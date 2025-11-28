Quem é Andriy Yermak, o poderoso chefe de gabinete de Zelenskyy?

Na sexta-feira de manhã, os serviços de controlo anticorrupção da Ucrânia fizeram buscas nas instalações do chefe de gabinete Volodymyr Zelenskyy. Quem é Andriy Yermak, o aliado de maior confiança do presidente ucraniano e o "número dois" da Ucrânia?
O Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU) e o Gabinete do Procurador Especial Anticorrupção (SAPO) efetuaram, na madrugada de sexta-feira, uma rusga às instalações do chefe de gabinete do presidente Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, no âmbito de uma importante investigação de corrupção que envolve a empresa estatal de energia nuclear.
As autoridades ucranianas de controlo da corrupção confirmaram que as rusgas fazem parte de uma investigação, mas não especificaram se Yermak é suspeito.
O chefe de gabinete de Zelenskyy confirmou no Telegram que as duas agências estavam "de facto a realizar acções processuais em minha casa".
"Os investigadores não estão a encontrar qualquer obstáculo. Os investigadores não estão a encontrar quaisquer obstáculos. Foi-lhes dado acesso total ao apartamento e os meus advogados estão no local, a interagir com os agentes da autoridade", disse Yermak. "Pela minha parte, estou a cooperar plenamente."
Quem é Andriy Yermak?
Yermak e Zelenskyy já se conheciam há muito tempo, antes de Zelenskyy iniciar a sua Presidência.
Advogado e produtor de cinema, Yermak trabalhou com o estúdio Kvartal 95 de Zelenskyy, prestando serviços jurídicos, e fundou o Garnet Media Group, que produziu filmes e programas de televisão ucranianos.
Quando Zelenskyy se tornou presidente em 2019, Yermak foi nomeado seu conselheiro para a política externa.
Foi encarregado de negociar a troca de prisioneiros com a Rússia desde a primeira invasão de Moscovo em 2014. Também supervisionou as comunicações com os EUA.
Em fevereiro de 2020, Zelenskyy nomeou-o seu chefe de gabinete, com Yermak a centrar-se principalmente na guerra da Rússia no leste da Ucrânia.
Desde então, Yermak tem vindo a reforçar a sua posição dentro e fora da Ucrânia.
Recentemente, chefiou a delegação ucraniana nas conversações com os Estados Unidos em Genebra sobre uma possível solução para a guerra na Ucrânia.
Estará Yermak implicado na investigação sobre corrupção?
Uma extensa investigação anticorrupção sobre alegações que envolvem a empresa estatal de energia nuclear Energoatom abalou a Ucrânia nas últimas semanas.
O Gabinete Anticorrupção publicou gravações que alegam que alguns funcionários do governo têm estado a lavar dinheiro e a receber subornos de contratos estatais. Poderão ter sido branqueados mais de 100 milhões de dólares.
O alegado líder e mentor do esquema era Timur Mindich, antigo parceiro de negócios de Zelenskyy.
Mindich já tinha chamado a Yermak "seu amigo" no passado. Não é claro se os dois eram próximos desde o início da invasão total da Rússia, ou se a sua relação remonta ao período anterior a 2019, quando Yermak ainda não estava na política.
Segundo a NABU e o SAPO, a investigação, que durou 15 meses e envolveu 1000 horas de gravações áudio, revelou a participação de vários membros do governo ucraniano.
As gravações ainda não foram todas divulgadas, o que deixa a Ucrânia na dúvida sobre quem mais poderia estar envolvido, uma vez que vários funcionários ucranianos são vistos como tendo ligações estreitas a Yermak.
Yulia Svyrydenko, nomeada primeira-ministra no verão de 2025, foi adjunta de Yermak entre 2020 e 2021, tendo posteriormente integrado o governo.
O procurador-geral Ruslan Kravchenko, nomeado em junho, é também visto como um protegido de Yermak por ativistas anticorrupção e legisladores pró-governamentais.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sybiha, também foi adjunto de Yermak antes de substituir Dmytro Kuleba, depois de este ter alegadamente entrado em conflito com Yermak.
Desde então, o papel diplomático mais importante da Ucrânia tem sido de facto desempenhado por Yermak, que tem liderado as negociações mais importantes e acompanhado Zelenskyy nas reuniões mais cruciais, sendo que Sybiha muitas vezes nem sequer está presente.
Com este nível de influência e poder, os ucranianos têm-se interrogado se Andriy Yermak estaria de alguma forma consciente da alegada corrupção nos círculos oficiais.
Especificamente, mesmo antes da última investigação - a maior desde que Zelenskyy se tornou presidente e desde a invasão total de Moscovo no início de 2022 - três dos atuais deputados de Yermak, Oleg Tatarov, Andriy Smirnov e Rostyslav Shurma, já tinham sido sujeitos a uma investigação anticorrupção da NABU, tendo alguns deles sido consequentemente acusados.
A maioria dos colaboradores e aliados de Zelenskyy, tanto dentro como fora da Ucrânia, incluindo a sociedade civil do país, têm apelado ao presidente para que demita Yermak.