Vídeo. Tempestade Cláudia provoca cheias graves e cortes de energia no sul de Portugal

A depressão Cláudia continua a varrer Portugal na quinta-feira, provocando inundações e quedas de árvores no Algarve e afetando particularmente o distrito de Faro.
Desde o meio-dia, Faro registou chuva intensa e vento forte, que inundaram ruas e derrubaram árvores. As autoridades ainda não confirmaram o número total de ocorrências.
A Autoridade Nacional de Proteção Civil registou mais de 2.200 ocorrências a nível nacional, sobretudo por inundações e desobstrução de vias. Setúbal e Faro mantêm-se sob aviso laranja enquanto a tempestade segue para leste, sem vítimas registadas em Faro.
Milhares de casas ficaram sem eletricidade, com zonas do Seixal e Montijo a enfrentarem inundações graves. A tempestade atingiu também as Canárias e deverá chegar ao Reino Unido na sexta-feira.