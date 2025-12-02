O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afastou novas preocupações sobre o compromisso dos Estados Unidos com a organização militar, na terça-feira, na véspera de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros aliados centrada na guerra da Rússia contra a Ucrânia.

O Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, não participará na reunião de quarta-feira, que terá lugar durante as negociações de alto risco em Moscovo e noutros pontos da Europa sobre o futuro da Ucrânia.

A rara ausência de Rubio na aliança liderada pelos EUA ocorre depois de a proposta de 28 pontos do presidente Donald Trump para acabar com a guerra de quase quatro anos ter desanimado os aliados europeus e o Canadá no mês passado.

Em declarações aos jornalistas antes da reunião, Rutte sublinhou que Rubio tem uma agenda muito preenchida.

"Ele está a trabalhar arduamente para tratar não só da situação da Ucrânia, mas também de muitas outras questões que estão no seu prato", disse Rutte.

"Portanto, aceito totalmente que ele não possa estar aqui amanhã".

Um alto funcionário do Departamento de Estado, falando sob condição de anonimato para discutir o raciocínio interno da administração para a ausência, disse que Rubio já participou em dezenas de reuniões com aliados da NATO, "e seria completamente impraticável esperá-lo em todas as reuniões".

O vice-secretário de Estado Christopher Landau participará na vez dele e pressionará os aliados a cumprirem o seu compromisso de investir 5% do produto interno bruto na defesa.

A proposta inicial de paz de Trump

O projeto de plano da administração sugeria que a NATO não se expandiria mais, uma exigência russa de longa data, e que a Ucrânia não seria admitida na aliança, quebrando uma promessa de anos a Kiev de que tem um lugar à mesa da organização.

O plano prevê ainda a realização de um diálogo entre a Rússia e a NATO, mediado pelos EUA, para resolver todas as questões de segurança e criar oportunidades de negócio. Não ficou claro como é que o membro mais influente da NATO poderia servir de mediador imparcial.

Rutte também minimizou as partes controversas do plano original de Trump para acabar com a guerra, afirmando que este foi fortemente reformulado para responder às preocupações europeias.

"É preciso começar por algum lado. É preciso ter propostas em cima da mesa", afirmou.

"Quando se trata dos elementos da NATO de um acordo para pôr fim à guerra contra a Ucrânia, isso será tratado separadamente. E isso incluirá obviamente a NATO".

Apesar da proposta de excluir a adesão da Ucrânia, o ex-primeiro-ministro neerlandês insistiu que o país continua num "caminho irreversível" para aderir à maior aliança de segurança do mundo, como os líderes da NATO prometeram em Washington em 2024.

Mas sublinhou que é politicamente impossível a Ucrânia tornar-se membro da NATO, o que exigiria o acordo unânime de todos os 32 aliados.

A administração Trump excluiu essa possibilidade e a Hungria e a Eslováquia também se opõem.

"Neste momento, como sabem, não há consenso sobre a adesão da Ucrânia à NATO", disse Rutte.

Venda de armas e redução de tropas

Na última cimeira da NATO, em Haia, Trump tranquilizou os parceiros europeus ao afirmar o compromisso dos EUA com o artigo 5º, a garantia de segurança coletiva que diz que um ataque a qualquer aliado deve ser considerado um ataque a todos eles.

Descreveu os outros líderes da NATO como um "grupo simpático de pessoas" e disse que "quase todos eles disseram 'Graças a Deus pelos Estados Unidos'". Mas vários dos seus comentários desde então parecem colocar os Estados Unidos fora da organização que há muito lideram.

"Estamos a vender muitas armas à NATO e acho que a maior parte delas vai para a Ucrânia", disse Trump numa reunião na Casa Branca com o presidente finlandês Alexander Stubb em outubro.

"Isso é com eles, mas estão a comprar armas aos EUA".

Há também grandes preocupações quanto a uma nova redução das tropas americanas na Europa. A Roménia anunciou, em outubro, que os Estados Unidos iriam reduzir a sua presença militar no país em cerca de 3.000 soldados, uma vez que se concentram nas ameaças à segurança na Ásia e noutros locais.

Espera-se que a administração anuncie os seus planos de movimentação de tropas no início de 2026.