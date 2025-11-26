Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Autópsia sugere que pesticida matou família de quatro pessoas em hotel de Istambul

Pessoas passam pelo hotel Harbour Suites Old City, em Istambul, 24 de novembro de 2025
Pessoas passam pelo hotel Harbour Suites Old City, em Istambul, 24 de novembro de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Uma família turco-alemã de quatro pessoas morreu em Istambul devido a envenenamento por gás fosfina, provavelmente devido a um pesticida utilizado no seu hotel. Está a decorrer uma investigação.

De acordo com o relatório preliminar da autópsia, uma família turco-alemã de quatro pessoas, que morreu durante as férias em Istambul, terá sido vitimada pelo gás de um pesticida utilizado para tratar uma infestação de insectos no hotel.

A família Böcek tinha chegado da Alemanha e estava alojada num hotel no bairro de Fatih, em Istambul.

Procuraram tratamento hospitalar em 12 de novembro, depois de terem tido vómitos e náuseas. Tiveram alta depois de terem recebido fluidos intravenosos.

No dia seguinte, voltaram a ficar doentes, altura em que o seu estado foi tratado como uma emergência.

As crianças - Kadir Muhammet, de 6 anos, e Masal, de 3 - morreram nesse dia. A mãe, Çiğdem, morreu a 14 de novembro, enquanto o pai, Servet, morreu a 17 de novembro.

O diretor provincial de Saúde de Istambul, Abdullah Emre Güner, disse na plataforma X que uma investigação foi lançada sobre o incidente após a morte das duas crianças.

Um relatório preliminar apresentado ao Ministério Público revelou a presença de gás fosfina, um metabolito de inseticida, em toalhas, máscaras e amostras de cotonetes retiradas de várias partes do quarto de hotel, informou a Agência Anadolu na terça-feira.

A autópsia também confirmou que a família não tinha sido envenenada por alimentos, descartando as suspeitas iniciais de comida de rua consumida durante a sua visita à cidade.

Dois outros turistas que se encontravam no hotel sofreram náuseas e vómitos e foram hospitalizados, informou a Anadolu.

As autoridades prenderam 11 pessoas relacionadas com o caso e o hotel foi encerrado.

