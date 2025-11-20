Mudança de rumo? 1 em cada 3 latinos que votou em Trump arrepende-se, revela sondagem

A comunidade latina dos Estados Unidos está a enviar sinais de desgaste em relação ao presidente Donald Trump. Uma sondagem recente da organização ativista latina Somos Votantes, realizada em parceria com a empresa de investigação Global Strategy Group, mostra que quase 36% dos eleitores latinos que apoiaram Trump em 2024 dizem estar arrependidos ou desiludidos com a sua escolha. Este é o nível mais elevado de insatisfação registado desde que ambas as organizações começaram a medir continuamente o apoio latino ao presidente no início de 2025.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

A declaração da Somos Votantes descreve a situação como uma deterioração constante: "Mais de um em cada três eleitores latinos que votou em Trump diz estar desiludido ou arrependido da decisão. É isso que os eleitores sentem em cada caixa de supermercado, em cada posto de gasolina, todos os meses quando chega a hora de pagar as contas", disse Melissa Morales, fundadora e presidente da organização. E acrescentou: "Não se trata apenas de um trimestre mau para Trump entre os eleitores latinos; trata-se de um colapso documentado de um ano sem fim à vista.

Economia, um fator de descontentamento

O estudo indica que a economia é o fator que mais pesa nesta mudança. Sessenta e quatro por cento dos latinos classificam a situação económica do país como "má" e58% acreditam que está a piorar. O impacto das tarifas aparece como um ponto central: 69% dizem que as políticas tarifárias de Trump aumentaram os preços dos produtos que compram.

No comunicado, Rosa Mendoza, vice-presidente do Global Strategy Group, sublinha que "os eleitores latinos consideram o Partido Republicano diretamente responsável pela sua ansiedade económica. Por 21 pontos, os eleitores culpam mais os republicanos do que os democratas pelo aumento do custo de vida. Por 22 pontos, culpam mais pela estagnação salarial. Os eleitores latinos sabem quem está no poder e responsabilizam Trump e os republicanos pelos seus problemas económicos".

Desafio estratégico para os republicanos

Esta deterioração representa um sério desafio para o Partido Republicano. Embora Trump tenha obtido ganhos entre os eleitores hispânicos em 2024, os dados atuais sugerem que parte desse apoio foi circunstancial e ligado aexpetativas económicas que não foram cumpridas. Estados como o Arizona, Nevada e Pensilvânia, com um voto latino significativo, poderão refletir esta mudança nas eleições de 2026.

A queda no apoio é especialmente notável entre os jovens latinos. No grupo etário dos 18-29 anos, por exemplo, o apoio a Trump caiu de 43% em maio para 33% em setembro.

Principais dados do inquérito

36% dos latinos que votaram em Trump em 2024 dizem que se arrependem ou que estão desapontados;

39% aprovam a sua administração (dados de junho de 2025);

64% classificam a economia como "pobre";

58% acreditam que a economia está a piorar;

69% dizem que as tarifas aumentaram os preços;

33% de apoio atual entre os jovens latinos (setembro de 2025).

O comunicado também especifica que as avaliações globais do presidente caíram para os níveis mais baixos do ano, com avaliações negativas que duplicam as registadas no início de 2025 em termos de popularidade pessoal, gestão geral e gestão económica.

Eleitorado diversificado e em mudança

Alguns analistas salientam que o voto latino está longe de ser homogéneo. Fatores como a origem, o nível de educação, a cidade ou o Estado de residência influenciam a dinâmica eleitoral. Nas zonas urbanas, o impacto do custo de vida é particularmente importante, enquanto noutras regiões, as políticas de emprego, habitação ou comércio são mais importantes.

No que respeita às eleições intercalares de 2026, o declínio do apoio latino poderá obrigar o Partido Republicano a ajustar a sua estratégia, enquanto os Democratas tentarão recuperar o terreno perdido. A comunidade latina é uma das mais jovens e de crescimento mais rápido nos Estados Unidos, e poderá ser fundamental para determinar a sua direção política.