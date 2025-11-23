O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou no sábado que a proposta de 28 pontos para resolver a guerra da Rússia contra a Ucrânia, considerada favorável, é "da autoria dos EUA".

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"A proposta de paz é da autoria dos EUA. A proposta de paz é apresentada como um quadro sólido para as negociações em curso", afirmou Rubio no X. "Baseia-se nas contribuições do lado russo. Mas também se baseia em contributos anteriores e actuais da Ucrânia", escreveu Rubio.

Os comentários de Rubio surgiram quando os legisladores críticos da abordagem do presidente Donald Trump para acabar com a guerra Rússia-Ucrânia alegaram que o Secretário de Estado lhes disse que o plano de paz que Trump está a pressionar Kiev a aceitar é uma "lista de desejos" dos russos, em vez da proposta real que oferece as posições de Washington.

O plano de paz de Trump é uma "lista de desejos" dos russos, em vez de uma proposta concreta que apresente as posições de Washington. O plano de paz surge no momento em que os aliados de Kiev estão a tentar encontrar uma resposta unificada para o plano de 28 pontos, com os principais responsáveis norte-americanos, ucranianos e europeus a reunirem-se em Genebra, na Suíça, no domingo, para discutir os próximos passos para acabar com a guerra na Ucrânia.

O senador Mike Rounds, R-S.D., fala enquanto os senadores Chris Coons, D-Del., à esquerda, e Peter Welch, D-Vt., à direita, observam durante uma conferência de imprensa no Halifax International Kelly Clark/AP

Um porta-voz do Departamento de Estado negou a versão dos senadores, qualificando-a de "flagrantemente falsa", antes que o próprio Rubio, em postagem online, sugerisse que os senadores estavam enganados, apesar de terem dito que ele era a sua fonte de informação.

Rubio e o enviado de Trump, Steve Witkoff, trabalharam durante um mês na proposta de paz de 28 pontos, apoiada pelos EUA e amplamente divulgada, com a participação de russos e ucranianos, segundo a Casa Branca.

O plano aceita muitas exigências russas que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, rejeitou categoricamente em dezenas de ocasiões, incluindo a cedência de grandes parcelas de território.

Trump diz que quer que a Ucrânia aceite o plano até ao final da próxima semana.

Senadores norte-americanos afirmam que o plano apenas recompensaria Moscovo

"Esta administração não foi responsável por esta divulgação na sua forma atual", disse o republicano Mike Rounds, do Dakota do Sul, falando numa conferência de segurança no Canadá. "Querem utilizá-lo como ponto de partida".

Para começar, parece que foi escrito em russo", disse Rounds.

Os senadores disseram que falaram com Rubio depois que ele estendeu a mão a alguns deles, enquanto estava a caminho de Genebra para conversas sobre o plano. O senador independente do Maine, Angus King, disse que Rubio lhes disse que o plano "não era o plano da administração", mas sim uma "lista de desejos dos russos".

No sábado, os senadores afirmaram que o plano apenas recompensaria Moscovo pela sua agressão e enviaria uma mensagem a outros líderes que ameaçaram os seus vizinhos.

"Recompensa a agressão. Isto é puro e simples. Não existe qualquer justificação ética, legal, moral ou política para a Rússia reivindicar o leste da Ucrânia", afirmou King durante um painel de discussão no Fórum Internacional de Segurança de Halifax, no Canadá.

Putin saudou a proposta na sexta-feira, dizendo que "poderia servir de base para um acordo de paz final" se os EUA conseguirem que a Ucrânia e os seus aliados europeus concordem.

Zelenskyy, num discurso, não rejeitou o plano de imediato, mas insistiu num tratamento justo, ao mesmo tempo que se comprometeu a "trabalhar calmamente" com Washington e outros parceiros naquilo a que chamou "verdadeiramente um dos momentos mais difíceis da nossa história".