Televisão estatal da Coreia do Norte divulga imagens do lançamento do míssil que bateu recordes

A televisão norte-coreana transmitiu imagens do lançamento, na quinta-feira, de um míssil balístico intercontinental, num teste que registou um recorde de altura e tempo de voo.

De acordo com a agência noticiosa da Coreia do Norte, o míssil voou milhares de quilómetros antes de cair no mar, a leste do país. As imagens divulgadas por Pyongyang não foram verificadas de forma independente.

A Coreia do Sul e o Japão detetaram o disparo desta que suspeitam ser uma nova arma, mais ágil, destinada a ameaçar o território continental dos Estados Unidos. O porta-voz do chefe do Estado-Maior da Coreia do Sul, Lee Seong-joon, alertou para a possibilidade de a Rússia estar a fornecer materiais e informações à Coreia do Norte para desenvolvimento deste tipo de armamento.

O lançamento do míssil acontece no momento em que Washington avisou que tropas norte-coreanas com uniformes russos estão a dirigir-se para a Ucrânia, uma ação condenada pelo secretário-geral da NATO como "uma perigosa expansão da guerra em curso".

Nos últimos anos, a Coreia do Norte tem registado progressos constantes nos seus esforços para obter mísseis com ogivas nucleares.