa estão sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva forte e trovoada. A costa sul e as regiões montanhosas da Ilha da Madeira estão igualmente sob o mesmo alerta.
A depressão está igualmente a afetar o Reino Unido, onde se registam várias inundações.