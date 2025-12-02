Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Organizações de jornalistas apresentam queixa por "obstrução" ao trabalho dos repórteres em Gaza

Palestinianos caminham entre os escombros no bairro de Al-Karama, em Gaza, no domingo, 30 de novembro de 2025.
Palestinianos caminham entre os escombros no bairro de Al-Karama, em Gaza, no domingo, 30 de novembro de 2025. Direitos de autor  AP Photo/Jehad Alshrafi
Direitos de autor AP Photo/Jehad Alshrafi
De Nathan Joubioux
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Na terça-feira, o SNJ e a IFJ apresentaram uma queixa à Procuradoria Nacional Antiterrorista (Pnat) para proteger os jornalistas que trabalham em Gaza. A queixa, dirigida às autoridades israelitas, baseia-se em numerosos testemunhos de jornalistas franceses.

O Sindicato Nacional dos Jornalistas (SNJ) e a Federação Internacional dos Jornalistas (FIJ) apresentaram uma queixa junto da Procuradoria Nacional Antiterrorista de Paris, anunciaram as duas organizações na terça-feira.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O SNJ, a maior organização da profissão em França, e a IFJ, a maior organização mundial que representa 600.000 profissionais em mais de 140 países, denunciam _"_obstruções maciças ao trabalho dos jornalistas nos territórios palestinianos ocupados".

As autoridades israelitas são acusadas de "crimes de guerra" contra jornalistas franceses, o que torna a Pnat competente neste caso.

Para formular a queixa, o SNJ e a IFJ basearam-se em "numerosos testemunhos de jornalistas franceses", refere o comunicado de imprensa. "No centro desta queixa está o apagão dos meios de comunicação social em Gaza, um enclave onde nenhum jornalista estrangeiro foi autorizado a entrar livremente desde 7 de outubro de 2023 [...]. Um apagão sem precedentes num conflito armado, combinado com uma repressão implacável dos jornalistas e profissionais da comunicação social palestinianos".

"Um bloqueio organizado, sistemático e prolongado"

As duas organizações não estão a visar "nenhuma pessoa em particular". "As obstruções documentadas pela IFJ e pelo SNJ são cometidas por unidades militares, policiais, aduaneiras e administrativas, bem como por particulares e colonos nos territórios ocupados", escreveram. Segundo o SNJ, estas obstruções têm por objetivo "impedir uma cobertura exata e matizada dos acontecimentos, a fim de impor uma narrativa unilateral". "Trata-se de um bloqueio organizado, sistemático e prolongado", disse Louise El Yafi, uma das duas advogadas que redigiram a queixa, à Franceinfo. "Quando se impede os jornalistas de entrar numa zona de guerra, impede-se a sociedade de compreender o que se está a passar", continuou.

No terreno, os jornalistas franceses relataram que lhes foi recusado o acesso a certas zonas e que o seu equipamento foi controlado, ameaçado ou apreendido. Alguns foram fisicamente atacados, detidos sob a mira de uma arma, presos, revistados, interrogados, detidos ou arbitrariamente expulsos.

Um jornalista que trabalha para várias redações de língua francesa relatou mesmo uma caça ao homem durante a qual foi perseguido por _"_cerca de cinquenta cidadãos israelitas [armados] com armas de fogo, latas de gasolina e paus" durante toda a noite.

"Não podemos continuar a aceitar que os jornalistas franceses sejam impedidos de fazer o seu trabalho, ameaçados, intimidados ou visados em territórios onde o direito humanitário internacional é plenamente aplicável", afirmou o secretário da IFJ, Anthony Bellanger, no comunicado de imprensa. "Esta queixa marca um passo necessário: recorda-nos que ninguém está acima do direito internacional e que a verdade não pode ser silenciada", acrescentou.

Pelo menos 225 jornalistas mortos até 2025

"É a primeira vez que uma ação judicial desta natureza, baseada tanto na obstrução sistemática da profissão de jornalista como em crimes de guerra contra estes profissionais, é apresentada a um tribunal nacional para proteger os repórteres franceses em zonas de conflito", explicam as advogadas Inès Davau e Louise El Yafi no comunicado de imprensa. "Justifica-se plenamente a apresentação de um caso perante os tribunais franceses quando um jornalista francês é vítima de um ataque no exercício da sua missão",acrescentam.

A queixa tem por base o direito europeu, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Código Penal francês, sublinha a France info.

Já foram apresentadas numerosas queixas em França, principalmente contra soldados franco-israelitas, a empresa de armamento Eurolinks e cidadãos franco-israelitas cúmplices do crime de colonização.

Desde outubro de 2023, "pelo menos 225 jornalistas palestinianos e profissionais da comunicação social foram mortos, vários ficaram feridos e outros estão desaparecidos", segundo a Federação Internacional de Jornalistas no seu último relatório publicado a 30 de outubro.

No sábado, 29 de novembro, o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, informou que mais de 70 100 pessoas tinham sido mortas por Israel desde outubro de 2023. Desde a entrada em vigor do cessar-fogo, a 10 de outubro, pelo menos 354 palestinianos morreram na sequência de ataques israelitas, revelou ainda o ministério. Estes números, que são atualizados regularmente, são considerados fiáveis pela comunidade internacional.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Lista de "genocidas a boicotar": publicação de professor da Universidade Lyon 2 gera polémica

Ataques israelitas fazem 33 mortos na Faixa de Gaza

O que se passa em Gaza não é um cessar-fogo, diz Francesca Albanese