Zelenskyy vai encontrar-se com Erdoğan na Turquia para promover negociações de paz com Moscovo

O presidente da Ucrânia vai deslocar-se a Ancara na esperança de reiniciar as conversações com a Rússia e pôr fim à invasão em grande escala de Moscovo. No entanto, o Kremlin afirmou que nenhum representante russo participará na reunião.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy deslocar-se-á à Turquia na quarta-feira, numa tentativa de reiniciar as negociações para pôr termo à guerra da Rússia contra a Ucrânia.
Na primavera, Kiev e Moscovo realizaram oficialmente algumas rondas de conversações diretas na Turquia, mas o processo estagnou desde julho.
Zelenskyy disse na terça-feira que espera que o processo diplomático possa ser reiniciado.
"Estamos a preparar-nos para intensificar as negociações e desenvolvemos soluções que iremos propor aos nossos parceiros", afirmou Zelenskyy numa publicação no X.
O líder da Ucrânia irá muito provavelmente apresentá-las ao seu homólogo turco Recep Tayyip Erdoğan e ao enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, que também é esperado em Ancara na quarta-feira.
Os representantes russos não participarão nas conversações sobre a Ucrânia na Turquia, disse o Kremlin.
O presidente russo, Vladimir Putin, está, no entanto, aberto a conversações com os EUA e a Turquia sobre os resultados das conversações, disse o seu porta-voz, Dmitry Peskov.
Moscovo tem repetidamente rejeitado qualquer possibilidade de conversações diretas entre Putin e Zelenskyy.
A relutância do Kremlin em negociar
Apesar das inúmeras tentativas de organizar uma reunião entre Zelenskyy e Putin, Moscovo nunca concordou com essa cimeira.
O Kremlin também rejeitou repetidamente a iniciativa de paz de Donald Trump no sentido de suspender os combates nas atuais linhas da frente e prosseguir depois as negociações de paz.
Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os seus ataques no leste da Ucrânia, especificamente na direção de Pokrovsk, e no sul da Ucrânia, na região de Zaporíjia.
Moscovo também intensificou significativamente os seus ataques aéreos contra a Ucrânia, visando as infraestruturas energéticas.
Em muitas cidades da Ucrânia, os civis foram obrigados a passar mais de 15 horas por dia sem eletricidade, na sequência dos ataques de mísseis e drones russos.
Poderão as conversações sobre o cessar-fogo ser retomadas?
A Turquia já acolheu algumas rondas de conversações de baixo nível entre Kiev e Moscovo este ano. As reuniões não produziram grandes progressos, sendo que o único resultado tangível foram acordos sobre grandes trocas de prisioneiros de guerra.
Zelenskyy disse na terça-feira que Kiev está a trabalhar para retomar as trocas de prisioneiros de guerra.
"O fim da guerra é a principal prioridade da Ucrânia. Estamos também a trabalhar para retomar as trocas e o regresso dos prisioneiros", sublinhou.
Anteriormente, Trump tinha expressado a sua frustração com Putin e a sua recusa em reduzir as suas exigências maximalistas e concordar com um cessar-fogo.
No mês passado, o presidente dos EUA disse acreditar que o turco Erdoğan poderia desempenhar um papel no fim da guerra na Ucrânia, observando que tem contactos tanto com Zelenskyy como com Putin.