Quem é Andriy Yermak, o poderoso chefe de gabinete de Zelenskyy?

O Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU) e o Gabinete do Procurador Especial Anticorrupção (SAPO) efetuaram, na madrugada de sexta-feira, uma rusga às instalações do chefe de gabinete do presidente Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, no âmbito de uma importante investigação de corrupção que envolve a empresa estatal de energia nuclear.

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As autoridades ucranianas de controlo da corrupção confirmaram que as rusgas fazem parte de uma investigação, mas não especificaram se Yermak é suspeito.

O chefe de gabinete de Zelenskyy confirmou no Telegram que as duas agências estavam "de facto a realizar acções processuais em minha casa".

"Os investigadores não estão a encontrar qualquer obstáculo. Os investigadores não estão a encontrar quaisquer obstáculos. Foi-lhes dado acesso total ao apartamento e os meus advogados estão no local, a interagir com os agentes da autoridade", disse Yermak. "Pela minha parte, estou a cooperar plenamente."

Quem é Andriy Yermak?

Yermak e Zelenskyy já se conheciam há muito tempo, antes de Zelenskyy iniciar a sua Presidência.

Advogado e produtor de cinema, Yermak trabalhou com o estúdio Kvartal 95 de Zelenskyy, prestando serviços jurídicos, e fundou o Garnet Media Group, que produziu filmes e programas de televisão ucranianos.

Quando Zelenskyy se tornou presidente em 2019, Yermak foi nomeado seu conselheiro para a política externa.

Foi encarregado de negociar a troca de prisioneiros com a Rússia desde a primeira invasão de Moscovo em 2014. Também supervisionou as comunicações com os EUA.

Em fevereiro de 2020, Zelenskyy nomeou-o seu chefe de gabinete, com Yermak a centrar-se principalmente na guerra da Rússia no leste da Ucrânia.

Desde então, Yermak tem vindo a reforçar a sua posição dentro e fora da Ucrânia.

Recentemente, chefiou a delegação ucraniana nas conversações com os Estados Unidos em Genebra sobre uma possível solução para a guerra na Ucrânia.

O chefe de gabinete do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, segundo à direita, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Genebra, Suíça, domingo, 23 de novembro de 2025. AP Photo

Estará Yermak implicado na investigação sobre corrupção?

Uma extensa investigação anticorrupção sobre alegações que envolvem a empresa estatal de energia nuclear Energoatom abalou a Ucrânia nas últimas semanas.

O Gabinete Anticorrupção publicou gravações que alegam que alguns funcionários do governo têm estado a lavar dinheiro e a receber subornos de contratos estatais. Poderão ter sido branqueados mais de 100 milhões de dólares.

O alegado líder e mentor do esquema era Timur Mindich, antigo parceiro de negócios de Zelenskyy.

Mindich já tinha chamado a Yermak "seu amigo" no passado. Não é claro se os dois eram próximos desde o início da invasão total da Rússia, ou se a sua relação remonta ao período anterior a 2019, quando Yermak ainda não estava na política.

Segundo a NABU e o SAPO, a investigação, que durou 15 meses e envolveu 1000 horas de gravações áudio, revelou a participação de vários membros do governo ucraniano.

Uma mulher segura uma faixa durante um protesto contra uma lei que visa as instituições anti-corrupção no centro de Kiev, Ucrânia, quarta-feira, 23 de julho de 2025. AP Photo

As gravações ainda não foram todas divulgadas, o que deixa a Ucrânia na dúvida sobre quem mais poderia estar envolvido, uma vez que vários funcionários ucranianos são vistos como tendo ligações estreitas a Yermak.

Yulia Svyrydenko, nomeada primeira-ministra no verão de 2025, foi adjunta de Yermak entre 2020 e 2021, tendo posteriormente integrado o governo.

O procurador-geral Ruslan Kravchenko, nomeado em junho, é também visto como um protegido de Yermak por ativistas anticorrupção e legisladores pró-governamentais.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sybiha, também foi adjunto de Yermak antes de substituir Dmytro Kuleba, depois de este ter alegadamente entrado em conflito com Yermak.

Desde então, o papel diplomático mais importante da Ucrânia tem sido de facto desempenhado por Yermak, que tem liderado as negociações mais importantes e acompanhado Zelenskyy nas reuniões mais cruciais, sendo que Sybiha muitas vezes nem sequer está presente.

Andriy Yermak, chefe do Gabinete Presidencial da Ucrânia, ao centro, conversa com o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, numa estação de comboios em Kiev, Ucrânia, segunda-feira, 24 de fevereiro de 202 AP Photo

Com este nível de influência e poder, os ucranianos têm-se interrogado se Andriy Yermak estaria de alguma forma consciente da alegada corrupção nos círculos oficiais.

Especificamente, mesmo antes da última investigação - a maior desde que Zelenskyy se tornou presidente e desde a invasão total de Moscovo no início de 2022 - três dos atuais deputados de Yermak, Oleg Tatarov, Andriy Smirnov e Rostyslav Shurma, já tinham sido sujeitos a uma investigação anticorrupção da NABU, tendo alguns deles sido consequentemente acusados.

A maioria dos colaboradores e aliados de Zelenskyy, tanto dentro como fora da Ucrânia, incluindo a sociedade civil do país, têm apelado ao presidente para que demita Yermak.