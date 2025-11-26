Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Guiné-Bissau nas mãos dos militares: "Todas as instituições da República encerradas"

Militares da Guiné-Bissau assumem controlo do país
Militares da Guiné-Bissau assumem controlo do país Direitos de autor  Christophe Ena/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Christophe Ena/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
De Inês dos Santos Cardoso & Ricardo Figueira com LUSA
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O autodenominado "Alto Comando Militar para a Restauração da Segurança Nacional e da Ordem Pública" encerrou, "até nova ordem", as instituições do país e suspendeu o processo eleitoral. General Horta N’ta foi empossado como presidente de transição.

Um grupo de militares da Guiné-Bissau anunciou na quarta-feira ter assumido o "controlo total do país" e a suspensão do processo eleitoral, numa altura em que se aguardava pelos resultados das eleições presidenciais e legislativas do último domingo.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O general Horta N’ta foi já esta quinta-feira empossado presidente de transição, numa cerimónia que decorreu no Estado-Maior General das Forças Armadas guineense, um dia depois de os militares terem tomado o poder. A informação foi avançada nas redes sociais e pelos meios de comunicação guineenses, citados pela agência Lusa.

O presidente Umaro Sissoco Embaló foi detido na quarta-feira quando se encontrava no palácio presidencial, e há relatos de tiros de armas ligeiras e de guerra no centro da capital Bissau, segundo a imprensa local. O próprio chefe de Estado disse à revista Jeune Afrique que foi detido perto das 12 horas, hora local, sem recurso a violência.

O candidato da oposição Fernando Dias, que declarou vitória nas eleições e que enfrentou Umaro Sissoco Embalô nas urnas, e o o antigo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira também terão sido detidos e levados para uma base aérea, avançou a RFI.

O poder está, aparentemente, nas mãos de um autodenominado "Alto Comando Militar para a Restauração da Segurança Nacional e da Ordem Pública" e os contornos das intenções deste grupo são ainda pouco claros.

Num comunicado lido esta quarta-feira na televisão, este grupo de militares decretou encerrar "até novas ordens, todas as instituições da República da Guiné-Bissau" e "suspender imediatamente o processo eleitoral em curso". Foram ainda encerradas todas as atividades dos órgãos de comunicação social.

Domingo houve eleições gerais, para eleger o presidente e o parlamento. Os resultados deveriam ser anunciados esta quinta-feira. Fernando Dias reclamou vitória na primeira volta contra o atual presidente, que concorreu a um segundo mandato.

Segundo os militares, o golpe deve-se "à descoberta de um plano em curso de destabilização do país", atribuído a "alguns políticos nacionais com a participação de conhecidos barões de droga nacionais e estrangeiros". O plano, segundo os golpistas, consistiria também numa manipulação dos resultados eleitorais.

Governos de Portugal e Brasil preocupados

O governo português já se pronunciou sobre a situação na Guiné-Bissau, tendo o Ministério dos Negócios Estrangeiros apelado a que "todos os envolvidos se abstenham de qualquer ato de violência institucional ou cívica e que se retome a regularidade do funcionamento das instituições, de modo que se possa finalizar o processo de apuramento e proclamação dos resultados eleitorais".

O Ministério indicou, ainda, que está em contacto permanente com a embaixada portuguesa em Bissau "para se assegurar da situação dos cidadãos portugueses e, bem assim, da posição em geral".

Também o governo de Brasília se mostrou preocupado com a situação. Num comunicado, o o Ministério das Relações Exteriores do Brasil diz que recebeu a comunicação dos militares golpistas com preocupação e lamenta "a suspensão arbitrária das eleições legislativas e presidenciais", apelando "a todas as forças políticas da Guiné-Bissau que busquem a via do diálogo pacífico com vistas ao retorno à ordem constitucional".

CPLP pede respeito pela vontade dos eleitores

Os guineenses foram às urnas no domingo, dia 23 de novembro, e as missões de observação eleitoral da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da União Africana (UA) pediram respeito pela vontade dos eleitores, bem como pelos princípios democráticos, num balanço preliminar das eleições.

De acordo com as missões de observadores internacionais que acompanharam o processo e a votação dos guineenses, o processo eleitoral decorreu de forma "ordeira e organizada". Os eleitores votaram para eleger o novo Presidente da República e os deputados da Assembleia Nacional Popular.

O chefe da missão em Bissau, Luís Diogo de Carvalho, referiu que a CPLP "elogia o povo da Guiné-Bissau pela forma pacífica e ordeira como exerceu o direito de voto", de acordo com uma declaração preliminar a que a Lusa teve acesso.

A Guiné-Bissau foi palco de pelo menos nove golpes de Estado desde 1974, ano em que o país se tornou independente de Portugal.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Guiné-Bissau expulsa jornalistas da RTP e Lusa, um mês depois de assumir a presidência da CPLP

Líder da oposição celebra vitória nas legislativas na Guiné-Bissau

Embaló reúne-se com Putin e apela à paz