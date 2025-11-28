Declarado estado de emergência na Bulgária devido a inundações

Os habitantes locais atravessam a pé as inundações no distrito de Blagojevgrad, no sudoeste da Bulgária.
Devido às fortes chuvas dos últimos dias, os rios da região transbordaram e inundaram duas cidades e várias estradas principais. Os carros que passavam pelas inundações perderam as suas matrículas.
Além disso, na quinta-feira, ocorreram pequenos deslizamentos de terra, mas estes foram rapidamente removidos pelas autoridades búlgaras. A água invadiu muitas caves, que os bombeiros tentaram esvaziar, e a rede elétrica também precisou de ser reparada.
O presidente da Câmara de Sandanski declarou estado de emergência e, no distrito, foi emitido o alerta máximo de cheias, uma vez que se prevê que as chuvas torrenciais que começaram na quarta-feira continuem durante o fim de semana. Podem cair até 65 litros de precipitação por metro quadrado.
A região faz fronteira com a Grécia, onde nos últimos dias ocorreram inundações em vários locais.