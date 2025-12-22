Russos queixam-se de falhas no funcionamento do WhatsApp

O Roskomnadzor, o Serviço Federal de Supervisão das Comunicações da Rússia, prepara-se para bloquear completamente o serviço de mensagens instantâneas "devido a violações da legislação" do país.
Na segunda-feira, os residentes na Rússia relataram graves falhas no funcionamento do popular serviço de mensagens instantâneas WhatsApp.
De acordo com o portal Failure.rf, até à noite de 22 de dezembro, foram registadas quase 4.500 queixas, mais de metade das quais provenientes de Moscovo. O serviço de monitorização de falhas Downdetector indica uma cobertura geográfica bastante ampla - problemas de acesso à aplicação de mensagens foram relatados por residentes de dezenas de regiões em todo o país.
De acordo com o grupo de media RBC, que cita uma fonte do mercado das telecomunicações, a velocidade do serviço de mensagens caiu entre 70 e 80%. De acordo com a publicação, os operadores de telecomunicações russos não estão envolvidos na situação.
Em comentário a esta informação, representantes do Roskomnadzor (RKN), o Serviço Federal de Supervisão das Comunicações, disseram aos jornalistas que a agência continua a impor medidas restritivas à aplicação e que esta ameaçou bloqueá-la completamente se ignorar os requisitos da legislação russa "para impedir a prática de infrações no território da Federação Russa".
O RKN especificou que o WhatsApp "é utilizado para organizar e levar a cabo ataques terroristas, recrutar os seus executores, para cometer crimes fraudulentos e outros crimes contra cidadãos russos".
Em agosto, os utilizadores experienciaram problemas para fazer chamadas e enviar mensagens através da aplicação, que pertence à Meta, uma empresa designada como extremista na Rússia.
Paralelamente, começou a ganhar força uma campanha de apoio ao análogo nacional: o Max, que o governo russo chama de “mensageiro nacional”. O Roskomnadzor confirma: o bloqueio do WhatsApp está a ser feito “em etapas”, para dar tempo aos utilizadores de “mudarem para outros serviços”.