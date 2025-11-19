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Zelenskyy vai encontrar-se com Erdoğan na Turquia para promover negociações de paz com Moscovo

ARQUIVO: O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, à esquerda, posa para uma fotografia com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy durante o seu encontro em Ancara, Turquia, 18 de fevereiro de 2025.
ARQUIVO: O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, à esquerda, posa para uma fotografia com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy durante o seu encontro em Ancara, Turquia, 18 de fevereiro de 2025. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Sasha Vakulina
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O presidente da Ucrânia vai deslocar-se a Ancara na esperança de reiniciar as conversações com a Rússia e pôr fim à invasão em grande escala de Moscovo. No entanto, o Kremlin afirmou que nenhum representante russo participará na reunião.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy deslocar-se-á à Turquia na quarta-feira, numa tentativa de reiniciar as negociações para pôr termo à guerra da Rússia contra a Ucrânia.

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Na primavera, Kiev e Moscovo realizaram oficialmente algumas rondas de conversações diretas na Turquia, mas o processo estagnou desde julho.

Zelenskyy disse na terça-feira que espera que o processo diplomático possa ser reiniciado.

"Estamos a preparar-nos para intensificar as negociações e desenvolvemos soluções que iremos propor aos nossos parceiros", afirmou Zelenskyy numa publicação no X.

O líder da Ucrânia irá muito provavelmente apresentá-las ao seu homólogo turco Recep Tayyip Erdoğan e ao enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, que também é esperado em Ancara na quarta-feira.

Os representantes russos não participarão nas conversações sobre a Ucrânia na Turquia, disse o Kremlin.

O presidente russo, Vladimir Putin, está, no entanto, aberto a conversações com os EUA e a Turquia sobre os resultados das conversações, disse o seu porta-voz, Dmitry Peskov.

Moscovo tem repetidamente rejeitado qualquer possibilidade de conversações diretas entre Putin e Zelenskyy.

A relutância do Kremlin em negociar

Apesar das inúmeras tentativas de organizar uma reunião entre Zelenskyy e Putin, Moscovo nunca concordou com essa cimeira.

O Kremlin também rejeitou repetidamente a iniciativa de paz de Donald Trump no sentido de suspender os combates nas atuais linhas da frente e prosseguir depois as negociações de paz.

Um apartamento é visto danificado após um ataque russo a um bairro residencial em Kiev, Ucrânia, em 14 de novembro de 2025
Um apartamento é visto danificado após um ataque russo a um bairro residencial em Kiev, na Ucrânia, em 14 de novembro de 2025 AP Photo

Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os seus ataques no leste da Ucrânia, especificamente na direção de Pokrovsk, e no sul da Ucrânia, na região de Zaporíjia.

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Moscovo também intensificou significativamente os seus ataques aéreos contra a Ucrânia, visando as infraestruturas energéticas.

Em muitas cidades da Ucrânia, os civis foram obrigados a passar mais de 15 horas por dia sem eletricidade, na sequência dos ataques de mísseis e drones russos.

Poderão as conversações sobre o cessar-fogo ser retomadas?

A Turquia já acolheu algumas rondas de conversações de baixo nível entre Kiev e Moscovo este ano. As reuniões não produziram grandes progressos, sendo que o único resultado tangível foram acordos sobre grandes trocas de prisioneiros de guerra.

Zelenskyy disse na terça-feira que Kiev está a trabalhar para retomar as trocas de prisioneiros de guerra.

"O fim da guerra é a principal prioridade da Ucrânia. Estamos também a trabalhar para retomar as trocas e o regresso dos prisioneiros", sublinhou.

ARQUIVO: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chega à Base Conjunta Elmendorf-Richardson, no Alasca, para se reunir com o presidente dos EUA, Donald Trump, 15 de agosto de 2025
ARQUIVO: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chega à Base Conjunta Elmendorf-Richardson, no Alasca, para se reunir com o presidente dos EUA, Donald Trump, em 15 de agosto de 2025 AP Photo

Anteriormente, Trump tinha expressado a sua frustração com Putin e a sua recusa em reduzir as suas exigências maximalistas e concordar com um cessar-fogo.

No mês passado, o presidente dos EUA disse acreditar que o turco Erdoğan poderia desempenhar um papel no fim da guerra na Ucrânia, observando que tem contactos tanto com Zelenskyy como com Putin.

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