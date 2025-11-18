Drones russos atacam redação de emissora pública ucraniana em Dnipro

Drones russos atacaram a cidade ucraniana de Dnipro durante a noite de terça-feira, danificando a redação da emissora pública Suspilne e da Rádio Ucraniana Dnipro.

Segundo a Suspilne, foram rebentadas janelas e portas, o telhado e os tetos foram danificados e deflagrou um incêndio. Nenhum funcionário se encontrava no interior do edifício aquando do ataque.

O organismo público de radiodifusão de âmbito nacional opera a televisão, a rádio e os noticiários online através de canais regionais em toda a Ucrânia.

O governador regional Vladyslav Haivanenko disse que as forças de defesa aérea ucranianas abateram mais de 30 drones no ataque à cidade. Duas pessoas ficaram feridas, acrescentou.

Vários incêndios deflagraram, danificando empresas privadas, garagens, edifícios de apartamentos, lojas, quiosques e escritórios administrativos.

O ataque também afectou a infraestrutura ferroviária. Os caminhos-de-ferro ucranianos comunicaram atrasos nos comboios de passageiros devido aos danos causados na estação e em várias carruagens, perturbando temporariamente os transportes na região. Os serviços de emergência estão a trabalhar nos locais para ajudar a restabelecer as operações.

O presidente da Câmara de Dnipro, Borys Filatov, acusou os militares russos de visarem deliberadamente objectos civis: "Estão simplesmente a bombardear instalações civis para privar as pessoas de trabalho e levar os empresários à falência", afirmou.

Adolescente morre na região de Kharkiv

As forças russas também lançaram mísseis contra a cidade de Berestyn, na região de Kharkiv, matando uma rapariga de 17 anos e ferindo outras nove pessoas, segundo as autoridades regionais.

Este ataque ocorre um dia depois de três pessoas terem sido mortas num ataque em Balakliya, também na região de Kharkiv.

A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia lançou um total de quatro mísseis balísticos e 114 drones contra a Ucrânia durante a noite, dos quais 101 drones foram intercetados.

Na segunda-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy assinou um acordo histórico em Paris para a compra de 100 aviões de guerra Rafale, drones, sistemas de defesa aérea e outros equipamentos a França nos próximos 10 anos.

Zelenskyy está a tentar reforçar as defesas da Ucrânia, numa altura em que o país entra em mais um inverno sob bombardeamento russo nas suas cidades, infraestruturas energéticas e outros alvos civis.

No sábado, Zelenskyy apelou uma vez mais aos seus aliados para que forneçam à Ucrânia mais sistemas de defesa aérea.

"A Ucrânia precisa de apoio para salvar vidas: mais sistemas de defesa aérea, mais capacidades de proteção e maior determinação por parte dos nossos parceiros", escreveu o líder ucraniano no X.

"Esta é a única forma de pôr fim ao terror russo e garantir às famílias ucranianas o direito fundamental à segurança nas suas próprias casas", concluiu.