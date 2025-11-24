O Governo belga chegou a um acordo sobre um plano orçamental plurianual, após meses de negociações, incertezas e vários prazos não cumpridos.

O acordo alcançado na segunda-feira não evitou, no entanto, a greve nacional de três dias que começou no domingo à noite.

A coligação de cinco partidos chegou a um acordo orçamental, há muito adiado, após 20 horas de conversações, cumprindo a promessa do Primeiro-Ministro Bart de Wever de resolver a questão antes do Natal.

"Hoje o trabalho, amanhã o fruto", escreveu de Wever no X. "Só assim garantimos o nosso Estado social para o futuro."

Prevê-se que o aumento dos impostos sobre certos produtos e serviços e os cortes nas despesas públicas reduzam o défice federal em 9,2 mil milhões de euros até 2029.

O défice orçamental da Bélgica situava-se em 4,5% no final de 2024, com a dívida nacional a exceder 100% do PIB.

Esta situação viola as regras da UE, que exigem que os Estados-Membros mantenham o seu défice orçamental abaixo de 3% e os níveis de dívida abaixo de 60% do PIB.

Como é que é o plano orçamental?

Uma das questões mais polémicas em cima da mesa era um potencial aumento do IVA, sobre o qual os partidos acabaram por não chegar a acordo.

No plano final, não haverá aumento geral do IVA, exceto para determinados produtos e serviços.

O sector do entretenimento será particularmente afetado, com o aumento dos preços de actividades como estadias em hotéis, refeições para levar e bilhetes de cinema.

Os bilhetes de avião também serão tributados a uma taxa mais elevada, será aplicado um imposto sobre as encomendas às compras em linha de retalhistas não comunitários, como a Shein e a Temu, e será introduzido um novo imposto sobre os bancos.

Os impostos especiais sobre o consumo de gás natural irão aumentar, segundo a emissora pública flamenga VRT, enquanto a eletricidade se tornará mais barata.

A indexação, ou seja, o aumento dos salários em função da inflação, foi outro dos principais pontos de discórdia.

De acordo com a agência noticiosa belga, a maioria dos trabalhadores continuará a receber a indexação total dos salários, enquanto os que ganham mais de 4.000 euros por mês antes de impostos verão a sua indexação limitada.

"Fomos ouvidos", afirmou o presidente do Movimento Reformista, Georges-Louis Bouchez, de centro-direita, cujo partido tem sido a principal voz na oposição ao aumento do IVA e na defesa da manutenção da indexação.

"Não haverá aumento das taxas do IVA! "O cabaz de compras está protegido, a indexação salarial continua totalmente protegida com uma correção social e a reforma fiscal está a avançar", escreveu no X.

De acordo com o plano, os pacientes também terão de pagar mais do seu próprio bolso quando visitarem um médico, embora o montante exato do aumento não seja claro, segundo a VRT.

O Governo pretende igualmente reintegrar no mercado de trabalho 100.000 pessoas que se encontram atualmente em situação de baixa médica prolongada.

Atualmente, não se sabe quando estas medidas serão implementadas.

As reacções ao plano orçamental foram mistas, segundo o The Brussels Times. O sindicato ABVV criticou o acordo, afirmando que "coloca o ónus sobre os que trabalham e estão doentes, enquanto as grandes fortunas voltam a sair ilesas".

Greve nacional de três dias

Greves nacionais têm vindo a tornar-se cada vez maiores e mais frequentes à medida que a frustração pública aumenta com os planos fiscais do governo destinados a combater a elevada dívida nacional da Bélgica.

A atual greve de três dias, organizada pelos três maiores sindicatos do país, foi planeada em resposta às reformas do mercado de trabalho e das pensões propostas pelo governo e prossegue apesar do acordo orçamental há muito esperado.

A greve dos comboios e dos transportes públicos começou no final da noite de domingo e prosseguiu durante toda a segunda-feira, com a interrupção de vários comboios, autocarros e serviços de metro e elétrico.

Na terça-feira, a greve estender-se-á ao sector público, afectando as escolas e alguns serviços públicos. Espera-se que os serviços postais sofram apenas algumas interrupções, uma vez que os sindicatos consideraram a altura da época festiva, informou a VRT.

A quarta-feira marcará o pico da greve, com os sindicatos a apelarem a uma greve a nível nacional. Esperam-se grandes perturbações no aeroporto de Bruxelas-Zaventem e no de Charleroi.