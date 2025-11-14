Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Bombeiros deslocam uma viatura enquanto uma mulher cai à água durante a tempestade Cláudia, 14 de novembro de 2025, Faro, Portugal
No Comment

Vídeo. Tempestade Cláudia provoca cheias graves e cortes de energia no sul de Portugal

Últimas notícias:

Tempestade Cláudia provoca mau tempo em Portugal, chuva intensa e ventos fortes no distrito de Faro. Milhares de casas sem eletricidade e inundações.

A depressão Cláudia continua a varrer Portugal na quinta-feira, provocando inundações e quedas de árvores no Algarve e afetando particularmente o distrito de Faro.

Desde o meio-dia, Faro registou chuva intensa e vento forte, que inundaram ruas e derrubaram árvores. As autoridades ainda não confirmaram o número total de ocorrências.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil registou mais de 2.200 ocorrências a nível nacional, sobretudo por inundações e desobstrução de vias. Setúbal e Faro mantêm-se sob aviso laranja enquanto a tempestade segue para leste, sem vítimas registadas em Faro.

Milhares de casas ficaram sem eletricidade, com zonas do Seixal e Montijo a enfrentarem inundações graves. A tempestade atingiu também as Canárias e deverá chegar ao Reino Unido na sexta-feira.

O vídeo mais recente

