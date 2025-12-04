O presidente da Venezuela disse que a conversa telefónica com Donald Trump foi conduzida num tom respeitoso.
O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, confirmou que falou recentemente ao telefone com Donald Trump, uma conversa sobre a qual o presidente norte-americano falou nos EUA há alguns dias. Num evento governamental em Caracas, Maduro referiu-se à chamada: disse quue foi feita da Casa Branca em Washington para o Palácio de Miraflores. O presidente venezuelano também deu a entender por que é que não tinha ainda falado sobre o assunto em público.
Maduro acrescentou que "se este telefonema significa que estão a ser dados passos para um diálogo respeitoso entre países, então o diálogo é bem-vindo, a diplomacia é bem-vinda" porque "procurará sempre a paz".
Este retrato positivo do telefonema é tanto mais estranho quanto a administração norte-americana deixou recentemente claro que não quer continuar a ver o autocrático Maduro no poder.
Quatro fontes com conhecimento das conversações disseram à Reuters que Maduro indicou a Trump que estava disposto a deixar a Venezuela se ele e a sua família fossem amnistiados, se as sanções dos EUA fossem levantadas e se o processo no Tribunal Penal Internacional fosse arquivado.
No ano passado, os EUA ofereceram uma recompensa de 50 milhões de dólares pela captura de Maduro e declararam o maior cartel de droga da Venezuela, o Cartel de los Soles, uma "organização terrorista". Nas últimas semanas, a marinha norte-americana afundou vários suspeitos de tráfico de droga nas Caraíbas, enviou o seu maior porta-aviões para a região e Trump anunciou que a CIA está a conduzir operações na Venezuela.