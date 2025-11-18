Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Drones russos atacam redação de emissora pública ucraniana em Dnipro

Escritório danificado da Suspilne em Dnipro, Ucrânia, 18 de novembro de 2025. Direitos de autor  EBU
De Emma De Ruiter
As forças russas lançaram uma barragem de drones em Dnipro, na Ucrânia, durante a noite, ferindo duas pessoas e danificando a redação da emissora pública Suspilne.

Drones russos atacaram a cidade ucraniana de Dnipro durante a noite de terça-feira, danificando a redação da emissora pública Suspilne e da Rádio Ucraniana Dnipro.

Segundo a Suspilne, foram rebentadas janelas e portas, o telhado e os tetos foram danificados e deflagrou um incêndio. Nenhum funcionário se encontrava no interior do edifício aquando do ataque.

O organismo público de radiodifusão de âmbito nacional opera a televisão, a rádio e os noticiários online através de canais regionais em toda a Ucrânia.

O governador regional Vladyslav Haivanenko disse que as forças de defesa aérea ucranianas abateram mais de 30 drones no ataque à cidade. Duas pessoas ficaram feridas, acrescentou.

Vários incêndios deflagraram, danificando empresas privadas, garagens, edifícios de apartamentos, lojas, quiosques e escritórios administrativos.

O ataque também afectou a infraestrutura ferroviária. Os caminhos-de-ferro ucranianos comunicaram atrasos nos comboios de passageiros devido aos danos causados na estação e em várias carruagens, perturbando temporariamente os transportes na região. Os serviços de emergência estão a trabalhar nos locais para ajudar a restabelecer as operações.

O presidente da Câmara de Dnipro, Borys Filatov, acusou os militares russos de visarem deliberadamente objectos civis: "Estão simplesmente a bombardear instalações civis para privar as pessoas de trabalho e levar os empresários à falência", afirmou.

Adolescente morre na região de Kharkiv

As forças russas também lançaram mísseis contra a cidade de Berestyn, na região de Kharkiv, matando uma rapariga de 17 anos e ferindo outras nove pessoas, segundo as autoridades regionais.

Este ataque ocorre um dia depois de três pessoas terem sido mortas num ataque em Balakliya, também na região de Kharkiv.

A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia lançou um total de quatro mísseis balísticos e 114 drones contra a Ucrânia durante a noite, dos quais 101 drones foram intercetados.

Na segunda-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy assinou um acordo histórico em Paris para a compra de 100 aviões de guerra Rafale, drones, sistemas de defesa aérea e outros equipamentos a França nos próximos 10 anos.

Zelenskyy está a tentar reforçar as defesas da Ucrânia, numa altura em que o país entra em mais um inverno sob bombardeamento russo nas suas cidades, infraestruturas energéticas e outros alvos civis.

No sábado, Zelenskyy apelou uma vez mais aos seus aliados para que forneçam à Ucrânia mais sistemas de defesa aérea.

"A Ucrânia precisa de apoio para salvar vidas: mais sistemas de defesa aérea, mais capacidades de proteção e maior determinação por parte dos nossos parceiros", escreveu o líder ucraniano no X.

"Esta é a única forma de pôr fim ao terror russo e garantir às famílias ucranianas o direito fundamental à segurança nas suas próprias casas", concluiu.

