O secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia anunciou, no sábado, que a Ucrânia iniciará, nos próximos dias, conversações com os EUA, na Suíça, sobre o plano de paz de 28 pontos proposto e suas condições.
A Ucrânia vai iniciar, nos próximos dias, na Suíça, conversações com os EUA sobre o plano de paz de 28 pontos, sugerido conjuntamente pela Rússia e pelos EUA.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, disse no sábado que tinha nomeado uma delegação para discutir com Washington o plano para travar a guerra da Rússia na Ucrânia.
"Assinei um decreto sobre a composição da delegação ucraniana e aprovei todas as diretivas relevantes", afirmou Zelenskyy num vídeo. "Os nossos representantes sabem como proteger os interesses nacionais ucranianos e sabem exatamente o que é necessário para impedir que a Rússia realize uma terceira invasão, um novo ataque contra a Ucrânia".
De acordo com Rustem Umerov, secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, a Ucrânia está a entrar na última fase das conversações com os Estados Unidos com um "entendimento claro" dos seus interesses nacionais, disse Umerov.
Numa publicação na rede social Facebook, Umerov escreveu: "Nestes dias, na Suíça, iniciámos as consultas entre altos funcionários da Ucrânia e dos Estados Unidos sobre os possíveis parâmetros do futuro acordo de paz".
No sábado, Zelenskyy e a sua esposa participaram numa cerimónia em Kiev para comemorar a "grande fome" que o líder soviético Josef Stalin impôs à Ucrânia no início da década de 1930, que causou milhões de mortes. Todos sabemos como e porque é que milhões de pessoas morreram, morreram à fome e milhões nunca nasceram. E estamos mais uma vez a defender-nos da Rússia, que não mudou e está mais uma vez a trazer a morte".
Ataques noturnos
A Rússia lançou 104 drones em ataques à Ucrânia durante a noite de sexta-feira para sábado, bem como um míssil balístico disparado a partir do território temporariamente ocupado da Crimeia.
De acordo com as Forças Armadas da Ucrânia, 89 drones foram abatidos ou bloqueados, mas seis locais foram atingidos por drones e um por um míssil.
Uma das áreas afetadas foi a região de Odesa, que faz fronteira com a Roménia, onde pelo menos duas pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades ucranianas.
No início desta semana, 26 pessoas foram mortas e 93 ficaram feridas após um ataque russo ter atingido dois blocos de apartamentos na cidade de Ternopil, marcando o pior ataque no Ocidente desde o início da invasão em grande escala da Rússia.