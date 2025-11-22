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Ucrânia e EUA vão encontrar-se na Suiça para conversações sobre o plano de paz

As bandeiras nacionais dos EUA e da Ucrânia tremulam para comemorar os voluntários americanos, em Kiev, Ucrânia, na sexta-feira, 27 de setembro de 2024.
As bandeiras nacionais dos EUA e da Ucrânia tremulam para comemorar os voluntários americanos, em Kiev, Ucrânia, na sexta-feira, 27 de setembro de 2024. Direitos de autor  Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
De Lucy Davalou
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O secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia anunciou, no sábado, que a Ucrânia iniciará, nos próximos dias, conversações com os EUA, na Suíça, sobre o plano de paz de 28 pontos proposto e suas condições.

A Ucrânia vai iniciar, nos próximos dias, na Suíça, conversações com os EUA sobre o plano de paz de 28 pontos, sugerido conjuntamente pela Rússia e pelos EUA.

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O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, disse no sábado que tinha nomeado uma delegação para discutir com Washington o plano para travar a guerra da Rússia na Ucrânia.

"Assinei um decreto sobre a composição da delegação ucraniana e aprovei todas as diretivas relevantes", afirmou Zelenskyy num vídeo. "Os nossos representantes sabem como proteger os interesses nacionais ucranianos e sabem exatamente o que é necessário para impedir que a Rússia realize uma terceira invasão, um novo ataque contra a Ucrânia".

De acordo com Rustem Umerov, secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, a Ucrânia está a entrar na última fase das conversações com os Estados Unidos com um "entendimento claro" dos seus interesses nacionais, disse Umerov.

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Numa publicação na rede social Facebook, Umerov escreveu: "Nestes dias, na Suíça, iniciámos as consultas entre altos funcionários da Ucrânia e dos Estados Unidos sobre os possíveis parâmetros do futuro acordo de paz".

No sábado, Zelenskyy e a sua esposa participaram numa cerimónia em Kiev para comemorar a "grande fome" que o líder soviético Josef Stalin impôs à Ucrânia no início da década de 1930, que causou milhões de mortes. Todos sabemos como e porque é que milhões de pessoas morreram, morreram à fome e milhões nunca nasceram. E estamos mais uma vez a defender-nos da Rússia, que não mudou e está mais uma vez a trazer a morte".

Ataques noturnos

A Rússia lançou 104 drones em ataques à Ucrânia durante a noite de sexta-feira para sábado, bem como um míssil balístico disparado a partir do território temporariamente ocupado da Crimeia.

De acordo com as Forças Armadas da Ucrânia, 89 drones foram abatidos ou bloqueados, mas seis locais foram atingidos por drones e um por um míssil.

Uma das áreas afetadas foi a região de Odesa, que faz fronteira com a Roménia, onde pelo menos duas pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades ucranianas.

Trabalhadores de resgate limpam os escombros de um edifício residencial que foi fortemente danificado por um ataque russo em Ternopil, Ucrânia, sexta-feira, 21 de novembro de 2025.
Trabalhadores de resgate limpam os escombros de um edifício residencial que foi fortemente danificado por um ataque russo em Ternopil, Ucrânia, sexta-feira, 21 de novembro de 2025. Vlad Kravchuk/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

No início desta semana, 26 pessoas foram mortas e 93 ficaram feridas após um ataque russo ter atingido dois blocos de apartamentos na cidade de Ternopil, marcando o pior ataque no Ocidente desde o início da invasão em grande escala da Rússia.

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