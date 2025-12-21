Homem armado com faca morto a tiro pela polícia na Córsega

Um homem armado com uma faca foi morto a tiro pela polícia no centro da cidade de Ajaccio, na Córsega (França) no sábado, informou a polícia francesa, confirmando a notícia publicada nos meios de comunicação locais.

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A polícia do sul da Córsega disse que um indivíduo, que estava a ameaçar os comerciantes e transeuntes com uma faca, tinha sido_"neutralizado_", acrescentando que um dos seus agentes tinha sofrido ferimentos ligeiros.

O incidente teve lugar no Cours Napoléon, na capital da Córsega, por volta das 12h30. De acordo com o procurador Nicolas Septe, citado pela estação de rádio Alta Frequenza. O homem em questão tinha 26 anos e deslocava-se numa scooter eléctrica. Fez várias paragens à porta de bares, provocando altercações com clientes e outras pessoas na zona. Alegadamente, exibia uma faca.

A polícia perseguiu-o e tentou subjugá-lo com um Taser,"sem sucesso", antes de um dos agentes da patrulha de três homens utilizar a sua arma de fogo, disparando três vezes e atingindo mortalmente o homem.

Nicolas Septe disse que o seu perfil estava a ser verificado. De acordo com o Ministério Público, a motivação terrorista foi excluída.

Numa mensagem no X, o ministro do Interior, Laurent Nuñez, agradeceu aos agentes da polícia de Ajaccio "pela sua capacidade de reação, a sua ação permitiu-nos pôr fim à ameaça".

"Neste período de fim de ano, a nossa vigilância é máxima", declarou, acrescentando que os prefeitos tinham sido convidados a reforçar o patrulhamento das vias públicas a poucos dias do Natal.