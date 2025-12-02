Organizações de jornalistas apresentam queixa por "obstrução" ao trabalho dos repórteres em Gaza

O Sindicato Nacional dos Jornalistas (SNJ) e a Federação Internacional dos Jornalistas (FIJ) apresentaram uma queixa junto da Procuradoria Nacional Antiterrorista de Paris, anunciaram as duas organizações na terça-feira.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O SNJ, a maior organização da profissão em França, e a IFJ, a maior organização mundial que representa 600.000 profissionais em mais de 140 países, denunciam _"_obstruções maciças ao trabalho dos jornalistas nos territórios palestinianos ocupados".

As autoridades israelitas são acusadas de "crimes de guerra" contra jornalistas franceses, o que torna a Pnat competente neste caso.

Para formular a queixa, o SNJ e a IFJ basearam-se em "numerosos testemunhos de jornalistas franceses", refere o comunicado de imprensa. "No centro desta queixa está o apagão dos meios de comunicação social em Gaza, um enclave onde nenhum jornalista estrangeiro foi autorizado a entrar livremente desde 7 de outubro de 2023 [...]. Um apagão sem precedentes num conflito armado, combinado com uma repressão implacável dos jornalistas e profissionais da comunicação social palestinianos".

"Um bloqueio organizado, sistemático e prolongado"

As duas organizações não estão a visar "nenhuma pessoa em particular". "As obstruções documentadas pela IFJ e pelo SNJ são cometidas por unidades militares, policiais, aduaneiras e administrativas, bem como por particulares e colonos nos territórios ocupados", escreveram. Segundo o SNJ, estas obstruções têm por objetivo "impedir uma cobertura exata e matizada dos acontecimentos, a fim de impor uma narrativa unilateral". "Trata-se de um bloqueio organizado, sistemático e prolongado", disse Louise El Yafi, uma das duas advogadas que redigiram a queixa, à Franceinfo. "Quando se impede os jornalistas de entrar numa zona de guerra, impede-se a sociedade de compreender o que se está a passar", continuou.

No terreno, os jornalistas franceses relataram que lhes foi recusado o acesso a certas zonas e que o seu equipamento foi controlado, ameaçado ou apreendido. Alguns foram fisicamente atacados, detidos sob a mira de uma arma, presos, revistados, interrogados, detidos ou arbitrariamente expulsos.

Um jornalista que trabalha para várias redações de língua francesa relatou mesmo uma caça ao homem durante a qual foi perseguido por _"_cerca de cinquenta cidadãos israelitas [armados] com armas de fogo, latas de gasolina e paus" durante toda a noite.

"Não podemos continuar a aceitar que os jornalistas franceses sejam impedidos de fazer o seu trabalho, ameaçados, intimidados ou visados em territórios onde o direito humanitário internacional é plenamente aplicável", afirmou o secretário da IFJ, Anthony Bellanger, no comunicado de imprensa. "Esta queixa marca um passo necessário: recorda-nos que ninguém está acima do direito internacional e que a verdade não pode ser silenciada", acrescentou.

Pelo menos 225 jornalistas mortos até 2025

"É a primeira vez que uma ação judicial desta natureza, baseada tanto na obstrução sistemática da profissão de jornalista como em crimes de guerra contra estes profissionais, é apresentada a um tribunal nacional para proteger os repórteres franceses em zonas de conflito", explicam as advogadas Inès Davau e Louise El Yafi no comunicado de imprensa. "Justifica-se plenamente a apresentação de um caso perante os tribunais franceses quando um jornalista francês é vítima de um ataque no exercício da sua missão",acrescentam.

A queixa tem por base o direito europeu, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Código Penal francês, sublinha a France info.

Já foram apresentadas numerosas queixas em França, principalmente contra soldados franco-israelitas, a empresa de armamento Eurolinks e cidadãos franco-israelitas cúmplices do crime de colonização.

Desde outubro de 2023, "pelo menos 225 jornalistas palestinianos e profissionais da comunicação social foram mortos, vários ficaram feridos e outros estão desaparecidos", segundo a Federação Internacional de Jornalistas no seu último relatório publicado a 30 de outubro.

No sábado, 29 de novembro, o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, informou que mais de 70 100 pessoas tinham sido mortas por Israel desde outubro de 2023. Desde a entrada em vigor do cessar-fogo, a 10 de outubro, pelo menos 354 palestinianos morreram na sequência de ataques israelitas, revelou ainda o ministério. Estes números, que são atualizados regularmente, são considerados fiáveis pela comunidade internacional.