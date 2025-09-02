PUBLICIDADE

A NATO está a trabalhar para combater a interferência da Rússia em voos civis, afirmou o líder da aliança na terça-feira, dois dias depois de um avião que transportava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter perdido a capacidade de utilizar a navegação GPS em pleno espaço aéreo búlgaro.

O avião aterrou em segurança no domingo, mas as autoridades búlgaras indicaram suspeitar que a Rússia estava por detrás da interferência.

Todo o continente está sob "ameaça direta dos russos", afirmou o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, durante uma conferência de imprensa no Luxemburgo com o primeiro-ministro e o ministro da Defesa do ducado.

"Estamos todos no flanco oriental agora, quer vivamos em Londres ou em Tallinn."

"Isto está a ser levado muito a sério", acrescentou Rutte, dizendo ainda: "posso garantir-vos que estamos a trabalhar dia e noite para combater isto, para impedi-lo e para garantir que não voltam a fazê-lo".

O líder da NATO, Mark Rutte, o primeiro-ministro do Luxemburgo, Luc Frieden, e a ministra da Defesa do Luxemburgo, Yuriko Backes, numa conferência de imprensa no Luxemburgo AP Photo

Rutte afirmou que a interferência faz parte de uma campanha complexa de ameaças híbridas por parte da Rússia, como o corte de cabos submarinos de energia e comunicações no Mar Báltico e um ataque informático ao serviço de saúde do Reino Unido.

"Sempre detestei a palavra 'híbrido' porque soa tão fofinha, mas híbrido é exatamente essa interferência em aviões comerciais, com efeitos potencialmente desastrosos", constatou Rutte.

Rastreio de alegados ataques russos

O ataque que afetou o GPS de von der Leyen é o mais recente de uma campanha de perturbações em toda a Europa atribuída à Rússia, que o chefe do serviço britânico de inteligência estrangeira descreveu como "incrivelmente imprudente".

Desde a invasão total da Ucrânia por Moscovo, em 2022, as autoridades ocidentais acusaram a Rússia e os seus representantes de encenar dezenas de ataques de guerra híbrida, desde vandalismo a fogo posto e tentativas de assassinato.

A interferência de rádio proveniente da Rússia inclui o bloqueio — quando um sinal de rádio forte sobrepõe-se às comunicações — e a falsificação, que passa por induzir um recetor a pensar que está num local ou tempo diferente.

Pessoas descansam numa estação de metro usada como abrigo antiaéreo durante um ataque russo em Kiev, 2 de setembro de 2025 AP Photo

"A ameaça dos russos aumenta a cada dia. Não sejamos ingénuos: isso também pode envolver, um dia, o Luxemburgo, pode chegar aos Países Baixos", referiu Rutte.

"Com a mais recente tecnologia russa de mísseis, por exemplo, a diferença entre a Lituânia, na linha da frente, e o Luxemburgo, Haia ou Madrid é de cinco a dez minutos. É esse o tempo que este míssil demora a chegar a estas partes da Europa".

A Bulgária não vai investigar a interferência no avião de von der Leyen porque "essas coisas acontecem todos os dias", afirmou o primeiro-ministro, Rosen Zhelyazkov, na terça-feira. Disse ainda que este se tratava de um dos efeitos secundários da guerra russa na Ucrânia e que já tinha ocorrido em toda a Europa.

Nem o Kremlin nem von der Leyen comentaram publicamente o incidente.