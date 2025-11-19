Ataques russos com drones deixam pelo menos 20 mortos na Ucrânia, Polónia fecha aeroportos

A Rússia lançou centenas de drones e dezenas de mísseis num ataque em grande escala em toda a Ucrânia durante a noite de quarta-feira, matando pelo menos 20 pessoas e ferindo dezenas de outras.

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Segundo as autoridades, os ataques visaram instalações de energia e de transporte, bem como infraestruturas civis em várias regiões.

Pelo menos 46 pessoas ficaram feridas em Kharkiv, segundo o governador regional, enquanto os bombeiros trabalhavam para combater as chamas e retirar os residentes.

Os drones atacaram vários bairros da cidade, atingindo pelo menos 16 edifícios residenciais, uma estação de ambulâncias, uma escola e outras infraestruturas civis, escreveu o governador de Kharkiv, Oleh Syniehubov, no Telegram.

Foi a terceira noite consecutiva em que a região de Kharkiv foi alvo de ataques russos em grande escala.

As equipes de resgate evacuam um civil ferido depois que um prédio residencial foi atingido após o ataque de mísseis da Rússia em Kharkiv, Ucrânia, quarta-feira, 19 de novembro de 2025. AP Photo/Andrii Marienko

Em Ternopil, no oeste da Ucrânia, 20 pessoas morreram depois de dois edifícios residenciais de nove andares terem sido atingidos segundo informaram os serviços de emergência da Ucrânia. Há várias crianças entre os 66 feridos.

As autoridades afirmaram que, num dos edifícios, os andares superiores foram arrancados, causando um elevado número de vítimas. As equipas de salvamento ainda estavam a trabalhar para retirar pessoas dos escombros nas primeiras horas da manhã de quarta-feira.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, exortou os aliados ocidentais a aumentarem a pressão sobre a Rússia numa publicação no X. "Cada ataque descarado contra a vida comum prova que a pressão sobre a Rússia ainda é insuficiente", escreveu, acrescentando que "sanções efetivas e assistência à Ucrânia podem mudar isso".

Zelenskyy disse que foram lançados mais de 470 drones e 48 mísseis.

Segundo as autoridades, uma instalação de energia foi atingida na região de Lviv, sem registo de feridos.

De acordo com Maksym Kozytskyi, chefe da Administração Militar Regional de Lviv, o ataque também danificou uma fábrica de processamento de madeira e um armazém, provocando um incêndio num dos locais.

O presidente da Câmara de Lviv, Andriy Sadovyi, informou que os armazéns civis que armazenam pneus se incendiaram na cidade e que as equipas de emergência se encontravam no local.

Trabalhadores dos serviços de socorro apagam um incêndio num edifício residencial danificado por um ataque russo em Kharkiv, Ucrânia, quarta-feira, 19 de novembro de 2025. AP Photo/Andrii Marienko

Polónia fecha dois aeroportos e envia jatos

Ternopil, situada a cerca de 200 quilómetros da fronteira com a Polónia, fica longe das principais linhas da frente no oeste da Ucrânia, para onde muitas pessoas do leste e do sul se deslocaram em busca de relativa segurança.

Em resposta aos ataques de quarta-feira, a Polónia encerrou temporariamente os aeroportos de Lublin e Rzeszów, de acordo com a Agência Polaca de Serviços de Navegação Aérea (PANSA).

Os aeroportos foram encerrados para permitir o envio de aviões de combate para garantir a segurança do espaço aéreo polaco.

"Foram mobilizados pares de caças de reação rápida e um avião de alerta precoce, e os sistemas de defesa aérea e de vigilância por radar baseados em terra atingiram o mais alto estado de prontidão", afirmou o comando operacional polaco numa publicação no X.

Dois jactos Eurofighter Typhoon e dois F-16 foram também mobilizados na Roménia, quando um drone entrou no espaço aéreo do membro da NATO durante os ataques russos, informou o Ministério da Defesa Nacional da Roménia.