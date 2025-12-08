Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Ciprian Ciucu derrota extrema-direita para se tornar presidente da Câmara de Bucareste

Ciprian Ciucu fala após ter sido eleito presidente da Câmara de Bucareste, Roménia, 7 de dezembro de 2025.
Ciprian Ciucu fala após ter sido eleito presidente da Câmara de Bucareste, Roménia, 7 de dezembro de 2025.
Direitos de autor Euronews Romania
Publicado a
Publicado a
Partilhar
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Ciprian Ciucu, um aliado próximo do primeiro-ministro romeno Ilie Bolojan, venceu as eleições para presidente da câmara de Bucareste com cerca de 36% dos votos, derrotando a candidata da extrema-direita Anca Alexandrescu, que obteve 22% dos votos.

O candidato de centro-direita Ciprian Ciucu foi eleito presidente da Câmara de Bucareste, com cerca de 36% dos votos, derrotando a candidata da extrema-direita, Anca Alexandrescu.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Ciucu é membro do Partido Nacional Liberal e um aliado próximo do primeiro-ministro romeno, Ilie Bolojan. A sua vitória poderá aliviar a pressão sobre a frágil coligação governamental para aprovar medidas de austeridade impopulares.

"Para além desta vitória, é provavelmente positivo que esta coligação se mantenha. O governo prometeu reformas e está na altura de as implementar", disse Ciucu no domingo.

A principal adversária de Ciucu, Anca Alexandrescu, uma apresentadora de televisão apoiada pela Aliança para a Unidade Romena (AUR), de extrema-direita, obteve 22% dos votos. O candidato do Partido Social Democrata, Daniel Băluță, ficou em terceiro lugar, apesar de ter sido projetado para ganhar em muitas sondagens.

O primeiro-ministro romeno, Ilie Bolojan, chega para declarações à imprensa em Bucareste, a 3 de novembro de 2025
O primeiro-ministro romeno, Ilie Bolojan, chega para declarações à imprensa em Bucareste, 3 de novembro de 2025

A eleição ocorreu depois de o cargo ter ficado vago com a vitória do antigo presidente da câmara Nicușor Dan nas eleições presidenciais de maio.

A eleição de Dan seguiu-se a uma crise política que resultou na retirada do controverso candidato populista Călin Georgescu.

Georgescu perturbou o panorama político da Roménia em novembro passado, quando se candidatou como independente e, inesperadamente, chegou à liderança na primeira volta das eleições presidenciais, passando de um candidato obscuro a vencer o atual primeiro-ministro.

As eleições foram anuladas pelo Tribunal Constitucional depois de terem surgido alegações de interferência russa para promover Georgescu, que foi posteriormente impedido de participar na repetição do sufrágio.

Dan derrotou o candidato do AUR, George Simion, sinal de que os romenos optaram por continuar o seu rumo pró-ocidental, votando em número recorde no modesto presidente da câmara de Bucareste e contra as doutrinas nacionalistas representadas por Simion e pelo seu aliado Calin Georgescu.

O influente cargo levou à eleição de dois antigos presidentes de câmara de Bucareste para o cargo de presidente: Dan e Traian Băsescu em 2004.

Partilhar

