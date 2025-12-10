Um tribunal búlgaro rejeitou, na quarta-feira, o pedido do Líbano para extraditar o proprietário de um navio ligado a uma carga de nitrato de amónio que esteve no centro da enorme explosão do porto de Beirute em 2020.

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Igor Grechushkin, 48 anos, com dupla nacionalidade, russa e cipriota, foi detido em Sófia, em setembro, com base num aviso vermelho da Interpol.

O Líbano pediu à Bulgária que o extraditasse por causa da explosão de 4 de agosto de 2020, que matou pelo menos 218 pessoas e feriu mais de 6000, e que devastou uma grande parte da zona em redor do porto de Beirute, causando prejuízos de milhares de milhões de dólares.

A recusa por parte do tribunal foi feita "considerando que as autoridades libanesas não tinham dado garantias adequadas de que ele seria protegido da pena de morte ou de que tal sentença não seria executada", disse a sua advogada, Ekaterina Dimitrova.

O procurador responsável, Angel Kanev, afirmou que a questão fundamental é saber se foram dadas garantias suficientes de que não será aplicada uma pena de morte e se essas garantias provêm "da autoridade competente."

A polícia escolta Igor Grechushkin para fora do tribunal em Sófia, 10 de dezembro de 2025 AP Photo

"Quando essas garantias são emitidas pelo Ministro da Justiça libanês, complementadas por confirmações adicionais do Supremo Tribunal e do Procurador-Geral, creio que estão reunidas as condições para a extradição", afirmou.

O Procurador-Geral da República afirmou que o Tribunal de Sófia decidiu que Grechushkin permanecerá em prisão preventiva.

O Ministério Público irá recorrer da recusa de extradição para o Tribunal de Recurso, disse Kanev aos jornalistas.

Paris do Médio Oriente

Toda a capital do Líbano, outrora apelidada de Paris do Médio Oriente, foi afetada pelas explosões de 2020, que tiveram a força de um terramoto de 3,5 graus de magnitude e foram sentidas até Chipre.

O governo libanês afirmou que a explosão foi causada pela detonação de nitrato de amónio que tinha sido armazenado no porto da cidade depois de ter sido apreendido de um navio de carga em 2014.

Residentes libaneses aglomeram-se num mercado em Beirute, 29 de janeiro de 1969 AP Photo

Os especialistas acreditam que isto aconteceu depois de um incêndio ter engolido fogo de artifício, que também estava armazenado na zona.

O desastre levantou questões sobre a razão pela qual este material foi guardado durante tanto tempo, de forma tão insegura e tão perto de zonas densamente povoadas. A substância foi a causa de numerosas explosões industriais no passado.

O que é o nitrato de amónio?

O nitrato de amónio é uma substância cristalina e inodora, normalmente utilizada como fertilizante.

No setor agrícola, os agricultores compram-no a granel, uma vez que a sua aplicação permite a libertação no solo de azoto, que é fundamental para o crescimento das plantas.

Normalmente, o composto não detona por si só, mas pode explodir se entrar em contacto com outra fonte de ignição ou se for submetido a um calor intenso.

Conhecido como um oxidante, intensifica a combustão e pode permitir que outros materiais se inflamem mais rapidamente.

Armazéns destruídos no local da enorme explosão que atingiu o porto marítimo de Beirute, 28 de agosto de 2020 AP Photo

Existem frequentemente regras restritas quanto ao local e à forma como o nitrato de amónio pode ser armazenado: por exemplo, longe de combustíveis e de outras fontes de calor, e longe de zonas residenciais.

Muitos países da União Europeia exigem que se adicione carbonato de cálcio ao nitrato de amónio para criar nitrato de cálcio e amónio, que é mais seguro.