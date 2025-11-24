Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
China diz que Japão "ultrapassou linha vermelha" com comentários sobre intervenção militar em Taiwan

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, faz o discurso de abertura num fórum, no gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Pequim, segunda-feira, 27 de outubro de 2025
O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, faz o discurso de abertura num fórum, no gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Pequim, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 Direitos de autor  Andy Wong/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Andy Wong/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
China classificou de imprudentes e chocantes os comentários da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, que sugeriu uma potencial ação militar japonesa em relação a Taiwan, classificando-a de "grave violação" do direito internacional e ameaçando com resposta militar contra qualquer "agressão".

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, afirma que o Japão "ultrapassou uma linha vermelha" depois de a sua nova primeira-ministra, Sanae Takaichi, ter feito comentários que sugerem uma potencial intervenção militar em Taiwan.

O principal diplomata chinês criticou os comentários da líder japonesa, que afirmou que o bloqueio naval da China ou outra ação contra Taiwan poderia ser "motivo" para uma resposta militar japonesa, chamando-lhes imprudentes e "chocantes".

"É chocante que os atuais dirigentes japoneses tenham enviado publicamente o sinal errado de uma tentativa de intervenção militar na questão de Taiwan, tenham dito coisas que não deviam ter dito e tenham ultrapassado uma linha vermelha que não devia ter sido tocada", afirmou Wang Yi numa declaração escrita.

Wang, o mais alto funcionário chinês a abordar as tensões até agora, acrescentou que a China deve "responder resolutamente" às ações do Japão e que todos os países têm a responsabilidade de "impedir o ressurgimento do militarismo japonês".

As observações de Takaichi levaram ao aumento das tensões entre os dois países nas últimas semanas. Na sexta-feira, Pequim enviou uma carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres, criticando a sua "grave violação do direito internacional" e das normas diplomáticas.

"Se o Japão se atrever a tentar uma intervenção armada na situação entre os dois lados do Estreito, isso será um ato de agressão", afirmou o embaixador chinês na ONU, Fu Cong, na carta.

"A China exercerá resolutamente o seu direito de auto-defesa ao abrigo da Carta das Nações Unidas e do direito internacional e defenderá firmemente a sua soberania e integridade territorial", acrescentou.

Pequim considera Taiwan - uma antiga colónia japonesa - como o seu próprio território, a ser anexado pela força, se necessário.

A China opõe-se ao envolvimento de outros países em Taiwan, nomeadamente os Estados Unidos, que são o principal fornecedor de armas da ilha, bem como os seus aliados na Ásia, incluindo o Japão e as Filipinas.

A posição da atual primeira-ministra japonesa é considerada mais enérgica do que a dos anteriores primeiros-ministros japoneses, que manifestaram a sua preocupação com a ameaça da China a Taiwan, mas não disseram publicamente como o Japão iria reagir.

Takaichi, convidada a aprofundar os seus comentários, recusou-se a retratar as suas afirmações, mas disse que evitaria falar de cenários específicos no futuro.

Outras fontes • AP

