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Senadores americanos afirmam que Rubio lhes disse que o plano de paz de Trump para a Ucrânia é a "lista de desejos" da Rússia

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, fala com jornalistas viajantes no Aeroporto Internacional John C. Munro Hamilton em Hamilton, Ontário, Canadá, em 12 de novembro de 2025
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, fala com jornalistas viajantes no Aeroporto Internacional John C. Munro Hamilton em Hamilton, Ontário, Canadá, em 12 de novembro de 2025 Direitos de autor  Mandel Ngan/AP
Direitos de autor Mandel Ngan/AP
De Jerry Fisayo-Bambi com AP
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A Casa Branca afirmou que Rubio e o enviado de Trump, Steve Witkoff, trabalharam durante um mês na proposta de paz de 28 pontos, apoiada pelos EUA e amplamente divulgada, com a participação de russos e ucranianos.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou no sábado que a proposta de 28 pontos para resolver a guerra da Rússia contra a Ucrânia, considerada favorável, é "da autoria dos EUA".

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"A proposta de paz é da autoria dos EUA. A proposta de paz é apresentada como um quadro sólido para as negociações em curso", afirmou Rubio no X. "Baseia-se nas contribuições do lado russo. Mas também se baseia em contributos anteriores e actuais da Ucrânia", escreveu Rubio.

Os comentários de Rubio surgiram quando os legisladores críticos da abordagem do presidente Donald Trump para acabar com a guerra Rússia-Ucrânia alegaram que o Secretário de Estado lhes disse que o plano de paz que Trump está a pressionar Kiev a aceitar é uma "lista de desejos" dos russos, em vez da proposta real que oferece as posições de Washington.

O plano de paz de Trump é uma "lista de desejos" dos russos, em vez de uma proposta concreta que apresente as posições de Washington. O plano de paz surge no momento em que os aliados de Kiev estão a tentar encontrar uma resposta unificada para o plano de 28 pontos, com os principais responsáveis norte-americanos, ucranianos e europeus a reunirem-se em Genebra, na Suíça, no domingo, para discutir os próximos passos para acabar com a guerra na Ucrânia.

O senador Mike Rounds, R-S.D., fala enquanto os senadores Chris Coons, D-Del., à esquerda, e Peter Welch, D-Vt., à direita, assistem a uma conferência de imprensa no Halifax International
O senador Mike Rounds, R-S.D., fala enquanto os senadores Chris Coons, D-Del., à esquerda, e Peter Welch, D-Vt., à direita, observam durante uma conferência de imprensa no Halifax International Kelly Clark/AP

Um porta-voz do Departamento de Estado negou a versão dos senadores, qualificando-a de "flagrantemente falsa", antes que o próprio Rubio, em postagem online, sugerisse que os senadores estavam enganados, apesar de terem dito que ele era a sua fonte de informação.

Rubio e o enviado de Trump, Steve Witkoff, trabalharam durante um mês na proposta de paz de 28 pontos, apoiada pelos EUA e amplamente divulgada, com a participação de russos e ucranianos, segundo a Casa Branca.

O plano aceita muitas exigências russas que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, rejeitou categoricamente em dezenas de ocasiões, incluindo a cedência de grandes parcelas de território.

Trump diz que quer que a Ucrânia aceite o plano até ao final da próxima semana.

Senadores norte-americanos afirmam que o plano apenas recompensaria Moscovo

"Esta administração não foi responsável por esta divulgação na sua forma atual", disse o republicano Mike Rounds, do Dakota do Sul, falando numa conferência de segurança no Canadá. "Querem utilizá-lo como ponto de partida".

Para começar, parece que foi escrito em russo", disse Rounds.

Os senadores disseram que falaram com Rubio depois que ele estendeu a mão a alguns deles, enquanto estava a caminho de Genebra para conversas sobre o plano. O senador independente do Maine, Angus King, disse que Rubio lhes disse que o plano "não era o plano da administração", mas sim uma "lista de desejos dos russos".

No sábado, os senadores afirmaram que o plano apenas recompensaria Moscovo pela sua agressão e enviaria uma mensagem a outros líderes que ameaçaram os seus vizinhos.

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"Recompensa a agressão. Isto é puro e simples. Não existe qualquer justificação ética, legal, moral ou política para a Rússia reivindicar o leste da Ucrânia", afirmou King durante um painel de discussão no Fórum Internacional de Segurança de Halifax, no Canadá.

Putin saudou a proposta na sexta-feira, dizendo que "poderia servir de base para um acordo de paz final" se os EUA conseguirem que a Ucrânia e os seus aliados europeus concordem.

Zelenskyy, num discurso, não rejeitou o plano de imediato, mas insistiu num tratamento justo, ao mesmo tempo que se comprometeu a "trabalhar calmamente" com Washington e outros parceiros naquilo a que chamou "verdadeiramente um dos momentos mais difíceis da nossa história".

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