Autópsia sugere que pesticida matou família de quatro pessoas em hotel de Istambul

De acordo com o relatório preliminar da autópsia, uma família turco-alemã de quatro pessoas, que morreu durante as férias em Istambul, terá sido vitimada pelo gás de um pesticida utilizado para tratar uma infestação de insectos no hotel.

A família Böcek tinha chegado da Alemanha e estava alojada num hotel no bairro de Fatih, em Istambul.

Procuraram tratamento hospitalar em 12 de novembro, depois de terem tido vómitos e náuseas. Tiveram alta depois de terem recebido fluidos intravenosos.

No dia seguinte, voltaram a ficar doentes, altura em que o seu estado foi tratado como uma emergência.

As crianças - Kadir Muhammet, de 6 anos, e Masal, de 3 - morreram nesse dia. A mãe, Çiğdem, morreu a 14 de novembro, enquanto o pai, Servet, morreu a 17 de novembro.

O diretor provincial de Saúde de Istambul, Abdullah Emre Güner, disse na plataforma X que uma investigação foi lançada sobre o incidente após a morte das duas crianças.

Um relatório preliminar apresentado ao Ministério Público revelou a presença de gás fosfina, um metabolito de inseticida, em toalhas, máscaras e amostras de cotonetes retiradas de várias partes do quarto de hotel, informou a Agência Anadolu na terça-feira.

A autópsia também confirmou que a família não tinha sido envenenada por alimentos, descartando as suspeitas iniciais de comida de rua consumida durante a sua visita à cidade.

Dois outros turistas que se encontravam no hotel sofreram náuseas e vómitos e foram hospitalizados, informou a Anadolu.

As autoridades prenderam 11 pessoas relacionadas com o caso e o hotel foi encerrado.