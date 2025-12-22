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Russos queixam-se de falhas no funcionamento do WhatsApp

Na Rússia, os utilizadores de serviços estrangeiros são obrigados a mudar para a Mah nacional.
Na Rússia, os utilizadores de serviços estrangeiros são obrigados a mudar para a Mah nacional. Direitos de autor  Manish Swarup/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Manish Swarup/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Nadezhda Driamina
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O Roskomnadzor, o Serviço Federal de Supervisão das Comunicações da Rússia, prepara-se para bloquear completamente o serviço de mensagens instantâneas "devido a violações da legislação" do país.

Na segunda-feira, os residentes na Rússia relataram graves falhas no funcionamento do popular serviço de mensagens instantâneas WhatsApp.

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De acordo com o portal Failure.rf, até à noite de 22 de dezembro, foram registadas quase 4.500 queixas, mais de metade das quais provenientes de Moscovo. O serviço de monitorização de falhas Downdetector indica uma cobertura geográfica bastante ampla - problemas de acesso à aplicação de mensagens foram relatados por residentes de dezenas de regiões em todo o país.

De acordo com o grupo de media RBC, que cita uma fonte do mercado das telecomunicações, a velocidade do serviço de mensagens caiu entre 70 e 80%. De acordo com a publicação, os operadores de telecomunicações russos não estão envolvidos na situação.

Em comentário a esta informação, representantes do Roskomnadzor (RKN), o Serviço Federal de Supervisão das Comunicações, disseram aos jornalistas que a agência continua a impor medidas restritivas à aplicação e que esta ameaçou bloqueá-la completamente se ignorar os requisitos da legislação russa "para impedir a prática de infrações no território da Federação Russa".

O RKN especificou que o WhatsApp "é utilizado para organizar e levar a cabo ataques terroristas, recrutar os seus executores, para cometer crimes fraudulentos e outros crimes contra cidadãos russos".

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Em agosto, os utilizadores experienciaram problemas para fazer chamadas e enviar mensagens através da aplicação, que pertence à Meta, uma empresa designada como extremista na Rússia.

Paralelamente, começou a ganhar força uma campanha de apoio ao análogo nacional: o Max, que o governo russo chama de “mensageiro nacional”. O Roskomnadzor confirma: o bloqueio do WhatsApp está a ser feito “em etapas”, para dar tempo aos utilizadores de “mudarem para outros serviços”.

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