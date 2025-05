PUBLICIDADE

As tensões entre as Coreias rivais aumentaram à medida que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, exibe o seu programa nuclear e de mísseis e se envolve em guerra eletrónica e psicológica, incluindo o lançamento de milhares de balões para lançar lixo e folhetos de propaganda anti-coreana do Sul.

O Estado-Maior da Coreia do Sul afirmou que as operações norte-coreanas para manipular os sinais GPS foram detetadas nas imediações da cidade fronteiriça ocidental de Kaesong e da cidade vizinha de Haeju, na sexta-feira e no sábado, e que as actividades perturbaram dezenas de aviões civis e vários navios.

Ao advertir os aviões e navios próximos das zonas fronteiriças ocidentais, as forças armadas sul-coreanas não especificaram a forma como a Coreia do Norte estava a interferir com os sinais GPS, nem especificaram a dimensão das perturbações.

"Apelamos à Coreia do Norte para que ponha imediatamente termo às provocações de interferência no GPS e avisamos com veemência que será totalmente responsabilizada por quaisquer consequências daí resultantes", afirmaram os chefes de estado-maior do Sul num comunicado.

As interrupções do sinal GPS e as campanhas de balões da Coreia do Norte realçam a vulnerabilidade do Aeroporto Internacional de Incheon da Coreia do Sul, a sua principal porta de transporte, escreveu recentemente o analista Sukjoon Yoon no sítio Web 38 North, dedicado à Coreia do Norte.

O aeroporto, que transporta 56 milhões de pessoas e 3,6 milhões de toneladas de carga por ano, fica a menos de 62 milhas da Coreia do Norte.

"Até à data, não se registaram incidentes de aviação graves, mas a interferência do GPS pode pôr em perigo as companhias aéreas comerciais que voam com pouca visibilidade e constitui uma violação das convenções internacionais sobre segurança da navegação", escreveu Yoon. O mesmo responsável referiu que, em 2024, os balões de lixo norte-coreanos interromperam as operações na pista do aeroporto 12 vezes diferentes, num total de 265 minutos.

Este ano, Kim mostrou mais hostilidade para com o governo conservador de Seul - que mantém uma linha dura em relação a Pyongyang - com o Norte a abandonar os seus objectivos de longa data de reconciliação com o seu rival dividido pela guerra e a reescrever a sua constituição para cimentar a Coreia do Sul como um adversário permanente.

Em outubro, a Coreia do Norte fez explodir secções das suas estradas e vias férreas não utilizadas com ligação ao Sul, numa demonstração simbólica de raiva para com Seul, e iniciou o mês de novembro com um teste de voo de um novo míssil balístico intercontinental para aumentar a pressão sobre Washington.

As autoridades sul-coreanas afirmam que as actividades norte-coreanas para perturbar os sinais GPS das regiões fronteiriças ocidentais aumentaram quando o país começou a lançar balões de transporte de lixo em direção ao Sul, no final de maio, o que o Norte descreveu como uma retaliação contra os activistas civis sul-coreanos que lançavam panfletos de propaganda anti-norte-coreana através da fronteira.

Para além das demonstrações de armamento e das provocações não convencionais da Coreia do Norte, há uma preocupação crescente com o facto de o país ter fornecido equipamento militar e tropas à Rússia para apoiar a guerra do Presidente Vladimir Putin contra a Ucrânia. Os funcionários sul-coreanos afirmam que o aprofundamento do alinhamento militar entre Moscovo e Pyongyang pode resultar em transferências de tecnologia russa que aumentam a ameaça representada pelo programa nuclear militar de Kim.