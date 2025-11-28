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Trump confirma morte de um dos militares da Guarda Nacional dos EUA baleado na quarta-feira

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala às tropas através de vídeo a partir da sua propriedade de Mar-a-Lago no Dia de Ação de Graças, quinta-feira, 27 de novembro de 2025, em Palm Beach, Florida
O presidente dos EUA, Donald Trump, fala às tropas através de vídeo a partir da sua propriedade de Mar-a-Lago no Dia de Ação de Graças, quinta-feira, 27 de novembro de 2025, em Palm Beach, Florida Direitos de autor  Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Malek Fouda
Publicado a Últimas notícias
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Um dos dois membros da Guarda Nacional dos Estados Unidos, destacados para servir em Washington DC a partir do estado da Virgínia Ocidental, morreu no hospital devido a ferimentos graves sofridos num ataque a tiro na quarta-feira, a poucos quarteirões da Casa Branca.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que um dos dois soldados da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental, baleado por um cidadão afegão na noite de quarta-feira, perto da Casa Branca, morreu.

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No âmbito de uma chamada de ação de graças com as tropas norte-americanas, Trump anunciou que a especialista Sarah Beckstrom, de apenas 20 anos, tinha morrido nos hospitais devido aos ferimentos sofridos no incidente do tiroteio.

"Ela acabou de falecer", disse Trump. "Já não está entre nós. Está a olhar para nós neste momento. Os pais dela estão com ela".

O presidente chamou Beckstrom de "pessoa incrível, excelente em todos os sentidos". A Casa Branca disse que ele falou com os pais dela após os seus comentários.

Esta foto fornecida pelo Gabinete do Procurador dos EUA na quinta-feira, 27 de novembro de 2025, mostra a especialista Sarah Beckstrom, membro da Guarda Nacional
Esta foto fornecida pelo Gabinete do Procurador dos EUA na quinta-feira, 27 de novembro de 2025, mostra a especialista Sarah Beckstrom, membro da Guarda Nacional AP/AP

Trump referiu que o segundo membro da Guarda Nacional, Andrew Wolfe, de 24 anos, continua hospitalizado e está a "lutar pela vida" depois de também ter sofrido ferimentos graves.

Trump aproveitou o anúncio para classificar o tiroteio como um “ataque terrorista” e criticou a administração Biden por permitir que afegãos que trabalharam com as forças americanas durante a Guerra do Afeganistão entrassem no país.

Trump segurou uma foto impressa de refugiados afegãos sentados no chão de um avião militar durante a caótica retirada dos EUA de Cabul em 2021 durante o seu discurso. Ele sugeriu que o atirador estava mentalmente instável após a guerra e a saída do Afeganistão.

Ele criticou o suspeito acusado do tiroteio, chamando-o de “monstro selvagem”. Rahmanullah Lakanwal, que foi detido pela polícia e membros da Guarda Nacional durante o tiroteio, foi acusado de agressão, mas as autoridades observaram que as acusações seriam agravadas se um dos soldados da Guarda Nacional morresse.

Trump segura uma fotografia enquanto fala aos repórteres depois de falar às tropas através de vídeo da sua propriedade Mar-a-Lago no Dia de Ação de Graças, quinta-feira, 27 de novembro de 2025, em Palm Beach
Trump segura uma fotografia enquanto fala aos jornalistas depois de se dirigir às tropas através de vídeo a partir da sua propriedade de Mar-a-Lago no Dia de Ação de Graças, quinta-feira, 27 de novembro de 2025, em Palm Beach Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

O cidadão afegão de 29 anos trabalhou numa unidade especial do exército afegão apoiada pela CIA antes de emigrar do Afeganistão durante as duas décadas de presença de Washington no país, segundo duas fontes que falaram à Associated Press sob condição de anonimato.

Trump acusou o processo de asilo em que os afegãos que trabalharam com as forças norte-americanas chegaram de avião de ser ineficaz e de não garantir que as pessoas fossem devidamente examinadas.

"Não temos maior prioridade de segurança nacional do que garantir que temos controlo total sobre as pessoas que entram e permanecem no nosso país", disse Trump. "Na maior parte dos casos, não as queremos".

Jeanine Pirro, a procuradora dos EUA para o Distrito de Columbia, disse que o suspeito lançou um ataque "ao estilo de emboscada" com uma pistola Smith & Wesson .357. Pirro não quis dar um motivo para o descarado ato de violência de quarta-feira à tarde, que ocorreu a poucos quarteirões da Casa Branca.

Esta fotografia fornecida pela Procuradoria-Geral dos EUA na quinta-feira, 27 de novembro de 2025, mostra Rahmanullah Lakanwal
Esta fotografia fornecida pelo Gabinete do Procurador-Geral dos EUA na quinta-feira, 27 de novembro de 2025, mostra Rahmanullah Lakanwal AP/AP

O raro tiroteio envolvendo membros da Guarda Nacional em solo americano ocorre no meio de disputas judiciais e um debate mais amplo sobre políticas públicas relacionadas ao uso das forças armadas pelo governo Trump para combater o que as autoridades consideram um problema de criminalidade fora de controlo.

O presidente dos EUA destacou membros da Guarda Nacional para ajudar nos esforços de deportação em massa da sua administração.

Em agosto, Trump emitiu uma ordem de emergência que federalizou a força policial de Washington DC e enviou tropas da Guarda Nacional de vários estados.

A ordem expirou em setembro, mas as tropas permaneceram na cidade, onde cerca de 2.200 soldados estão atualmente destacados, de acordo com a última atualização do governo.

Na sequência do tiroteio de quarta-feira à noite, Trump, num discurso em vídeo, anunciou que tinha ordenado ao Sscretário da Defesa, Pete Hegseth, que enviasse mais 500 homens da Guarda Nacional para reforçar a segurança na capital dos EUA.

Outras fontes • AP

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