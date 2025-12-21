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Homem armado com faca morto a tiro pela polícia na Córsega

Um homem armado com uma faca foi morto pela polícia em Ajaccio.
Um homem armado com uma faca foi morto pela polícia em Ajaccio. Direitos de autor  AP Photo/Francois Mori
Direitos de autor AP Photo/Francois Mori
De Alexander Kazakevich com agências
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Embora a ameaça terrorista pareça ter sido afastada, o ministro francês do Interior pediu à polícia que reforçasse as patrulhas nas ruas antes do Natal.

Um homem armado com uma faca foi morto a tiro pela polícia no centro da cidade de Ajaccio, na Córsega (França) no sábado, informou a polícia francesa, confirmando a notícia publicada nos meios de comunicação locais.

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A polícia do sul da Córsega disse que um indivíduo, que estava a ameaçar os comerciantes e transeuntes com uma faca, tinha sido_"neutralizado_", acrescentando que um dos seus agentes tinha sofrido ferimentos ligeiros.

O incidente teve lugar no Cours Napoléon, na capital da Córsega, por volta das 12h30. De acordo com o procurador Nicolas Septe, citado pela estação de rádio Alta Frequenza. O homem em questão tinha 26 anos e deslocava-se numa scooter eléctrica. Fez várias paragens à porta de bares, provocando altercações com clientes e outras pessoas na zona. Alegadamente, exibia uma faca.

A polícia perseguiu-o e tentou subjugá-lo com um Taser,"sem sucesso", antes de um dos agentes da patrulha de três homens utilizar a sua arma de fogo, disparando três vezes e atingindo mortalmente o homem.

Nicolas Septe disse que o seu perfil estava a ser verificado. De acordo com o Ministério Público, a motivação terrorista foi excluída.

Numa mensagem no X, o ministro do Interior, Laurent Nuñez, agradeceu aos agentes da polícia de Ajaccio "pela sua capacidade de reação, a sua ação permitiu-nos pôr fim à ameaça".

"Neste período de fim de ano, a nossa vigilância é máxima", declarou, acrescentando que os prefeitos tinham sido convidados a reforçar o patrulhamento das vias públicas a poucos dias do Natal.

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